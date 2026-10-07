मेसी का विदाई मैच: अर्जेंटीना की जर्सी में उमड़ पड़ा जनसैलाब, बड़े चेहरे रहे शामिल; जश्न के बीच भावुक हुए फैंस

1 of 6 लियोनल मेसी - फोटो : @AFASeleccionEN







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लियोनल मेसी का अर्जेंटीना के लिए आखिरी मुकाबला महज एक और फुटबॉल मैच नहीं था। ब्यूनस आयर्स का एस्टाडियो मोनूमेंटल स्टेडियम देश के सबसे महान आधुनिक फुटबॉल आइकन के विदाई के जश्न में डूबा हुआ था। जब अर्जेंटीना का मुकाबला बेनिन से हुआ, तो फैंस मेसी को अपनी राष्ट्रीय टीम का आखिरी बार प्रतिनिधित्व करते देखने के लिए हल्के नीले और सफेद रंगों की जर्सी पहने स्टेडियम में उमड़ पड़े।

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2 of 6 लियोनल मेसी - फोटो : @AFASeleccionEN

कई दिग्गजों की रही मौजूदगी

पिछले कोपा अमेरिका के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करने वाले एंजेल डि मारिया भी अर्जेंटीना की टीम के साथ मौजूद बड़े नामों में शामिल थे। स्टैंड्स में भी कई जाने-माने चेहरे थे, जिनमें महान फ्रांसीसी स्ट्राइकर डेविड ट्रेजेगुए अपनी बेटी के साथ मैच से पहले मेसी के वार्म-अप रूटीन को देखते हुए नजर आए।

3 of 6 लियोनल मेसी का विदाई मैच - फोटो : @AFASeleccionEN

मेसी के सम्मान में हुआ समारोह

मेसी के विदाई मुकाबले को लेकर पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह था। मैच से पहले रिवर प्लेट के अध्यक्ष ने भी उन्हें सम्मानित किया। मेसी को क्लब की मानद सदस्यता, स्मृति पट्टिका और उनके नाम की विशेष जर्सी भेंट की गई। बेनिन की टीम ने भी मेसी के सम्मान में खास तोहफा दिया। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मेसी से हाथ मिलाया। 10वें मिनट में स्टेडियम में मेसी के सम्मान में विशेष कार्यक्रम हुआ। सभी खिलाड़ियों ने उनके पास जाकर हाथ मिलाया और आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। यह पल स्टेडियम में मौजूद फैंस के साथ दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए भी बेहद भावुक रहा। स्टैंड अर्जेंटीना के रंगों से सराबोर थे, समर्थक राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहने उस शख्स को देखने का इंतजार कर रहे थे जिन्होंने उन्हें उनके फुटबॉल इतिहास के सबसे यादगार पल दिए हैं।

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4 of 6 लियोनल मेसी - फोटो : @AFASeleccionEN

ब्यूनस आयर्स की एक यादगार रात

फिर मेसी मैदान पर उतरे। जब राष्ट्रगान बजाए जा रहे थे, तब मेसी के बेटे थियागो, मातेओ और सिरो उनके साथ थे और मोनूमेंटल के चारों ओर आतिशबाजी गूंज उठी। जैसे ही अर्जेंटीना का राष्ट्रगान बजा, मेसी भावुक होकर रो पड़े। लियोनल स्कालोनी भी अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाए, जबकि निकोलस ओटामेंडी अपने कप्तान के साथ खड़े थे और इन सभी के लिए यह पल कितना भावुक था ये साफ झलक रहा था।

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