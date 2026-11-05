{"_id":"6aec9fa476600b24e007b34e","slug":"india-vs-pakistan-saff-championship-match-highlights-and-result-updates-suhail-ahmad-bhat-shines-2026-11-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सैफ चैंपियनशिप: गत चैंपियन भारत ने शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान को हराया, सुहैल ने दागे दो गोल","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

विज्ञापन सैफ चैंपियनशिप 2026 के ग्रुप बी के अपने पहले मैच में गत चैंपियन भारत ने पाकिस्तान को 3-2 से मात देकर शानदार शुरुआत की। गुरुवार को नेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के पहले हाफ में सुहैल अहमद भट ने दो गोल किए और फिर मंगलेंथांग किपगेन ने तीसरा गोल करके हाफ-टाइम तक भारत को 3-0 की मजबूत बढ़त दिलाई। स्टॉपेज टाइम में पाकिस्तान के नजीब उल्लाह और आलमगीर गाजी ने दो गोल दागे, लेकिन भारतीय टीम ने अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए पूरे तीन अंक हासिल किए।

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भारत का अब मालदीव से होगा सामना

भारतीय टीम अब 11 नवंबर को इसी मैदान पर ग्रुप बी के अपने आखिरी मुकाबले में मालदीव का सामना करेगी। प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। गुरुवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने संभलकर शुरुआत की, पीछे से धैर्यपूर्वक खेल बनाते हुए मिडफील्ड के जरिए नियंत्रण बनाने की कोशिश की, जिसमें अभिषेक सूर्यवंशी ने अहम भूमिका निभाई। 12वें मिनट में किपगेन की हवा में आई गेंद पर भट ने गोल करने की कोशिश की, लेकिन ऑफसाइड होने के कारण इसे अमान्य करार दिया गया।



हालांकि, भट को ज्यादा देर तक गोल करने से रोका नहीं जा सका। एक मिनट बाद बाईं ओर से मिले थ्रो-इन पर मोहम्मद सुहैल ने गेंद संभाली और आगे बढ़ते हुए पेनाल्टी एरिया में एकदम सटीक पास दिया। भट ने 6-यार्ड बॉक्स के पास पहुंचकर गेंद को गोल में बदल दिया और भारत को बढ़त दिला दी। 19वें मिनट में भारत ने अपनी बढ़त को दोगुना कर दिया, जिसमें सूर्यवंशी ने असिस्ट दिया। जैसे-जैसे पाकिस्तान की टीम पीछे खिसकी, मिडफील्डर सूर्यवंशी को आगे बढ़ने का मौका मिला और उन्होंने डिफेंस को चीरता हुआ एक सटीक पास दिया। भट ने बिल्कुल सही समय पर दौड़ लगाई, डिफेंस लाइन से आगे निकले और गोलकीपर यूसुफ बट को छकाते हुए गेंद को दूर के कोने में गोल में डाल दिया।

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भारत ने भेदा पाकिस्तान का डिफेंस

पाकिस्तान के डिफेंस के पीछे लगातार जगह मिलती रही और 31वें मिनट में उन्होंने स्कोर 3-0 कर दिया। नौफल पीएन गेंद को बीच से आगे ले गए और किपगेन को डिफेंस के पीछे एक पास दिया। मिडफील्डर ने तेजी से दौड़ लगाई और आगे बढ़ रहे गोलकीपर बट को छकाते हुए गोल कर दिया, जिससे भारत की बढ़त और मजबूत हो गई। पाकिस्तान के पास अंतर कम करने का मौका तब आया, जब सूर्यवंशी ने पेनाल्टी एरिया के अंदर पीछे से हयान खट्टक को गिरा दिया। हालांकि, शायक ने मिली स्पॉट-किक को क्रॉसबार के ऊपर से बाहर मार दिया, जिससे भारत अपनी तीन गोल की बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहा।

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