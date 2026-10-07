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Argentina vs Benin Live Score: आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले भावुक हुए मेसी, टीम बस में छलके आंसू

Wed, 07 Oct 2026 04:50 AM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ब्यूनस आयर्स
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ब्यूनस आयर्स Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Wed, 07 Oct 2026 04:50 AM IST
खास बातें

Argentina vs Benin Football Live Score, Lionel Messi Farewell Match : फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार लियोनल मेसी आज अर्जेंटीना के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेंगे। अर्जेंटीना की टीम बेनिन के खिलाफ मैदान पर होगी और इस मुकाबले पर दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें टिकी हैं। आप यहां मैच से जुड़े पल-पल के अपडेट्स पढ़ सकत हैं...

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Argentina vs Benin Football Live Score Updates: Lionel Messi Farewell Last Match Result Photos
मेसी - फोटो : ANI

लाइव अपडेट

04:49 AM, 07-Oct-2026

Argentina vs Benin Live Score: स्कालोनी बोले- उनकी कमी खलेगी

अर्जेंटीना के कोच लियोनल स्कालोनी ने मेसी की विदाई से पहले उनकी जमकर तारीफ की। स्कालोनी ने कहा कि उन्होंने फुटबॉल मैदान पर मेसी जैसा प्रभाव पैदा करने वाला कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मेसी टीम के लिए एक अविश्वसनीय उदाहरण हैं। वह सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं और अपनी फिटनेस से लेकर हर मुकाबले की तैयारी तक का पूरा ध्यान रखते हैं। स्कालोनी ने कहा कि मेसी के मैदान पर खेल को देखकर ही समझ आता है कि वह कितने बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके साथियों को उनके व्यक्तित्व की वे खूबियां भी दिखाई देती हैं, जो उन्हें टीम के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण बनाती हैं।
04:40 AM, 07-Oct-2026

Argentina vs Benin Live Score: मेसी की विदाई पर रोनाल्डिन्हो का खास संदेश

अर्जेंटीना के लिए आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले मेसी के पूर्व बार्सिलोना साथी रोनाल्डिन्हो ने भावुक संदेश के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। रोनाल्डिन्हो ने कहा कि मेसी ने अपने देश और राष्ट्रीय टीम के लिए सब कुछ दिया है। उन्होंने मेसी के साथ अपने सफर को याद करते हुए कहा कि दोनों ने बचपन के सपने को पूरा किया और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व चैंपियन बनने की खुशी हासिल की। रोनाल्डिन्हो ने मेसी को आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका नाम अर्जेंटीना ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में दर्ज है।

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04:33 AM, 07-Oct-2026

Argentina vs Benin Live Score: मेसी को रिवर प्लेट ने किया सम्मानित, मिला क्लब की मानद सदस्यता का दर्जा

लियोनल मेसी को अर्जेंटीना के लिए अपने आखिरी मुकाबले से पहले रिवर प्लेट की ओर से खास सम्मान दिया गया। क्लब के अध्यक्ष ने मेसी को मानद सदस्यता, एक स्मृति पट्टिका और उनके नाम वाली जर्सी भेंट की। मेसी के अंतरराष्ट्रीय करियर के इस भावुक मौके पर उन्हें मिले इस सम्मान ने विदाई की शाम को और खास बना दिया।

04:28 AM, 07-Oct-2026

Argentina vs Benin Live Score: मेसी हुए भावुक, टीम बस से उतरते वक्त छलके आंसू

लियोनेल मेसी के लिए अर्जेंटीना की जर्सी में आखिरी मुकाबला भावुक कर देने वाला पल बन गया। टीम बस के स्टेडियम पहुंचने के दौरान मेसी की आंखों में आंसू नजर आए। अर्जेंटीना को कई यादगार जीत दिलाने वाले मेसी अब आखिरी बार मैदान पर उतरेंगे और फैंस की आवाज में गूंजने वाले ‘मेसी... मेसी...’ के नारों को सुनेंगे। अर्जेंटीना के प्रशंसक इस खास पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

04:26 AM, 07-Oct-2026

Argentina vs Benin Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11 जारी

अर्जेंटीना: ई. मार्टिनेज, एन. टैग्लियाफिको, एन. ओटामेंडी, सी. रोमेरो, ए. गियाय, आर. डी पॉल, ए. मैक एलिस्टर, ई. फर्नांडीज, एल. मेसी, जे. अल्वारेज, एल. मार्टिनेज।

बेनिन: एम. डांजिनू, टी. ओउरो, वाई. रोश, एम. तिजानी, एल. ओमोरे, हसाने, एस. डी'अल्मेडा, जे. ओलायटान, यामिरू, आर. अलोको, ए. तोसिन।
04:24 AM, 07-Oct-2026

Argentina vs Benin Live Score: मॉन्यूमेंटल स्टेडियम में जश्न का माहौल

मेसी के विदाई मुकाबले से पहले ब्यूनस आयर्स का एस्टाडियो मॉन्यूमेंटल पूरी तरह सज चुका है। स्टेडियम में फैंस का उत्साह चरम पर है और माहौल बेहद शानदार नजर आ रहा है। मुकाबला शुरू होने से पहले बेनिन के खिलाड़ियों ने अर्जेंटीना के फैंस के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। अब सभी की नजरें उस पल पर टिकी हैं, जब मेसी आखिरी बार अर्जेंटीना की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे।

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04:23 AM, 07-Oct-2026

Argentina vs Benin Live Score: मेसी का 208वां और आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच

लियोनल मेसी अर्जेंटीना के लिए अपना 208वां और आखिरी मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेंगे। ब्यूनस आयर्स में होने वाले इस मैच में मेसी की नजरें अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में 125 गोल के आंकड़े को और आगे बढ़ाने पर होंगी। प्रतिष्ठित नीली-सफेद जर्सी में यह उनका आखिरी मुकाबला होगा।
04:17 AM, 07-Oct-2026

Argentina vs Benin Live Score: आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच से पहले भावुक हुए मेसी, टीम बस में छलके आंसू

फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में शुमार लियोनल मेसी आज अर्जेंटीना के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला खेलने उतरेंगे। अर्जेंटीना की टीम बेनिन के खिलाफ मैदान पर होगी और इस मुकाबले पर दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों की नजरें टिकी हैं। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला सुबह 4:30 बजे शुरू होगा। मेसी के लिए यह मैच बेहद खास और भावुक होने वाला है, क्योंकि वह अर्जेंटीना की जर्सी में आखिरी बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैदान पर नजर आएंगे। 
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