एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: छठी बार खिताब जीतने उतरेगा भारत, फाइनल में जापान से मुकाबला; सीएम मान रहेंगे मौजूद

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एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के खिताबी मुकाबले में गुरुवार को मेजबान भारत का सामना जापान से होगा। मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में शाम सात बजे से यह फाइनल खेला जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की नजर रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने पर होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड सातवीं बार फाइनल में जगह बनाई है। विज्ञापन

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दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत

भारतीय टीम ने बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। भारत की ओर से शिलानंद लाकरा और दिलप्रीत सिंह ने दो-दो गोल दागे। वहीं, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, अंगबीर सिंह और विवेक सागर प्रसाद ने एक-एक गोल किया। दक्षिण कोरिया की तरफ से सांगजुन हन एकमात्र गोल करने में सफल रहे। भारत ने इस जीत के साथ टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दूसरी ओर, जापान ने मलयेशिया को पेनल्टी शूटआउट में 5-2 से हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया। अब भारत और जापान के बीच ट्रॉफी के लिए भिड़ंत होगी।

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अब तक अजेय भारत की नजर छठे खिताब पर

भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। फाइनल में भी टीम इसी प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए खिताब अपने नाम करना चाहेगी। भारत इस प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम है और अब तक पांच बार चैंपियन बन चुका है। इसमें पाकिस्तान के साथ साझा किया गया एक खिताब भी शामिल है।

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कांस्य पदक के लिए मलयेशिया-दक्षिण कोरिया की भिड़ंत

भारत और जापान के फाइनल से पहले तीसरे स्थान के लिए मलयेशिया और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच गुरुवार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें कांस्य पदक जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। यह मुकाबला भी मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम में ही होगा।