सैफ चैंपियनशिप: गत चैंपियन भारत ने शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान को हराया, सुहैल ने दागे दो गोल
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ढाका Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 05 Nov 2026 08:54 PM IST
सार
गत चैंपियन भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर सैफ चैंपियनशिप में जीत से शुरुआत की। भारत ने ग्रुप बी के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 3-2 से हराया। भारत का सामना अब मालदीव से होगा।
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विस्तार
सैफ चैंपियनशिप 2026 के ग्रुप बी के अपने पहले मैच में गत चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से मात देकर शानदार शुरुआत की। गुरुवार को नेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के पहले हाफ में सुहैल अहमद भट ने दो गोल किए और फिर मंगलेंथांग किपगेन ने तीसरा गोल करके हाफ-टाइम तक भारत को 3-0 की मजबूत बढ़त दिलाई। स्टॉपेज टाइम में पाकिस्तान के नजीब उल्लाह और आलमगीर गाजी ने दो गोल दागे, लेकिन भारतीय टीम ने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए पूरे तीन अंक हासिल किए।
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भारत का अब मालदीव से होगा सामना
भारतीय टीम अब 11 नवंबर को इसी मैदान पर ग्रुप बी के अपने आखिरी मुकाबले में मालदीव का सामना करेगी। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। गुरुवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने संभलकर शुरुआत की, पीछे से धैर्यपूर्वक खेल बनाते हुए मिडफील्ड के जरिए नियंत्रण बनाने की कोशिश की, जिसमें अभिषेक सूर्यवंशी ने अहम भूमिका निभाई। 12वें मिनट में किपगेन की हवा में आई गेंद पर भट ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन ऑफसाइड होने के कारण इसे अमान्य करार दिया गया।
हालांकि, भट को ज्यादा देर तक गोल करने से रोका नहीं जा सका। एक मिनट बाद बाईं ओर से मिले थ्रो-इन पर मोहम्मद सुहैल ने गेंद संभाली और आगे बढ़ते हुए पेनाल्टी एरिया में एकदम सटीक पास दिया। भट ने 6-यार्ड बॉक्स के पास पहुंचकर गेंद को गोल में बदल दिया और भारत को बढ़त दिला दी। 19वें मिनट में भारत ने अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया, जिसमें सूर्यवंशी ने असिस्ट दिया। जैसे-जैसे पाकिस्तान की टीम पीछे खिसकी, मिडफील्डर सूर्यवंशी को आगे बढ़ने का मौका मिला और उन्होंने डिफेंस को चीरता हुआ एक सटीक पास दिया। भट ने बिल्कुल सही समय पर दौड़ लगाई, डिफेंस लाइन से आगे निकले और गोलकीपर यूसुफ बट को छकाते हुए गेंद को दूर के कोने में गोल में डाल दिया।
भारतीय टीम अब 11 नवंबर को इसी मैदान पर ग्रुप बी के अपने आखिरी मुकाबले में मालदीव का सामना करेगी। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। गुरुवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने संभलकर शुरुआत की, पीछे से धैर्यपूर्वक खेल बनाते हुए मिडफील्ड के जरिए नियंत्रण बनाने की कोशिश की, जिसमें अभिषेक सूर्यवंशी ने अहम भूमिका निभाई। 12वें मिनट में किपगेन की हवा में आई गेंद पर भट ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन ऑफसाइड होने के कारण इसे अमान्य करार दिया गया।
हालांकि, भट को ज्यादा देर तक गोल करने से रोका नहीं जा सका। एक मिनट बाद बाईं ओर से मिले थ्रो-इन पर मोहम्मद सुहैल ने गेंद संभाली और आगे बढ़ते हुए पेनाल्टी एरिया में एकदम सटीक पास दिया। भट ने 6-यार्ड बॉक्स के पास पहुंचकर गेंद को गोल में बदल दिया और भारत को बढ़त दिला दी। 19वें मिनट में भारत ने अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया, जिसमें सूर्यवंशी ने असिस्ट दिया। जैसे-जैसे पाकिस्तान की टीम पीछे खिसकी, मिडफील्डर सूर्यवंशी को आगे बढ़ने का मौका मिला और उन्होंने डिफेंस को चीरता हुआ एक सटीक पास दिया। भट ने बिल्कुल सही समय पर दौड़ लगाई, डिफेंस लाइन से आगे निकले और गोलकीपर यूसुफ बट को छकाते हुए गेंद को दूर के कोने में गोल में डाल दिया।
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भारत ने भेदा पाकिस्तान का डिफेंस
पाकिस्तान के डिफेंस के पीछे लगातार जगह मिलती रही और 31वें मिनट में उन्होंने स्कोर 3-0 कर दिया। नौफल पीएन गेंद को बीच से आगे ले गए और किपगेन को डिफेंस के पीछे एक पास दिया। मिडफील्डर ने तेजी से दौड़ लगाई और आगे बढ़ रहे गोलकीपर बट को छकाते हुए गोल कर दिया, जिससे भारत की बढ़त और मजबूत हो गई। पाकिस्तान के पास अंतर कम करने का मौका तब आया, जब सूर्यवंशी ने पेनाल्टी एरिया के अंदर पीछे से हयान खट्टक को गिरा दिया। हालांकि, शायक ने मिली स्पॉट-किक को क्रॉसबार के ऊपर से बाहर मार दिया, जिससे भारत अपनी तीन गोल की बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा।
पाकिस्तान के डिफेंस के पीछे लगातार जगह मिलती रही और 31वें मिनट में उन्होंने स्कोर 3-0 कर दिया। नौफल पीएन गेंद को बीच से आगे ले गए और किपगेन को डिफेंस के पीछे एक पास दिया। मिडफील्डर ने तेजी से दौड़ लगाई और आगे बढ़ रहे गोलकीपर बट को छकाते हुए गोल कर दिया, जिससे भारत की बढ़त और मजबूत हो गई। पाकिस्तान के पास अंतर कम करने का मौका तब आया, जब सूर्यवंशी ने पेनाल्टी एरिया के अंदर पीछे से हयान खट्टक को गिरा दिया। हालांकि, शायक ने मिली स्पॉट-किक को क्रॉसबार के ऊपर से बाहर मार दिया, जिससे भारत अपनी तीन गोल की बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा।
हाफ-टाइम से ठीक पहले भट अपनी हैट्रिक पूरी करने के करीब पहुंच गए थे। 45वें मिनट में दाईं ओर से अंदर आते हुए, उन्होंने बॉक्स के बाहर से बाएं पैर से शॉट मारा, लेकिन गेंद गोलपोस्ट के बिल्कुल पास से बाहर निकल गई, जबकि गोलकीपर बट अपनी जगह पर ही खड़े रह गए। मैच फिर से शुरू होने के बाद भी भारत का दबदबा बना रहा और उन्होंने अपनी बढ़त को और बढ़ाने के कई मौके बनाए। 'वन-ऑन-वन' स्थिति में एडिसन सिंह थोकचोम के शॉट को बट ने रोक दिया, जबकि किपगेन और फारुख के प्रयास भी गोल में तब्दील नहीं हो सके। हालांकि, दूसरे हाफ में नौशाद मूसा की टीम अपने पहले हाफ के स्कोर में कोई और गोल नहीं जोड़ सकी।
स्टॉपेज टाइम में पाकिस्तान ने मैच में वापसी की। 91वें मिनट में जुनैद शाह ने बाईं ओर से एक क्रॉस दिया, जिस पर नजीब उल्लाह ने सबसे ऊंची छलांग लगाकर हेडर के जरिए गेंद को अर्श अनवर शेख के पार गोल में पहुंचा दिया। अर्श अनवर शेख को पूरे मैच के दौरान शायद ही कोई खास काम करना पड़ा था। इसके तीन मिनट बाद पाकिस्तान ने एक और गोल किया। पेनाल्टी एरिया के दाईं ओर से मैकील अब्दुल्ला ने क्रॉस दिया, जिसे आलमगीर गाजी ने कंट्रोल किया और फिर एक शानदार कलाबाजी भरे शॉट (एक्रोबैटिक एफर्ट) के साथ गोल करके स्कोर 3-2 कर दिया।
स्टॉपेज टाइम में पाकिस्तान ने मैच में वापसी की। 91वें मिनट में जुनैद शाह ने बाईं ओर से एक क्रॉस दिया, जिस पर नजीब उल्लाह ने सबसे ऊंची छलांग लगाकर हेडर के जरिए गेंद को अर्श अनवर शेख के पार गोल में पहुंचा दिया। अर्श अनवर शेख को पूरे मैच के दौरान शायद ही कोई खास काम करना पड़ा था। इसके तीन मिनट बाद पाकिस्तान ने एक और गोल किया। पेनाल्टी एरिया के दाईं ओर से मैकील अब्दुल्ला ने क्रॉस दिया, जिसे आलमगीर गाजी ने कंट्रोल किया और फिर एक शानदार कलाबाजी भरे शॉट (एक्रोबैटिक एफर्ट) के साथ गोल करके स्कोर 3-2 कर दिया।