ओलंपिक से पहले बदलाव की तैयारी: प्रो लीग में नई हॉकी टीम उतारेगा भारत, कोच फुल्टन ने किया रणनीति का खुलासा

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भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर प्रो लीग के लिए नई टीम तैयार करने के संकेत दिए हैं। फरवरी में होने वाली प्रो लीग के घरेलू चरण में भारत जर्मनी, अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन से भिड़ेगा।

विज्ञापन भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने अगले साल होने वाली प्रो लीग के लिए टीम में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। भारत ने 2028 में लॉस एंजिलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए टीम में बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है। फुल्टन के मुताबिक, प्रो लीग के लिए नई टीम तैयार की जाएगी और इसी के साथ 2027-28 के ओलंपिक चक्र की शुरुआत होगी।

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प्रो लीग की तैयारियां जोरों पर

भारत को फरवरी में प्रो लीग के घरेलू चरण में जर्मनी, अर्जेंटीना, ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन जैसी मजबूत टीमों का सामना करना है। मुख्य कोच ने कहा कि इस प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन नए सिरे से किया जाएगा। हालांकि, खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वे अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी में लौट जाएंगे।



फुल्टन ने पीटीआई से कहा, 'हम जनवरी में प्रो लीग के लिए एक नई टीम का चयन करेंगे। हमारे पास अभ्यास के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि खिलाड़ी अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी में वापस चले जाएंगे। हम एक नई टीम तैयार करेंगे, जो प्रो लीग में खेलेगी। इसके बाद हम उस टीम के साथ 2027-28 का चक्र शुरू करेंगे।'

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न्यूजीलैंड दौरे पर भी नए खिलाड़ियों को मिलेगा मौका भारतीय टीम इस महीने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। भारत के पहले ऐतिहासिक हॉकी दौरे के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देशों के बीच विशेष अंतरराष्ट्रीय टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। भारतीय टीम 19, 21 और 22 नवंबर को ऑकलैंड में तीन टेस्ट मैच खेलेगी।

फुल्टन ने बताया कि न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। आने वाले दिनों में टीम की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरे पर खिलाड़ियों के विकल्पों को परखने और टीम में बदलाव की संभावनाओं को तलाशने का मौका मिलेगा।

उन्होंने कहा, 'न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली टीम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हम आने वाले दिनों में इसकी घोषणा करेंगे। अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं है। हर टीम बदलाव के दौर से गुजरती है। हमने पहले भी बदलाव किए हैं।'

फुल्टन ने टीम में लगातार हो रहे बदलावों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने तीन बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लिया है और हर बार टीम अलग रही है। चेन्नई में 2023 में खेलने वाली टीम हुलुनबुइर में 2024 में खेलने वाली टीम से अलग थी। पिछली टीम के बाद से भारतीय टीम में नौ खिलाड़ियों को बदला जा चुका है।

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विश्व कप में कमजोरियों को दूर करने पर जोर भारतीय टीम के लिए इस साल का विश्व कप निराशाजनक रहा था। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम आठवें स्थान पर रही। हालांकि, भारत ने एशियाई खेलों का खिताब बरकरार रखते हुए लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया।

फुल्टन ने विश्व कप में टीम के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए माना कि बड़े मुकाबलों में गोल करने और रक्षात्मक गलतियों को रोकने में भारतीय टीम नाकाम रही। उनके मुताबिक, टीम को अपनी अग्रिम पंक्ति और रक्षापंक्ति दोनों में सुधार करना होगा।

उन्होंने कहा, 'विश्व कप के बड़े मैचों में जब हमें गोल करने की जरूरत थी, तब हम गोल नहीं कर पाए और हमने कुछ आसान गोल भी खा लिए। इसलिए हमारी रक्षापंक्ति और अग्रिम पंक्ति दोनों में सुधार की जरूरत है।'