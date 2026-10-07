अर्जेंटीना की जीत में चमके लियोनल मेसी: आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच को बनाया खास, पेनल्टी पर दागा गोल; हुए भावुक

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विज्ञापन लियोनल मेसी ने अर्जेंटीना के लिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला यादगार अंदाज में खत्म किया। ब्यूनस आयर्स के मॉन्यूमेंटल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अर्जेंटीना ने बेनिन को 3-0 से हराया। मेसी ने टीम के तीनों गोल में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दो गोल में असिस्ट किया, जबकि एक गोल पेनल्टी पर खुद दागा।

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मैच से पहले भावुक हुए मेसी

मेसी के विदाई मुकाबले को लेकर पूरे स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह था। टीम बस के स्टेडियम पहुंचने के दौरान मेसी भावुक नजर आए और उनकी आंखों में आंसू थे। मैच से पहले रिवर प्लेट के अध्यक्ष ने भी उन्हें सम्मानित किया। मेसी को क्लब की मानद सदस्यता, स्मृति पट्टिका और उनके नाम की विशेष जर्सी भेंट की गई। बेनिन की टीम ने भी मेसी के सम्मान में खास तोहफा दिया। मैच से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मेसी से हाथ मिलाया। 10वें मिनट में स्टेडियम में मेसी के सम्मान में विशेष कार्यक्रम हुआ। सभी खिलाड़ियों ने उनके पास जाकर हाथ मिलाया और आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठा। यह पल स्टेडियम में मौजूद फैंस के साथ दुनियाभर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए भी बेहद भावुक रहा।

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208वें मैच में मैदान पर उतरे मेसी

मेसी अपने करियर का 208वां और आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने उतरे। अर्जेंटीना की शुरुआती एकादश में मेसी के साथ जूलियन अल्वारेज और लाउटारो मार्टिनेज को आक्रमण की जिम्मेदारी दी गई। मुकाबले की शुरुआत से ही अर्जेंटीना ने बेनिन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया।

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ओटामेंडी ने दिलाई बढ़त

अर्जेंटीना को 48वें मिनट में पहला गोल मिला। मेसी ने कॉर्नर से शानदार क्रॉस डाला, जिस पर निकोलस ओटामेंडी ने करीब से सटीक शॉट लगाकर गेंद को क्रॉसबार के नीचे से गोल में पहुंचा दिया। इस गोल के साथ अर्जेंटीना ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

निको पाज ने बढ़ाई बढ़त

61वें मिनट में अर्जेंटीना ने दूसरा गोल दागा। निको पाज ने पेनल्टी बॉक्स के बाहर डिफेंस को चीरते हुए मिले शानदार पास को पकड़ा और गेंद को बाएं पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया। बेनिन के गोलकीपर के पास इस शॉट को रोकने का कोई मौका नहीं था। अर्जेंटीना की बढ़त 2-0 हो गई।

मेसी ने पेनल्टी पर दागा गोल

71वें मिनट में मेसी ने अपने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में गोल भी कर दिया। अर्जेंटीना को पेनल्टी मिली और मेसी ने जिम्मेदारी लेते हुए गेंद को बेनिन के गोलकीपर मार्सेल डांजिनो की पहुंच से दूर टॉप राइट कॉर्नर में पहुंचा दिया। मेसी के गोल के बाद अर्जेंटीना 3-0 से आगे हो गया। 82वें मिनट में अर्जेंटीना चौथा गोल करने के करीब पहुंचा। फ्रांको मास्टेंटुओनो ने डिफेंडर को छकाकर दूर से शॉट लगाया, लेकिन बेनिन के गोलकीपर ने इसे आसानी से पकड़ लिया। इसके बाद अर्जेंटीना की ओर से कुछ और कोशिशें हुईं, लेकिन स्कोर में बदलाव नहीं हुआ।