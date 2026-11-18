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भोपाल में 19 से 28 नवंबर तक महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने पहले मुकाबले में 19 नवंबर को मलेशिया से भिड़ेगी। छह टीमों के इस टूर्नामेंट में भारत की नजर चौथी बार खिताब जीतकर सबसे सफल टीम बनने पर है। प्रतियोगिता के दौरान 22 नवंबर को नाथू बरखेड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का उद्घाटन भी होगा।

विज्ञापन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार (19 नवंबर) से महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आगाज होने जा रहा है। टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में मौजूदा चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना मलेशिया से होगा। यह मुकाबला भोपाल के नाथू बरखेड़ा गांव में नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। 19 से 28 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारत समेत छह टीमें हिस्सा लेंगी। भारतीय टीम इस बार रिकॉर्ड चौथी बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें टूर्नामेंट में अपनी चुनौती पेश करेंगी।

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भारत का मुकाबला कार्यक्रम

टूर्नामेंट के लीग चरण में सभी छह टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला खेलेंगी। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 19 नवंबर को मलयेशिया के खिलाफ करेगी। इसके बाद भारत का सामना 21 नवंबर को दक्षिण कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड, 24 नवंबर को चीन और 25 नवंबर को जापान से होगा। लीग चरण के बाद अंक तालिका में शीर्ष चार स्थान हासिल करने वाली टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल मुकाबले 27 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि कांस्य पदक का मुकाबला और फाइनल 28 नवंबर को होगा। खिताबी मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाएगा।

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चौथी बार खिताब जीतने पर भारत की नजर भारतीय महिला हॉकी टीम ने पिछले दो संस्करणों में खिताब अपने नाम किया है। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ने अब तक तीन-तीन बार यह टूर्नामेंट जीता है। ऐसे में इस बार खिताब जीतकर भारत प्रतियोगिता के इतिहास की सबसे सफल टीम बनने का मौका अपने पास रखता है।

भारतीय टीम का हालिया प्रदर्शन भी शानदार रहा है। टीम ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप 2026 में अपने सभी पांच मुकाबले जीतकर खिताब हासिल किया और एफआईएच प्रो लीग में जगह बनाई।

इसके अलावा भारतीय टीम ने बेल्जियम में आयोजित महिला हॉकी विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया। यह 1974 के बाद विश्व कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। वहीं, जापान में आयोजित एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल के अंतराल के बाद स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा।

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22 नवंबर को होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन

महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के बीच 22 नवंबर को नाथू बरखेड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का उद्घाटन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग शामिल होंगे। करीब 900 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। उद्घाटन समारोह में मशहूर गायक सुखविंदर सिंह अपनी प्रस्तुति देंगे।

युवा खिलाड़ियों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय हॉकी देखने का मौका

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इससे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की हॉकी देखने और खेल को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से मध्य प्रदेश की पहचान अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूत होगी। साथ ही, विशेष रूप से बालिकाओं और युवतियों को हॉकी सहित अन्य खेलों से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी।मंत्री ने कहा कि नाथू बरखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश में भविष्य में बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के अवसर भी बढ़ाएगा।