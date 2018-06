79 मिनट: मैदान पर जमकर ड्रामा चलता हुआ। पहले रेफरी ने एडिसन फ्लोरेस को येलो कार्ड थमाया। जबकि फाउल उनके हमवतन एक्विनो ने किया था, अब रेफरी ने अपनी गलती सुधारी।



75 मिनट: पेरू के खिलाफ इतिहास रचते के बाद अब म्बाप्पे मैदान से बाहर हुए। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर डेंबेल मैदान पर।



68 मिनट: पेरू अब लगातार आक्रामण कर रही है। कैरिलो ने 25 गज से शॉट लगाया, पेरू के पास मौका था, लेकिन गेंद बार के उपर से चली गई।



61 मिनट: पेरू का एक और जबरदस्त मूव। एक्विनो ने लक्ष्य पर शॉट लगाया, लेकिन गेंद पोस्ट को छूती हुई बाहर निकल गई।



60 मिनट: पिछले 10 मिनट में पेरू के खेल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है। पेरू के फॉरवर्ड चढ़कर खेल रहे हैं। लगातार मूव बनता हुआ। लग रहा है अगले कुछ मिनटों में स्कोर बराबर हो सकता है।



51 मिनट: पेरू का जबरदस्त मूव बनता हुआ। एक्विनो ने 25 यार्ड से शॉट लगाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी।



फ्रांस अपनी बढ़त बरकरार रखना चाहेगा, दूसरी ओर पेरू बराबरी के लिए पूरी ताकत लगा देगा।



46 मिनट: दूसरा हाफ शुरू।



45 मिनट: हाफ टाईम स्कोर: फ्रांस 1- 0 पेरू

