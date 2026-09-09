दो गोल दागने के बाद हालंद का पारा क्यों चढ़ा?: पोर्टो के खिलाड़ी से भिड़े; बनाया चैंपियंस लीग का बड़ा रिकॉर्ड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 09 Sep 2026 08:47 AM IST
सार
मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग अभियान की शुरुआत जीत के साथ की, जिसमें एर्लिंग हॉलैंड ने दो गोल दागकर टीम को सफलता दिलाई। हालांकि मैच का अंत विवाद के साथ हुआ। 91वें मिनट में दूसरा गोल करने के बाद हॉलैंड पोर्टो के पाब्लो रोसारियो से भिड़ गए। इस दौरान दोनों को पीला कार्ड मिला। हॉलैंड ने टूर्नामेंट में 59 मैचों में 59 गोल पूरे कर लिए हैं।
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विस्तार
मैनचेस्टर सिटी के लिए चैंपियंस लीग की शुरुआत बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुई। एक तरफ एर्लिंग हालंद ने गोल पर गोल दागकर अपनी टीम को जीत की राह पर पहुंचाया, तो दूसरी तरफ मैच खत्म होने से कुछ ही पल पहले मैदान का माहौल अचानक गरमा गया। हालंद ने 91वें मिनट में अपना दूसरा गोल कर सिटी की जीत लगभग पक्की कर दी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद पोर्टो के पाब्लो रोसारियो के साथ उनकी तीखी भिड़ंत हो गई। देखते ही देखते दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने-सामने आ गए और रेफरी को बीच-बचाव करना पड़ा।
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91वें मिनट में गोल, अगले ही पल मैदान पर भिड़ंत
हालंद ने मैच के 91वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागकर मैनचेस्टर सिटी की जीत पर मुहर लगाई, लेकिन गोल के जश्न के कुछ ही देर बाद पोर्टो के मिडफील्डर पाब्लो रोसारियो ने हालंद को एक देर से किए गए चैलेंज में गिरा दिया। नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर को यह चुनौती बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह तुरंत उठे और रोसारियो के साथ तीखी बहस में उलझ गए। बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही और दोनों के बीच शारीरिक टकराव भी देखने को मिला। मैच के अंतिम पलों में दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ी भी इस विवाद में शामिल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख रेफरी ने हस्तक्षेप किया और मामला शांत कराया। हालंद और रोसारियो, दोनों को इस घटना के लिए पीला कार्ड दिखाया गया।
हालंद ने मैच के 91वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागकर मैनचेस्टर सिटी की जीत पर मुहर लगाई, लेकिन गोल के जश्न के कुछ ही देर बाद पोर्टो के मिडफील्डर पाब्लो रोसारियो ने हालंद को एक देर से किए गए चैलेंज में गिरा दिया। नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर को यह चुनौती बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह तुरंत उठे और रोसारियो के साथ तीखी बहस में उलझ गए। बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही और दोनों के बीच शारीरिक टकराव भी देखने को मिला। मैच के अंतिम पलों में दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ी भी इस विवाद में शामिल हो गए। स्थिति बिगड़ती देख रेफरी ने हस्तक्षेप किया और मामला शांत कराया। हालंद और रोसारियो, दोनों को इस घटना के लिए पीला कार्ड दिखाया गया।
this entire fight between haaland and rosario was insane pic.twitter.com/Z2n10qngKH— lee (@haalandermoon) September 8, 2026
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हालंद के लिए चैंपियंस लीग में एक और बड़ा रिकॉर्ड
मैच में दो गोल करने के साथ हालंद ने चैंपियंस लीग में अपना एक और असाधारण रिकॉर्ड कायम कर दिया। उनके नाम अब इस टूर्नामेंट में 59 मैचों में 59 गोल हो गए हैं। यानी चैंपियंस लीग में हालंद का गोल करने का औसत लगभग एक गोल प्रति मैच है। इतनी कम उम्र में इस स्तर का रिकॉर्ड उनकी असाधारण गोल स्कोरिंग क्षमता को दर्शाता है। सिटी के नए साथी एंजो फर्नांडिस भी हालंद के प्रदर्शन से प्रभावित नजर आए। मैच के बाद उन्होंने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि वह आगे मैचों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा गेंद देने की कोशिश करेंगे।
मैच में दो गोल करने के साथ हालंद ने चैंपियंस लीग में अपना एक और असाधारण रिकॉर्ड कायम कर दिया। उनके नाम अब इस टूर्नामेंट में 59 मैचों में 59 गोल हो गए हैं। यानी चैंपियंस लीग में हालंद का गोल करने का औसत लगभग एक गोल प्रति मैच है। इतनी कम उम्र में इस स्तर का रिकॉर्ड उनकी असाधारण गोल स्कोरिंग क्षमता को दर्शाता है। सिटी के नए साथी एंजो फर्नांडिस भी हालंद के प्रदर्शन से प्रभावित नजर आए। मैच के बाद उन्होंने उनकी जमकर तारीफ की और कहा कि वह आगे मैचों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा गेंद देने की कोशिश करेंगे।
पहले हाफ में सिटी ने बनाया दबाव, गोल के लिए करना पड़ा इंतजार
मैनचेस्टर सिटी ने मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। टीम के मिडफील्ड में एंजो फर्नांडिस और अय्यूब बुआद्दी ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सिटी ने लगातार पोर्टो के गोल पर दबाव बनाया, लेकिन पहले हाफ में उसे सफलता नहीं मिली। इसकी बड़ी वजह पोर्टो के गोलकीपर डियोगो कोस्टा रहे। उन्होंने कई शानदार बचाव करते हुए सिटी के हमलों को रोक दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि पोर्टो का डिफेंस और कोस्टा मिलकर सिटी को परेशानी में डाल देंगे। हालांकि हालंद के सामने ज्यादा देर तक दीवार खड़ी नहीं रह सकी। सिटी के स्टार स्ट्राइकर ने आखिरकार गोल किया और फिर दूसरे हाफ के अंतिम चरण में अपना दूसरा गोल दाग दिया।
मैनचेस्टर सिटी ने मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। टीम के मिडफील्ड में एंजो फर्नांडिस और अय्यूब बुआद्दी ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सिटी ने लगातार पोर्टो के गोल पर दबाव बनाया, लेकिन पहले हाफ में उसे सफलता नहीं मिली। इसकी बड़ी वजह पोर्टो के गोलकीपर डियोगो कोस्टा रहे। उन्होंने कई शानदार बचाव करते हुए सिटी के हमलों को रोक दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि पोर्टो का डिफेंस और कोस्टा मिलकर सिटी को परेशानी में डाल देंगे। हालांकि हालंद के सामने ज्यादा देर तक दीवार खड़ी नहीं रह सकी। सिटी के स्टार स्ट्राइकर ने आखिरकार गोल किया और फिर दूसरे हाफ के अंतिम चरण में अपना दूसरा गोल दाग दिया।
सिटी की लगातार चौथी जीत
इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी ने सभी प्रतियोगिताओं में लगातार चौथी जीत दर्ज की। 2023 की चैंपियंस लीग विजेता सिटी ने अपने यूरोपीय अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की है। अब टीम की अगली चैंपियंस लीग चुनौती बेहद कठिन होने वाली है। सिटी को अपने अगले यूरोपीय मुकाबले में मौजूदा चैंपियंस लीग चैंपियन पेरिस सेंट-जर्मेन का सामना करना है। हालंद के दो गोल ने सिटी को जीत दिला दी, लेकिन आखिरी मिनट की भिड़ंत ने मुकाबले में एक अलग ही कहानी जोड़ दी। गोल मशीन ने पहले स्कोरबोर्ड बदला और फिर मैदान पर अपने तेवर भी दिखा दिए।
इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी ने सभी प्रतियोगिताओं में लगातार चौथी जीत दर्ज की। 2023 की चैंपियंस लीग विजेता सिटी ने अपने यूरोपीय अभियान की शुरुआत शानदार तरीके से की है। अब टीम की अगली चैंपियंस लीग चुनौती बेहद कठिन होने वाली है। सिटी को अपने अगले यूरोपीय मुकाबले में मौजूदा चैंपियंस लीग चैंपियन पेरिस सेंट-जर्मेन का सामना करना है। हालंद के दो गोल ने सिटी को जीत दिला दी, लेकिन आखिरी मिनट की भिड़ंत ने मुकाबले में एक अलग ही कहानी जोड़ दी। गोल मशीन ने पहले स्कोरबोर्ड बदला और फिर मैदान पर अपने तेवर भी दिखा दिए।