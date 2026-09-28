एशियाड: महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में हाईवोल्टेज ड्रामा! ईशा ने खेले पांच टाईब्रेकर, इस तरह लड़कर जीता रजत
ईशा सिंह ने एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। ईशा और किम ह्योन सुक के बीच कांस्य-रजत के लिए तीन शूट-ऑफ हुए, जिसमें ईशा ने बाजी मारी। गोल्ड के लिए जियारुइक्सुआन जियाओ के खिलाफ भी शूट-ऑफ हुआ, लेकिन ईशा को रजत से संतोष करना पड़ा।
विस्तार
ईशा सिंह के नाम महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल के व्यक्तिगत फाइनल में विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने 26 मई 2026 को जर्मनी के म्यूनिख में 43 अंक का स्कोर कर यह विश्व रिकॉर्ड बनाया था। एशियन गेम्स के फाइनल में रजत पदक जीतने वाली ईशा के लिए यह रिकॉर्ड उनके शानदार प्रदर्शन की एक और बड़ी उपलब्धि है।
10 शॉट से रजत तक, ऐसे आगे बढ़ीं ईशा सिंह
|राउंड
|ईशा का स्कोर
|स्थिति/खास बात
|10 शॉट
|9
|पहले स्थान पर
|25 शॉट
|20
|शीर्ष तीन में, जियारुइक्सुआन जियाओ और किम के साथ बराबरी
|30 शॉट
|23
|तीसरे स्थान पर, सिर्फ 2 अंक पीछे
|40 शॉट
|31
|तीसरे स्थान पर, पदक की रेस में बरकरार
|50 शॉट
|38
|जियाओ के साथ बराबरी, फाइनल में रजत पक्का
|शूटऑफ-1
|3/5
|किम के साथ बराबरी
|शूटऑफ-2
|3/5
|फिर बराबरी, मुकाबला और आगे बढ़ा
|शूटऑफ-3
|3/5
|किम के 2/5, ईशा ने कम से कम रजत पक्का किया
|गोल्ड शूटऑफ-1
|4/5
|जियाओ के साथ बराबरी
|गोल्ड शूटऑफ-2
|2/5
|जियाओ 3/5, ईशा ने जीता रजत
ईशा, जियाओ और किम
ईशा के लिए फाइनल की शुरुआत आसान नहीं रही। वह तीसरे स्थान पर पहुंच गई थीं। हालांकि, उन्होंने दबाव में शानदार वापसी की और शीर्ष तीन में अपनी जगह बनाए रखी। इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई बेहद रोमांचक हो गई। 40 शॉट के बाद नॉर्थ कोरिया की किम ह्योन सुक और ईशा सिंह दोनों के 34-34 अंक थे। ऐसे में तीसरे स्थान का फैसला करने के लिए दोनों के बीच शूट-ऑफ टाईब्रेकर हुआ।
दो शूटऑफ में भी नहीं निकला फैसला
- हर शूट-ऑफ में दोनों खिलाड़ियों को पांच शॉट मिलते हैं और सबसे ज्यादा सटीक निशाने लगाने वाली खिलाड़ी बढ़त हासिल करती है। लेकिन पहले शूट-ऑफ में ईशा और किम दोनों ने पांच में से तीन-तीन सटीक निशाने लगाए।
- इसके बाद दूसरा शूट-ऑफ हुआ। यहां भी दोनों के पांच में से तीन-तीन शॉट सटीक निशाने पर लगे। मुकाबला तीसरे शूट-ऑफ तक पहुंच गया और अब दबाव चरम पर था।
- तीसरे शूट-ऑफ में ईशा ने बाजी मार ली। उनके तीन शॉट सटीक निशाने पर लगे, जबकि किम के सिर्फ दो शॉट निशाने पर लगे। इस जीत के साथ ईशा ने कम से कम रजत पदक पक्का कर लिया और किम को कांस्य पदक मिला।
तीन शूट-ऑफ में हुआ दूसरे-तीसरे स्थान का फैसला
|शूट-ऑफ
|ईशा सिंह
|किम ह्योन सुक
|नतीजा
|पहला
|3
|3
|बराबरी
|दूसरा
|3
|3
|फिर बराबरी
|तीसरा
|3
|2
|ईशा जीतीं
नतीजा: तीसरे शूट-ऑफ में ईशा सिंह ने किम ह्योन सुक को 3-2 से हराकर कम से कम रजत पदक पक्का किया। किम को कांस्य पदक मिला।
ईशा और किम के बीच शूटऑफ
- रजत पक्का करने के बाद ईशा के सामने स्वर्ण पदक के लिए चीन की जियारुइक्सुआन जियाओ थीं। दोनों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा रहा और आखिरी सीरीज के शॉट के बाद स्कोर 38-38 से बराबर था।
- गोल्ड के लिए भी शूट-ऑफ टाईब्रेकर की जरूरत पड़ी। पहले शूट-ऑफ में जियाओ और ईशा दोनों ने पांच में से चार-चार सटीक निशाने लगाए। ऐसे में एक और शूट-ऑफ हुआ।
- इस बार जियाओ ने तीन सटीक निशाने लगाए, जबकि ईशा के दो शॉट ही सटीक लगे। इस तरह चीन की जियाओ ने स्वर्ण पदक जीत लिया और ईशा को रजत से संतोष करना पड़ा।
ईशा और जियाओ के बीच शूटऑफ
दो शूट-ऑफ में हुआ स्वर्ण पदक का फैसला
|शूट-ऑफ
|ईशा सिंह
|जियारुइक्सुआन जियाओ
|नतीजा
|चौथा
|4
|4
|बराबरी
|पांचवां
|2
|3
|जियाओ जीतीं
नतीजा: पांचवें शूट-ऑफ में जियारुइक्सुआन जियाओ ने ईशा सिंह को 3-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। ईशा को रजत पदक मिला।ईशा का शानदार पदक, मनु फाइनल में नहीं पहुंची थीं
कड़े मुकाबले और लगातार शूट-ऑफ के बाद ईशा सिंह ने रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। इस स्पर्धा के फाइनल के लिए भारत से सिर्फ ईशा ही क्वालिफाई कर पाई थीं। मनु भाकर फाइनल में जगह नहीं बना सकी थीं।