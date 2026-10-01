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क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्यों छोड़ा पुर्तगाल कैंप: विवाद पर तोड़ी चुप्पी, कहा- समय आने पर बताऊंगा पूरी सच्चाई

Thu, 01 Oct 2026 03:21 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लिस्बन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लिस्बन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 01 Oct 2026 03:21 PM IST
सार

क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल के नेशंस लीग कैंप से अचानक बाहर होने के बाद पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह सही समय आने पर कैंप छोड़ने की वजह की पूरी सच्चाई बताएंगे। हालांकि, रोनाल्डो ने संन्यास का एलान नहीं किया है।

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Ronaldo breaks silence after leaving Portugal camp, says he will reveal the truth in due time
क्रिस्टियानो रोनाल्डो - फोटो : IANS

विस्तार
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 क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल के नेशंस लीग कैंप से बाहर होने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। पुर्तगाल के कप्तान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि वह सही समय आने पर राष्ट्रीय टीम के कैंप से जाने के पीछे की पूरी सच्चाई बताएंगे। हालांकि, उन्होंने संन्यास लेने का कोई एलान नहीं किया है। रोनाल्डो का यह बयान पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष पेड्रो प्रोएंसा से बातचीत के बाद आया।
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रोनाल्डो ने लिखा, 'राष्ट्रीय टीम के कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष से बातचीत के बाद मैंने राष्ट्रीय टीम का ट्रेनिंग कैंप छोड़ने का फैसला किया है।' उन्होंने आगे कहा, 'सही समय आने पर मैं सभी पुर्तगाली लोगों को उन कारणों की सच्चाई बताऊंगा, जिनकी वजह से मुझे राष्ट्रीय टीम छोड़ने का फैसला करना पड़ा। इस टीम के लिए मैंने हमेशा अपना सबकुछ दिया है।' अंत में रोनाल्डो ने लिखा, 'अब पुर्तगाल और अपने सभी साथियों को, बिना किसी अपवाद के, शुभकामनाएं देने का सही समय है।'
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डेनमार्क के खिलाफ मैच से ठीक पहले छोड़ा कैंप
रोनाल्डो ने बुधवार को कोपेनहेगन में पुर्तगाल का कैंप छोड़ दिया। यह घटना डेनमार्क के खिलाफ नेशंस लीग मुकाबले से ठीक एक दिन पहले हुई। उनके कैंप छोड़ने के बाद उनके अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, रोनाल्डो ने अपने संदेश में संन्यास की घोषणा नहीं की है। यह घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुए घटनाक्रम के बाद सामने आया। रविवार को नॉर्वे के खिलाफ पुर्तगाल की 2-1 की जीत में रोनाल्डो मैदान पर नहीं उतरे थे। वह पूरे मुकाबले में बेंच पर रहे। जीसस ने उन्हें मैदान पर भेजने का फैसला बाद में बदल दिया था।
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Cristiano Ronaldo's future with Portugal might be at risk. (Image: X/@Cristiano)


कोच ने कहा था- रोनाल्डो शुरुआत नहीं करेंगे
इसके बाद रोनाल्डो ने सोमवार और मंगलवार को टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने के बजाय जिम में समय बिताया। वह चोटिल नहीं थे। जीसस ने हालांकि दोनों के बीच किसी बड़े विवाद से इनकार किया था। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीसस ने कहा, 'मैं कोच हूं। मैंने खिलाड़ी से कहा था कि वह मैच की शुरुआत नहीं करेगा और उसे स्थानापन्न खिलाड़ियों के बीच रहना होगा।' जीसस ने यह भी कहा था कि नॉर्वे के खिलाफ बाहर रहने के बाद रोनाल्डो नाराज थे, लेकिन उनके मुताबिक मामला खत्म हो चुका था। उन्होंने यह भी कहा था कि रोनाल्डो टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे और डेनमार्क के खिलाफ उनके खेलने का फैसला वह खुद करेंगे।

41 साल के रोनाल्डो के अंतरराष्ट्रीय भविष्य पर सवाल
रोनाल्डो के कैंप छोड़ने के समय ने उनके अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वह पुर्तगाल के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम 234 अंतरराष्ट्रीय मैच और 146 गोल हैं। वह दो दशक से ज्यादा समय से पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रोनाल्डो अपने करियर के अंत को लेकर पहले भी संकेत दे चुके हैं। अगस्त में उन्होंने कहा था कि 2026 संभवतः पेशेवर फुटबॉलर के तौर पर उनका आखिरी साल होगा। हालांकि, फिलहाल उन्होंने पुर्तगाल से संन्यास लेने की कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है।
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