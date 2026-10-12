हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का दबदबा: पंजाब में छठा खिताब जीतने पर नजर; क्या पाकिस्तान से होगी भिड़ंत?

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भारतीय पुरुष हॉकी टीम एक बार फिर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अपना दबदबा कायम रखने के इरादे से उतरेगी। पांच बार की चैंपियन और मौजूदा विजेता भारतीय टीम की नजर अब छठे खिताब पर है। टूर्नामेंट का नौवां संस्करण 27 अक्तूबर से पांच नवंबर तक पंजाब के जालंधर और मोहाली में खेला जाएगा। घरेलू मैदान पर भारतीय टीम के पास अपनी खिताबी संख्या बढ़ाने और इस प्रतियोगिता में सबसे सफल टीम के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका होगा। भारत ने इस साल एशियाई खेलों में भी अपना स्वर्ण पदक सफलतापूर्वक बचाया था। ऐसे में टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी उसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगी। विज्ञापन



पाकिस्तान ने क्यों नाम लिया वापस?

पाकिस्तान ने एकबार फिर फर्जी वजह बताते हुए नाम वापस ले लिया है। उन्होंने सुरक्षा कारणों और दोनों देशों के बीच संवेदनशील द्विपक्षीय संबंधों का हवाला देते हुए इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लिया है। पाकिस्तान के हटने के बाद, एशियाई हॉकी महासंघ ने तुरंत बांग्लादेश को उनकी जगह छह टीमों के इस टूर्नामेंट में शामिल कर लिया है। विज्ञापन

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2011 में पाकिस्तान को हराकर जीता था पहला खिताब

भारत ने 2011 में चीन के ऑर्डोस में आयोजित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का पहला संस्करण जीतकर खिताबों का सफर शुरू किया था। फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला निर्धारित समय तक गोलरहित रहा। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भारत ने 4-2 से जीत दर्ज की। छह टीमों के इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम पहली चैंपियन बनी थी। भारत ने 2016 में मलयेशिया के कुआंतन में अपना दूसरा खिताब जीता। फाइनल में उसने पाकिस्तान को 3-2 से हराया। रुपिंदर पाल सिंह, अफ्फान यूसुफ और निकिन थिमैया ने भारत के लिए गोल किए। इस तरह भारतीय टीम ने एक बार फिर अपने चिर प्रतिद्वंद्वी को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।

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बारिश के कारण पाकिस्तान के साथ साझा करना पड़ा खिताब

2018 में ओमान की राजधानी मस्कट में खेले गए टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और पाकिस्तान फिर आमने-सामने थे। हालांकि, लगातार बारिश के कारण मुकाबला पूरा नहीं हो सका। इसके बाद दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। इस तरह भारत के खिताबों की संख्या तीन हो गई।

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मलयेशिया के खिलाफ पिछड़ने के बाद की शानदार वापसी

भारत ने 2023 में चेन्नई में आयोजित टूर्नामेंट में चौथी बार खिताब जीता। फाइनल में मलयेशिया के खिलाफ भारतीय टीम पहले हाफ के बाद 1-3 से पिछड़ रही थी। इसके बावजूद टीम ने हार नहीं मानी और मुकाबले में जोरदार वापसी की। मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल के अंतिम 16 मिनट में हरमनप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और आकाशदीप सिंह ने गोल किए। भारत ने मुकाबला 4-3 से जीतकर चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। इस जीत के साथ भारतीय टीम प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम बन गई।