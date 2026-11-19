विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

भोपाल के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नाथू बरखेड़ा में खेले गए इस मुकाबले में मलेशिया ने 19वें मिनट में नुरामिराह जुल्किफ्ली के गोल की मदद से बढ़त बना ली। हालांकि, भारत ने अगले ही मिनट जवाब दिया। मुमताज खान ने 20वें मिनट में गोल कर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। हाफ टाइम तक दोनों टीमें इसी स्कोर पर रहीं। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया और मलेशिया पर दबाव बनाया। कप्तान सलीमा टेटे ने 35वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के बाद गोल के सामने मिले मौके को भुनाते हुए भारत को 2-1 से आगे कर दिया। इसके चार मिनट बाद ही डेब्यू कर रहीं पूजा साहू ने 39वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त 3-1 कर दी। इसके बाद लालरेमसियामी ने 49वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल दागकर भारत की जीत 4-1 से पक्की कर दी।भारतीय टीम की ओर से डेब्यू कर रहीं पूजा साहू ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने महत्वपूर्ण गोल दागने के साथ टीम की जीत में अहम योगदान दिया। उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।इस मुकाबले के साथ ही भोपाल ने पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी की। टूर्नामेंट के पहले दिन बड़ी संख्या में स्थानीय दर्शक मुकाबला देखने पहुंचे और भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाया।दिन के अन्य मुकाबलों में चीन ने थाईलैंड को 7-0 से करारी शिकस्त देकर अपने अभियान की शुरुआत की। वहीं, जापान ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। जापान के लिए हानामी सैटो ने मैच के 59वें मिनट में निर्णायक गोल किया। भारतीय टीम अब 21 नवंबर को दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपना अगला मुकाबला खेलेगी।