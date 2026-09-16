{"_id":"6aaa20a0085e6dfa490e7f69","slug":"james-rodriguez-retires-from-international-football-after-15-years-with-colombia-2026-09-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"15 साल का सफर खत्म: कोलंबिया के स्टार फुटबॉलर जेम्स रोड्रिगेज ने अंतरराष्ट्रीय करियर को कहा अलविदा; हुए भावुक","category":{"title":"Football","title_hn":"फुटबॉल","slug":"football"}}

विज्ञापन



कोलंबिया फुटबॉल के सबसे चर्चित नामों में शामिल जेम्स रोड्रिगेज ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास का एलान कर दिया है। 35 वर्षीय रोड्रिगेज ने 15 साल तक कोलंबिया की राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के बाद इस सफर को विराम दिया। उनका अंतरराष्ट्रीय करियर कई उतार-चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन 2014 विश्व कप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया के बड़े फुटबॉल सितारों की कतार में ला खड़ा किया।

भावुक हुए जेम्स रोड्रिगेज

रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए भावुक वीडियो में अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'आज मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं। कई साल, कई मैच, खुशियां और मुश्किल पल देखने के बाद अब मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक- कोलंबियाई राष्ट्रीय टीम के साथ मेरा सफर- बंद करने का समय आ गया है।'



उन्होंने आगे कहा, 'इस जर्सी को पहनना एक सपना था, लेकिन यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। जब भी मैं मैदान पर उतरता था, मुझे पता था कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहा हूं। मैं अपने परिवार, अपने साथियों और उन हजारों कोलंबियाई लोगों के लिए खेल रहा था, जो हम सभी से सपने देखते थे।'



Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026 रोड्रिगेज ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए भावुक वीडियो में अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'आज मैं आपसे दिल की बात करना चाहता हूं। कई साल, कई मैच, खुशियां और मुश्किल पल देखने के बाद अब मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक- कोलंबियाई राष्ट्रीय टीम के साथ मेरा सफर- बंद करने का समय आ गया है।'उन्होंने आगे कहा, 'इस जर्सी को पहनना एक सपना था, लेकिन यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। जब भी मैं मैदान पर उतरता था, मुझे पता था कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं खेल रहा हूं। मैं अपने परिवार, अपने साथियों और उन हजारों कोलंबियाई लोगों के लिए खेल रहा था, जो हम सभी से सपने देखते थे।'

विज्ञापन

विज्ञापन

2011 में शुरुआत, 131 मैचों का सफर

रोड्रिगेज ने अक्टूबर 2011 में बोलीविया के खिलाफ अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। इसके बाद वह धीरे-धीरे कोलंबिया की टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में शामिल होते चले गए। उन्होंने देश के लिए कुल 131 मैच खेले, जिनमें 31 गोल किए और 43 असिस्ट दर्ज किए। इस दौरान रोड्रिगेज ने टीम की कप्तानी भी की। उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि 2024 कोपा अमेरिका रही, जहां कोलंबिया की टीम फाइनल तक पहुंची। हालांकि खिताब उसके हाथ नहीं आया, लेकिन टूर्नामेंट में रोड्रिगेज टीम के प्रमुख खिलाड़ियों में रहे।

विज्ञापन

2014 विश्व कप ने बदल दी पूरी कहानी

रोड्रिगेज के करियर का सबसे यादगार दौर 2014 फीफा विश्व कप रहा। ब्राजील में खेले गए इस टूर्नामेंट में उन्होंने पांच मैचों में छह गोल किए और गोल्डन बूट अपने नाम किया। उरुग्वे के खिलाफ राउंड ऑफ 16 मुकाबले में रोड्रिगेज का शानदार वॉली गोल टूर्नामेंट के सबसे यादगार गोलों में शामिल हुआ। उनके इस प्रदर्शन ने दुनिया के बड़े क्लबों का ध्यान खींचा और इसके बाद उन्होंने रियल मैड्रिड का रुख किया।



रोड्रिगेज ने आगे बायर्न म्यूनिख के लिए भी खेला। इसके अलावा यूरोप, मध्य पूर्व और अमेरिका के अलग-अलग क्लबों में उनका सफर जारी रहा। क्लब स्तर पर टीमों और प्रदर्शन में बदलाव आते रहे, लेकिन कोलंबिया की टीम में उनकी भूमिका लंबे समय तक महत्वपूर्ण बनी रही।

2018 और 2026 विश्व कप में भी उतरे

रोड्रिगेज ने 2018 विश्व कप में भी कोलंबिया का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि कोलंबिया 2022 विश्व कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। इसके बाद रोड्रिगेज ने 2026 विश्व कप में टीम की जर्सी पहनी और यही उनका आखिरी विश्व कप साबित हुआ। 2026 विश्व कप में उनका अंतरराष्ट्रीय सफर राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड के खिलाफ खत्म हुआ। कोलंबिया और स्विट्जरलैंड के बीच मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक गया, जहां कोलंबिया को हार का सामना करना पड़ा। इसी मुकाबले में रोड्रिगेज ने राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच खेला।