मेसी का विदाई मैच: अर्जेंटीना की जर्सी में उमड़ पड़ा जनसैलाब, बड़े चेहरे रहे शामिल; जश्न के बीच भावुक हुए फैंस

लियोनल मेसी का अर्जेंटीना के लिए आखिरी मुकाबला महज एक और फुटबॉल मैच नहीं था। ब्यूनस आयर्स का एस्टाडियो मोनूमेंटल स्टेडियम देश के सबसे महान आधुनिक फुटबॉल आइकन के विदाई के जश्न में डूबा हुआ था। जब अर्जेंटीना का मुकाबला बेनिन से हुआ, तो फैंस मेसी को अपनी राष्ट्रीय टीम का आखिरी बार प्रतिनिधित्व करते देखने के लिए हल्के नीले और सफेद रंगों की जर्सी पहने स्टेडियम में उमड़ पड़े।
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लियोनल मेसी
- फोटो : @AFASeleccionEN
कई दिग्गजों की रही मौजूदगी
पिछले कोपा अमेरिका के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले एंजेल डि मारिया भी अर्जेंटीना की टीम के साथ मौजूद बड़े नामों में शामिल थे। स्टैंड्स में भी कई जाने-माने चेहरे थे, जिनमें महान फ्रांसीसी स्ट्राइकर डेविड ट्रेजेगुए अपनी बेटी के साथ मैच से पहले मेसी के वार्म-अप रूटीन को देखते हुए नजर आए।
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लियोनल मेसी का विदाई मैच
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मेसी के सम्मान में हुआ समारोह
मेसी के विदाई मुकाबले को लेकर पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह था। मैच से पहले रिवर प्लेट के अध्यक्ष ने भी उन्हें सम्मानित किया। मेसी को क्लब की मानद सदस्यता, स्मृति पट्टिका और उनके नाम की विशेष जर्सी भेंट की गई। बेनिन की टीम ने भी मेसी के सम्मान में खास तोहफा दिया। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मेसी से हाथ मिलाया। 10वें मिनट में स्टेडियम में मेसी के सम्मान में विशेष कार्यक्रम हुआ। सभी खिलाड़ियों ने उनके पास जाकर हाथ मिलाया और आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। यह पल स्टेडियम में मौजूद फैंस के साथ दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए भी बेहद भावुक रहा। स्टैंड अर्जेंटीना के रंगों से सराबोर थे, समर्थक राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहने उस शख्स को देखने का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने उन्हें उनके फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार पल दिए हैं।
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लियोनल मेसी
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ब्यूनस आयर्स की एक यादगार रात
फिर मेसी मैदान पर उतरे। जब राष्ट्रगान बजाए जा रहे थे, तब मेसी के बेटे थियागो, मातेओ और सिरो उनके साथ थे और मोनूमेंटल के चारों ओर आतिशबाजी गूंज उठी। जैसे ही अर्जेंटीना का राष्ट्रगान बजा, मेसी भावुक होकर रो पड़े। लियोनल स्कालोनी भी अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाए, जबकि निकोलस ओटामेंडी अपने कप्तान के साथ खड़े थे और इन सभी के लिए यह पल कितना भावुक था ये साफ झलक रहा था।
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लियोनल मेसी
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आखिरी मैच में मेसी ने दागा गोल
तेज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेसी का स्वागत हुआ। अर्जेंटीना को 48वें मिनट में पहला गोल मिला। मेसी ने कॉर्नर से शानदार क्रॉस डाला, जिस पर निकोलस ओटामेंडी ने करीब से सटीक शॉट लगाकर गेंद को क्रॉसबार के नीचे से गोल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ अर्जेंटीना ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। 61वें मिनट में अर्जेंटीना ने दूसरा गोल दागा। निको पाज ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर डिफेंस को चीरते हुए मिले शानदार पास को पकड़ा और गेंद को बाएं पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। 71वें मिनट में मेसी ने अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में गोल भी कर दिया। अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली और मेसी ने जिम्मेदारी लेते हुए गेंद को बेनिन के गोलकीपर मार्सेल डांजिनो की पहुंच से दूर टॉप राइट कॉर्नर में पहुंचा दिया।