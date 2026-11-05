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Hindi News ›   Sports ›   Hockey ›   Asian Champions Trophy 2026 Final: India Face Japan as Harmanpreet Singh's Team Eyes Sixth Title

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी: छठी बार खिताब जीतने उतरेगा भारत, फाइनल में जापान से मुकाबला; सीएम मान रहेंगे मौजूद

Thu, 05 Nov 2026 12:03 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 05 Nov 2026 12:03 PM IST
सार

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के फाइनल में गुरुवार को भारत और जापान आमने-सामने होंगे। मोहाली में शाम सात बजे से होने वाले मुकाबले में भारतीय टीम की नजर रिकॉर्ड छठे खिताब पर है। भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराया था, जबकि जापान ने मलयेशिया को पेनल्टी शूटआउट में मात दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी फाइनल देखने पहुंचेंगे।

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Asian Champions Trophy 2026 Final: India Face Japan as Harmanpreet Singh's Team Eyes Sixth Title
भारतीय हॉकी टीम - फोटो : IANS

विस्तार
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एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के खिताबी मुकाबले में गुरुवार को मेजबान भारत का सामना जापान से होगा। मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में शाम सात बजे से यह फाइनल खेला जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की नजर रिकॉर्ड छठी बार खिताब जीतने पर होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त देकर रिकॉर्ड सातवीं बार फाइनल में जगह बनाई है।

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दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत
भारतीय टीम ने बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। भारत की ओर से शिलानंद लाकरा और दिलप्रीत सिंह ने दो-दो गोल दागे। वहीं, कप्तान हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, अंगबीर सिंह और विवेक सागर प्रसाद ने एक-एक गोल किया। दक्षिण कोरिया की तरफ से सांगजुन हन एकमात्र गोल करने में सफल रहे। भारत ने इस जीत के साथ टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दूसरी ओर, जापान ने मलयेशिया को पेनल्टी शूटआउट में 5-2 से हराकर खिताबी मुकाबले का टिकट हासिल किया। अब भारत और जापान के बीच ट्रॉफी के लिए भिड़ंत होगी।
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अब तक अजेय भारत की नजर छठे खिताब पर
भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मुकाबला नहीं हारी है। फाइनल में भी टीम इसी प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए खिताब अपने नाम करना चाहेगी। भारत इस प्रतियोगिता की सबसे सफल टीम है और अब तक पांच बार चैंपियन बन चुका है। इसमें पाकिस्तान के साथ साझा किया गया एक खिताब भी शामिल है।
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कांस्य पदक के लिए मलयेशिया-दक्षिण कोरिया की भिड़ंत
भारत और जापान के फाइनल से पहले तीसरे स्थान के लिए मलयेशिया और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच गुरुवार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें कांस्य पदक जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। यह मुकाबला भी मोहाली के ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम में ही होगा।

भारत है टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम
एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत 2011 में हुई थी। एशियाई हॉकी महासंघ (एएचएफ) इस प्रतियोगिता का आयोजन करता है। 2026 का संस्करण टूर्नामेंट का नौवां संस्करण है। भारत ने पहले संस्करण के फाइनल में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर खिताब जीता था। भारतीय टीम अब तक कुल पांच बार चैंपियन बनी है। पाकिस्तान ने तीन बार खिताब जीता है, जबकि दक्षिण कोरिया एक बार विजेता रहा है। भारत और पाकिस्तान एक-एक बार संयुक्त विजेता भी रहे हैं।
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