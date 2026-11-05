रोनाल्डो की डेटिंग हिस्ट्री: जॉर्जिना से पहले किन एक्ट्रेस-मॉडल्स को क्रिस्टियानो ने किया डेट? देखें पूरी सूची

1 of 11 रोनाल्डो की डेटिंग हिस्ट्री - फोटो : Instagram







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रोनाल्डो और जॉर्जिना रोड्रिगेज करीब एक दशक से साथ हैं। दोनों की मुलाकात 2016 में मैड्रिड के एक स्टोर में हुई थी, जहां जॉर्जिना सेल्स असिस्टेंट के तौर पर काम करती थीं। धीरे-धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। अब दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इस दौरान उनके पांच बच्चे भी मौजूद रहे। रोनाल्डो और जॉर्जिना की बेटियां अलाना और बेला हैं, जबकि जॉर्जिना रोनाल्डो के तीन अन्य बच्चों की भी परवरिश में अहम भूमिका निभाती हैं। पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। हालांकि, क्लब फुटबॉल में उनका सफर जारी रहेगा। मैदान पर अपने गोल और रिकॉर्ड से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले रोनाल्डो की निजी जिंदगी भी हमेशा सुर्खियों में रही है। खासकर उनकी लव लाइफ को लेकर प्रशंसकों और मीडिया की दिलचस्पी कभी कम नहीं हुई। मौजूदा समय में वह जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ शादीशुदा जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी उनका नाम कई चर्चित मॉडल्स, अभिनेत्रियों और सेलिब्रिटीज से जुड़ चुका है।

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2 of 11 रोनाल्डो और जॉर्जिना - फोटो : Instagram @georgina

जॉर्जिना के साथ रोनाल्डो का रिश्ता उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और चर्चित रिश्ता रहा है। लेकिन उनसे पहले भी पुर्तगाल के इस फुटबॉल स्टार की जिंदगी में कई महिलाएं आईं। इनमें मशहूर रूसी मॉडल इरीना शायक के साथ उनका करीब पांच साल का रिश्ता सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इसके अलावा पेरिस हिल्टन, किम कार्दशियन और भारतीय अभिनेत्री बिपाशा बसु के साथ भी उनका नाम जुड़ने की खबरें सामने आई थीं।



अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से विदाई के बाद रोनाल्डो के करियर के साथ उनकी निजी जिंदगी के चर्चित किस्सों पर भी नजर डालते हैं। आइए जानते हैं जॉर्जिना से पहले किन-किन महिलाओं के साथ जुड़ा था इस दिग्गज फुटबॉलर का नाम और कैसी रही उनकी लव लाइफ...

3 of 11 जॉर्डाना - फोटो : Instagram

जॉर्डाना जार्डेल

रोनाल्डो के शुरुआती रिश्तों में ब्राजीलियाई मॉडल जॉर्डाना जार्डेल का नाम शामिल है। वह स्पोर्टिंग लिस्बन में रोनाल्डो के साथी खिलाड़ी रहे मारियो जार्डेल की बहन हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में दोनों के रिश्ते ने ज्यादा सुर्खियां नहीं बटोरीं। उस दौर की कुछ तस्वीरों में रोनाल्डो जॉर्डाना और अपनी मां के साथ नजर आए थे।

जॉर्डाना रोनाल्डो के मैच देखने भी पहुंचती थीं और उन्हें सपोर्ट करती थीं। हालांकि, दोनों का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला। रोनाल्डो के स्टार बनने से पहले का यह रिश्ता उनकी निजी जिंदगी के शांत दौर की याद दिलाता है। जॉर्डाना अब शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। वह सोशल मीडिया पर अक्सर अपने परिवार से जुड़े पल साझा करती हैं।

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4 of 11 पेरिस हिल्टन - फोटो : Instagram

पेरिस हिल्टन

2009 में रियल मैड्रिड के लिए रिकॉर्ड ट्रांसफर के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम अमेरिकी सोशलाइट पेरिस हिल्टन के साथ जुड़ा। रोनाल्डो को लॉस एंजिल्स में पेरिस और उनकी बहन निकी हिल्टन के साथ माय हाउस नाइटक्लब में देखा गया था। इसके बाद वे वेस्ट हॉलीवुड स्थित निकी के घर भी गए।

प्रत्यक्षदर्शियों ने दोनों के बीच नजदीकियों और किस करने का दावा किया था। हालांकि, बाद में पेरिस हिल्टन ने रोनाल्डो को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वह सिर्फ किसी फुटबॉलर की पार्टनर बनकर नहीं रहना चाहतीं। दोनों के बीच यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन दो बड़े ग्लोबल सितारों की नजदीकी ने खूब सुर्खियां बटोरीं।

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5 of 11 बिपाशा बसु - फोटो : Instagram