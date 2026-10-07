मेसी का आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच: 21 साल, 126 गोल और अनगिनत रिकॉर्ड; ऐसी रही 'फुटबॉल के जादूगर' की कहानी

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लियोनल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच खेल लिया। अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में मेसी ने अर्जेंटीना को विश्व कप और कोपा अमेरिका समेत कई बड़ी उपलब्धियां दिलाईं और देश के सबसे सफल फुटबॉलरों में अपनी जगह बनाई। आइए जानते हैं...

लियोनल मेसी ने अर्जेंटीना की जर्सी में अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेल लिया। बुधवार सुबह भारतीय समयानुसार 4:30 बजे ब्यूनस आयर्स के एस्टाडियो मोनुमेंटल में अर्जेंटीना ने बेनिन के खिलाफ दोस्ताना मुकाबला खेला और 3-0 से जीत दर्ज की। यह सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं था, बल्कि अर्जेंटीना के लिए मेसी के 21 साल लंबे सुनहरे सफर का आखिरी अध्याय था। 39 वर्षीय मेसी अगस्त में ही राष्ट्रीय टीम से संन्यास का एलान कर चुके थे और अब नीली-सफेद जर्सी में अपने देश के प्रशंसकों के सामने आखिरी बार उतरकर उन्होंने उस सफर को अलविदा कह दिया, जिसने अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाने से लेकर करोड़ों दिलों पर राज करने तक की कहानी लिखी। अपने आखिरी मुकाबले में मेसी ने एक गोल किया और टीम के तीनों गोल में अहम भूमिका निभाई। विज्ञापन

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मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अब तक 208 मैच खेले हैं और 126 गोल किए हैं। उनके नाम 68 असिस्ट भी हैं। वह अर्जेंटीना के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने और सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। दो दशक से ज्यादा लंबे इस सफर में उन्होंने राष्ट्रीय टीम को चार बड़े अंतरराष्ट्रीय खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई 2021 और 2024 कोपा अमेरिका, 2022 फाइनलिसिमा और सबसे बड़ा 2022 फीफा विश्व कप।

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शुरुआत से शिखर तक का सफर

मेसी ने 2005 में अर्जेंटीना की सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया था। उससे पहले वह 2005 में अर्जेंटीना को अंडर-20 विश्व कप जिताने के साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और शीर्ष स्कोरर बने थे। 2008 बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने अर्जेंटीना के साथ स्वर्ण पदक भी जीता। लेकिन सीनियर टीम के साथ उनका सफर शुरुआत में इतना आसान नहीं रहा। 2014 विश्व कप के फाइनल में जर्मनी से हार, 2015 और 2016 कोपा अमेरिका के फाइनल में चिली से हार के बाद मेसी पर काफी सवाल उठे। 2016 में उन्होंने राष्ट्रीय टीम से संन्यास का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन कुछ समय बाद वापसी की। इसके बाद कहानी पूरी तरह बदल गई।



2021 में ब्राजील को हराकर अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका जीता और मेसी ने अपना पहला बड़ा सीनियर अंतरराष्ट्रीय खिताब हासिल किया। 2022 में इटली के खिलाफ फाइनलिसिमा जीतने के बाद कतर में वह हुआ जिसका इंतजार अर्जेंटीना दशकों से कर रहा था। मेसी ने फ्रांस के खिलाफ फाइनल में दो गोल किए और पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना ने विश्व कप अपने नाम कर लिया। मेसी को टूर्नामेंट का गोल्डन बॉल पुरस्कार भी मिला। 2024 में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर लगातार दूसरी बार कोपा अमेरिका जीता। इस तरह मेसी के नेतृत्व में अर्जेंटीना ने चार बड़े अंतरराष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए।

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2026 विश्व कप में फिर बना इतिहास

अगर किसी को लगा था कि 39 साल की उम्र में मेसी के रिकॉर्ड बनने बंद हो जाएंगे, तो 2026 विश्व कप ने इसका जवाब दे दिया। अल्जीरिया के खिलाफ अर्जेंटीना के पहले मैच में मैदान पर उतरते ही मेसी पुरुष फुटबॉल के इतिहास में छह अलग-अलग विश्व कप खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने उसी मुकाबले में अपने विश्व कप करियर की पहली हैट्रिक भी लगाई। उस हैट्रिक के बाद उनके विश्व कप गोल की संख्या 16 हो गई और उन्होंने मिरोस्लाव क्लोज के रिकॉर्ड की बराबरी की। लेकिन यह रिकॉर्ड ज्यादा देर नहीं चला।



ऑस्ट्रिया के खिलाफ अगले मुकाबले में मेसी ने दो गोल किए और विश्व कप में अपने गोल की संख्या 18 तक पहुंचा दी। इसके साथ उन्होंने क्लोज को पीछे छोड़ते हुए विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 2026 विश्व कप के अंत तक मेसी के नाम विश्व कप में 21 गोल हो चुके थे। वह टूर्नामेंट में आठ गोल और चार असिस्ट के साथ अर्जेंटीना को फाइनल तक ले गए। फाइनल में स्पेन से अतिरिक्त समय में 0-1 की हार के बाद अर्जेंटीना उपविजेता रहा।

विश्व कप के सबसे बड़े रिकॉर्ड में मेसी

2026 विश्व कप ने मेसी की रिकॉर्ड लिस्ट को और लंबा कर दिया। वह छह विश्व कप खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हुए और विश्व कप में सर्वाधिक मैच जीतने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उनके नाम अब विश्व कप में 23 जीत हैं। वह विश्व कप में 12 असिस्ट के साथ भी शीर्ष पर हैं और तीन विश्व कप फाइनल में शुरुआती एकादश का हिस्सा रहने वाले रिकॉर्डधारी हैं।



उन्होंने विश्व कप में लगातार मैचों में गोल करने के रिकॉर्ड भी बनाए। 2026 में वह विश्व कप के लगातार नौ मैचों में गोल करने वाले खिलाड़ी बने। नॉकआउट चरण में लगातार छह मैचों में गोल करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज हुआ। कतर 2022 में मेसी पहले ही ऐसा कारनामा कर चुके थे, जो विश्व कप इतिहास में बेहद खास है। उन्होंने एक ही विश्व कप में ग्रुप चरण, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल हर चरण में गोल किया था।

200 अंतरराष्ट्रीय मैच का आंकड़ा

अल्जीरिया के खिलाफ 2026 विश्व कप का मुकाबला मेसी के लिए एक और ऐतिहासिक पड़ाव था। उस दिन उन्होंने अर्जेंटीना के लिए अपना 200वां मैच खेला था। बाद में उनका अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड 207 मैच तक पहुंचा। इस मामले में वह दुनिया के सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं।

सिर्फ गोल नहीं, कप्तानी में भी रिकॉर्ड

मेसी विश्व कप में अर्जेंटीना की कप्तानी करने के मामले में भी रिकॉर्डधारी हैं। वह डिएगो माराडोना और राफेल मार्केज जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ चुके हैं। विश्व कप में उनकी कप्तानी और लंबी मौजूदगी ने उन्हें अर्जेंटीना के इतिहास में अलग मुकाम दिया है। 2026 में छह विश्व कप खेलने के बाद उनके विश्व कप मैचों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। फीफा के आंकड़ों के अनुसार, वह अर्जेंटीना के लिए विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं।

पांच विश्व कप में गोल करने का कारनामा

मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पांच अलग-अलग विश्व कप संस्करणों में गोल किए हैं। मेसी ने 2006 में अपना पहला विश्व कप गोल किया था और 2026 तक लगातार अलग-अलग पीढ़ियों के विश्व कप में गोल करते रहे। यानी 2006 से 2026 तक दो दशक का सफर और गोल करने की आदत बरकरार।

गोल्डन बॉल के भी बादशाह

मेसी विश्व कप में दो बार गोल्डन बॉल जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2014 और 2022 में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का यह पुरस्कार जीता। 2014 में अर्जेंटीना फाइनल में जर्मनी से हार गया था, लेकिन मेसी को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। आठ साल बाद कतर में उन्होंने वही पुरस्कार विश्व कप ट्रॉफी के साथ जीता।



क्लब फुटबॉल में भी रिकॉर्ड की लंबी सूची

मेसी की महानता सिर्फ अर्जेंटीना तक सीमित नहीं है। बार्सिलोना के साथ उन्होंने 17 सीजन बिताए और क्लब के लिए 778 मैचों में 672 गोल किए। इस दौरान बार्सिलोना ने 35 खिताब जीते। इनमें चार चैंपियंस लीग, 10 ला लीगा, सात कोपा डेल रे और तीन क्लब विश्व कप शामिल हैं। मेसी के नाम एक कैलेंडर वर्ष में 91 गोल करने का विश्व रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 2012 में यह कारनामा किया था। इसके अलावा वह ला लीगा के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर हैं और एक सीजन में 50 लीग गोल करने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है।



बार्सिलोना के बाद उन्होंने पेरिस सेंट-जर्मेन के साथ दो लीग खिताब जीते और 2023 में इंटर मियामी पहुंचे। अमेरिका में भी उनका रिकॉर्ड कायम रहा। इंटर मियामी के लिए 2026 में उन्होंने 100 गोल पूरे किए और क्लब के इतिहास में यह आंकड़ा छूने वाले पहले खिलाड़ी बने।

आठ बैलन डी'ओर, रिकॉर्ड जो शायद ही टूटे

व्यक्तिगत पुरस्कारों की बात करें तो मेसी के नाम रिकॉर्ड आठ बैलन डी'ओर हैं। उन्होंने यह पुरस्कार 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 और 2023 में जीता। 2026 में भी उन्हें बैलन डी'ओर के लिए नामांकित किया गया है। इसके अलावा वह छह बार यूरोपीय गोल्डन शू जीत चुके हैं और ला लीगा के आठ बार शीर्ष स्कोरर रहे हैं। बार्सिलोना के लिए वह क्लब के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने, सबसे ज्यादा गोल करने और सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं।