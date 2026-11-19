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भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2026 इंडिया-न्यूजीलैंड सेंचुरी ऑफ स्पोर्टिंग यूनिटी इवेंट में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। गुरुवार को ऑकलैंड के लॉयड एल्समोर हॉकी स्टेडियम में खेले गए तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को कड़े संघर्ष में 3-2 से शिकस्त दी।