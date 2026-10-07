फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Sports ›   Football ›   Lionel Messi's Argentina farewell against Benin A night of fireworks, tears and one final goal

मेसी का विदाई मैच: अर्जेंटीना की जर्सी में उमड़ पड़ा जनसैलाब, बड़े चेहरे रहे शामिल; जश्न के बीच भावुक हुए फैंस

Wed, 07 Oct 2026 08:54 AM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ब्यूनस आयर्स
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ब्यूनस आयर्स Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Wed, 07 Oct 2026 08:54 AM IST
सार

अर्जेंटीना के फैंस अपने दिग्गज खिलाड़ी लियोनल मेसी को आखिरी बार राष्ट्रीय टीम की जर्सी में खेलता देखने के लिए उमड़ पड़े। ब्यूनस आयर्स के लिए यह रात यादगार रही और मेसी के करियर का शानदार तरीके से जश्न मनाया गया। इस दौरान मेसी और फैंस दोनों ही भावुक हो गए।

विज्ञापन
Lionel Messi's Argentina farewell against Benin A night of fireworks, tears and one final goal
लियोनल मेसी - फोटो : @AFASeleccionEN
लियोनल मेसी का अर्जेंटीना के लिए आखिरी मुकाबला महज एक और फुटबॉल मैच नहीं था। ब्यूनस आयर्स का एस्टाडियो मोनूमेंटल स्टेडियम देश के सबसे महान आधुनिक फुटबॉल आइकन के विदाई के जश्न में डूबा हुआ था। जब अर्जेंटीना का मुकाबला बेनिन से हुआ, तो फैंस मेसी को अपनी राष्ट्रीय टीम का आखिरी बार प्रतिनिधित्व करते देखने के लिए हल्के नीले और सफेद रंगों की जर्सी पहने स्टेडियम में उमड़ पड़े। 
Trending Videos
Lionel Messi's Argentina farewell against Benin A night of fireworks, tears and one final goal
लियोनल मेसी - फोटो : @AFASeleccionEN
कई दिग्गजों की रही मौजूदगी
पिछले कोपा अमेरिका के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले एंजेल डि मारिया भी अर्जेंटीना की टीम के साथ मौजूद बड़े नामों में शामिल थे। स्टैंड्स में भी कई जाने-माने चेहरे थे, जिनमें महान फ्रांसीसी स्ट्राइकर डेविड ट्रेजेगुए अपनी बेटी के साथ मैच से पहले मेसी के वार्म-अप रूटीन को देखते हुए नजर आए।
Lionel Messi's Argentina farewell against Benin A night of fireworks, tears and one final goal
लियोनल मेसी का विदाई मैच - फोटो : @AFASeleccionEN
मेसी के सम्मान में हुआ समारोह 
मेसी के विदाई मुकाबले को लेकर पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह था। मैच से पहले रिवर प्लेट के अध्यक्ष ने भी उन्हें सम्मानित किया। मेसी को क्लब की मानद सदस्यता, स्मृति पट्टिका और उनके नाम की विशेष जर्सी भेंट की गई। बेनिन की टीम ने भी मेसी के सम्मान में खास तोहफा दिया। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मेसी से हाथ मिलाया। 10वें मिनट में स्टेडियम में मेसी के सम्मान में विशेष कार्यक्रम हुआ। सभी खिलाड़ियों ने उनके पास जाकर हाथ मिलाया और आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। यह पल स्टेडियम में मौजूद फैंस के साथ दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए भी बेहद भावुक रहा। स्टैंड अर्जेंटीना के रंगों से सराबोर थे, समर्थक राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहने उस शख्स को देखने का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने उन्हें उनके फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार पल दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Lionel Messi's Argentina farewell against Benin A night of fireworks, tears and one final goal
लियोनल मेसी - फोटो : @AFASeleccionEN
ब्यूनस आयर्स की एक यादगार रात
फिर मेसी मैदान पर उतरे। जब राष्ट्रगान बजाए जा रहे थे, तब मेसी के बेटे थियागो, मातेओ और सिरो उनके साथ थे और मोनूमेंटल के चारों ओर आतिशबाजी गूंज उठी। जैसे ही अर्जेंटीना का राष्ट्रगान बजा, मेसी भावुक होकर रो पड़े। लियोनल स्कालोनी भी अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाए, जबकि निकोलस ओटामेंडी अपने कप्तान के साथ खड़े थे और इन सभी के लिए यह पल कितना भावुक था ये साफ झलक रहा था।
विज्ञापन
Lionel Messi's Argentina farewell against Benin A night of fireworks, tears and one final goal
लियोनल मेसी - फोटो : @AFASeleccionEN
आखिरी मैच में मेसी ने दागा गोल 
तेज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेसी का स्वागत हुआ। अर्जेंटीना को 48वें मिनट में पहला गोल मिला। मेसी ने कॉर्नर से शानदार क्रॉस डाला, जिस पर निकोलस ओटामेंडी ने करीब से सटीक शॉट लगाकर गेंद को क्रॉसबार के नीचे से गोल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ अर्जेंटीना ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। 61वें मिनट में अर्जेंटीना ने दूसरा गोल दागा। निको पाज ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर डिफेंस को चीरते हुए मिले शानदार पास को पकड़ा और गेंद को बाएं पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। 71वें मिनट में मेसी ने अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में गोल भी कर दिया। अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली और मेसी ने जिम्मेदारी लेते हुए गेंद को बेनिन के गोलकीपर मार्सेल डांजिनो की पहुंच से दूर टॉप राइट कॉर्नर में पहुंचा दिया।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed