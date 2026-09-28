Asian Games 2026 Live: 25 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर से उम्मीदें, क्रिकेट में पाकिस्तान-हॉन्गकॉन्ग मैच रद्द

07:04 AM, 28-Sep-2026 Asian Games Live: स्क्वैश में भारतीय टीमें एक्शन में एशियन गेम्स में आज स्क्वैश की वापसी हो रही है। अब व्यक्तिगत स्पर्धाओं के बाद टीम प्रतियोगिता पर नजरें रहेंगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत पूल के पहले मुकाबले में चीन के खिलाफ करेगा। भारत ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में कल रजत पदक जीतने वाली अनाहत सिंह को शुरुआती मुकाबले एशियन गेम्स में आज स्क्वैश की वापसी हो रही है। अब व्यक्तिगत स्पर्धाओं के बाद टीम प्रतियोगिता पर नजरें रहेंगी। भारत अपने अभियान की शुरुआत पूल के पहले मुकाबले में चीन के खिलाफ करेगा। भारत ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में कल रजत पदक जीतने वाली अनाहत सिंह को शुरुआती मुकाबले

06:46 AM, 28-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: बिना गेंद फेंके रद्द हुआ पाकिस्तान-हॉन्गकॉन्ग क्वार्टर फाइनल मैच पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग, चीन के बीच एशियन गेम्स का क्वार्टर फाइनल मुकाबला बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। सुबह से लगातार हो रही बारिश और रात की बारिश के कारण मैदान की आउटफील्ड में काफी पानी भर गया था। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने मैच शुरू होने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। यहां तक कि पांच ओवर का मुकाबला भी संभव नहीं था। लगातार हो रही बारिश के कारण आउटफील्ड खेलने लायक नहीं थी। मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान ने बेहतर आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली। वहीं, हॉन्गकॉन्ग, चीन का अभियान बिना मैदान पर उतरे ही समाप्त हो गया। उसके लिए यह टूर्नामेंट का निराशाजनक अंत रहा। पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग, चीन के बीच एशियन गेम्स का क्वार्टर फाइनल मुकाबला बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया। सुबह से लगातार हो रही बारिश और रात की बारिश के कारण मैदान की आउटफील्ड में काफी पानी भर गया था। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने मैच शुरू होने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। यहां तक कि पांच ओवर का मुकाबला भी संभव नहीं था। लगातार हो रही बारिश के कारण आउटफील्ड खेलने लायक नहीं थी। मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान ने बेहतर आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली। वहीं, हॉन्गकॉन्ग, चीन का अभियान बिना मैदान पर उतरे ही समाप्त हो गया। उसके लिए यह टूर्नामेंट का निराशाजनक अंत रहा।

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06:44 AM, 28-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: क्रिकेट में नागोया में निराशाजनक तस्वीर नागोया से फिलहाल तस्वीर अच्छी नजर नहीं आ रही है। बारिश के कारण पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग, चीन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला पहले ही रद्द हो चुका है और अब भारत-अफगानिस्तान मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है।



State of play in #Nagoya right now..incessant rain since 2 pm yesterday. Set to go on all day today…more appropriate for swimming than cricket 😃 pic.twitter.com/L2BeMG7Hip — Hemant (@hemantbuch) September 27, 2026 नागोया से फिलहाल तस्वीर अच्छी नजर नहीं आ रही है। बारिश के कारण पाकिस्तान और हॉन्गकॉन्ग, चीन के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला पहले ही रद्द हो चुका है और अब भारत-अफगानिस्तान मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है।

06:40 AM, 28-Sep-2026 Asian Games 2026 Live: भारत-अफगानिस्तान मैच पर बारिश का बड़ा खतरा कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क से फिलहाल अच्छी खबर नहीं आ रही है। पाकिस्तान और हांगकांग, चीन के बीच मुकाबला भारी बारिश के कारण बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया। सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते मैदान पूरी तरह गीला हो गया था।



हालात में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे तो अधिकारियों ने मैच शुरू होने की संभावना को खारिज कर दिया। यहां तक कि पांच ओवर का मुकाबला कराने का विकल्प भी नहीं बचा, क्योंकि मैदान की आउटफील्ड खेल के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त थी।



इस मैच के रद्द होने के बाद पाकिस्तान ने बेहतर आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली।



बारिश अब भी लगातार जारी है और ऐसे में भारत-अफगानिस्तान मुकाबले पर भी रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर यह मैच भी बारिश की भेंट चढ़ता है तो बेहतर आईसीसी रैंकिंग के आधार पर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा।



क्रिकेट से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मौसम और मैदान की स्थिति भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क से फिलहाल अच्छी खबर नहीं आ रही है। पाकिस्तान और हांगकांग, चीन के बीच मुकाबला भारी बारिश के कारण बिना टॉस के ही रद्द कर दिया गया। सुबह से लगातार हो रही बारिश के चलते मैदान पूरी तरह गीला हो गया था।हालात में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे तो अधिकारियों ने मैच शुरू होने की संभावना को खारिज कर दिया। यहां तक कि पांच ओवर का मुकाबला कराने का विकल्प भी नहीं बचा, क्योंकि मैदान की आउटफील्ड खेल के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त थी।इस मैच के रद्द होने के बाद पाकिस्तान ने बेहतर आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में जगह बना ली।बारिश अब भी लगातार जारी है और ऐसे में भारत-अफगानिस्तान मुकाबले पर भी रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर यह मैच भी बारिश की भेंट चढ़ता है तो बेहतर आईसीसी रैंकिंग के आधार पर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा।क्रिकेट से जुड़ी हर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मौसम और मैदान की स्थिति भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली है।

06:40 AM, 28-Sep-2026 Asian Games Live: दबाव में मनु भाकर महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के रैपिड फायर के पहले दो सीरीज के बाद मनु भाकर मुश्किल स्थिति में नजर आईं। उन्होंने 97 और 96 अंक हासिल किए, जिससे उनके कुल 500 में 480 अंक हो गए। तीसरी सीरीज में उन्हें जोरदार वापसी की जरूरत थी और उन्होंने 99 अंक हासिल करते हुए शानदार प्रतिक्रिया दी।



फिलहाल मनु आठवें स्थान पर हैं, लेकिन अभी कई निशानेबाजों का निशाना लगाना बाकी है। ऐसे में भारतीय स्टार के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। कुल 44 निशानेबाज मैदान में हैं और एक बार में 11 निशानेबाज निशाना साध रहे हैं। अब मनु को अपने अंतिम स्थान के लिए लंबा इंतजार करना होगा।



महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के रैपिड फायर के पहले दो सीरीज के बाद मनु भाकर मुश्किल स्थिति में नजर आईं। उन्होंने 97 और 96 अंक हासिल किए, जिससे उनके कुल 500 में 480 अंक हो गए। तीसरी सीरीज में उन्हें जोरदार वापसी की जरूरत थी और उन्होंने 99 अंक हासिल करते हुए शानदार प्रतिक्रिया दी।फिलहाल मनु आठवें स्थान पर हैं, लेकिन अभी कई निशानेबाजों का निशाना लगाना बाकी है। ऐसे में भारतीय स्टार के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। कुल 44 निशानेबाज मैदान में हैं और एक बार में 11 निशानेबाज निशाना साध रहे हैं। अब मनु को अपने अंतिम स्थान के लिए लंबा इंतजार करना होगा।

06:19 AM, 28-Sep-2026 Asian Games Live: तीरंदाजी में मणि रत्नम ने जीता ऑल इंडिया मुकाबला, सेमीफाइनल में पहुंचे साहिल राजेश जाधव और मणि रत्नम गणेश के बीच हुआ ऑल इंडिया मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दोनों तीरंदाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन मणि रत्नम ने बाजी मार ली। उन्होंने साहिल को 149-148 से हराया। इस जीत के साथ मणि रत्नम ने पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब वह पदक की दौड़ में अपना अभियान आगे बढ़ाएंगे। साहिल राजेश जाधव और मणि रत्नम गणेश के बीच हुआ ऑल इंडिया मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। दोनों तीरंदाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन मणि रत्नम ने बाजी मार ली। उन्होंने साहिल को 149-148 से हराया। इस जीत के साथ मणि रत्नम ने पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब वह पदक की दौड़ में अपना अभियान आगे बढ़ाएंगे।

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06:18 AM, 28-Sep-2026 Asian Games Live: क्या मनु भाकर कर पाएंगी कमाल? मनु भाकर के पास एशियन गेम्स में अपनी छाप छोड़ने का एक और मौका है। वह महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में निशाना साधेंगी। गत एशियन गेम्स चैंपियन मनु के साथ ईशा सिंह और राही सरनोबत भी रैपिड क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगी, जो सुबह 6:10 बजे शुरू होगा। क्वालिफाई करने पर व्यक्तिगत फाइनल सुबह 10:45 बजे खेला जाएगा।



मनु के लिए यह 10 मीटर एयर पिस्टल की निराशा को पीछे छोड़ने का मौका है। वह क्वालिफिकेशन में तीसरे स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंची थीं, लेकिन पदक नहीं जीत सकीं और पांचवें स्थान पर रहीं। भारतीय महिला टीम भी पदक से चूक गई थी और वियतनाम के बराबर अंक होने के बावजूद चौथे स्थान पर रही थी।



25 मीटर पिस्टल में भी भारत की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। मनु ने प्रिसिजन चरण में संघर्ष किया और 287 अंक के साथ 16वें स्थान पर रहीं। इसके चलते रैपिड चरण से पहले भारतीय टीम पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है।



ऐसे में रैपिड राउंड भारत की पदक उम्मीदों के लिए बेहद अहम होगा। मनु को टीम को पदक की दौड़ में बनाए रखने के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत खिताब की दावेदारी मजबूत करने के लिए भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मनु भाकर के पास एशियन गेम्स में अपनी छाप छोड़ने का एक और मौका है। वह महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में निशाना साधेंगी। गत एशियन गेम्स चैंपियन मनु के साथ ईशा सिंह और राही सरनोबत भी रैपिड क्वालिफिकेशन राउंड में उतरेंगी, जो सुबह 6:10 बजे शुरू होगा। क्वालिफाई करने पर व्यक्तिगत फाइनल सुबह 10:45 बजे खेला जाएगा।मनु के लिए यह 10 मीटर एयर पिस्टल की निराशा को पीछे छोड़ने का मौका है। वह क्वालिफिकेशन में तीसरे स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंची थीं, लेकिन पदक नहीं जीत सकीं और पांचवें स्थान पर रहीं। भारतीय महिला टीम भी पदक से चूक गई थी और वियतनाम के बराबर अंक होने के बावजूद चौथे स्थान पर रही थी।25 मीटर पिस्टल में भी भारत की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। मनु ने प्रिसिजन चरण में संघर्ष किया और 287 अंक के साथ 16वें स्थान पर रहीं। इसके चलते रैपिड चरण से पहले भारतीय टीम पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है।ऐसे में रैपिड राउंड भारत की पदक उम्मीदों के लिए बेहद अहम होगा। मनु को टीम को पदक की दौड़ में बनाए रखने के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत खिताब की दावेदारी मजबूत करने के लिए भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा।

06:13 AM, 28-Sep-2026 Asian Games Live: तीरंदाजों का जीत का सिलसिला जारी भारत के लिए सुबह-सुबह ही मुकाबलों का आगाज हुआ और तीरंदाजी दल ने शानदार प्रदर्शन के साथ शुरुआत की। पुरुष कंपाउंड के 1/16 एलिमिनेशन राउंड में साहिल राजेश जाधव ने मंगोलिया के जामियांगोम्बो पुरेवदोरज को 149-137 से हराया। साहिल एशियन गेम्स के रिकॉर्ड की बराबरी करने से महज एक अंक दूर रहे।







थिरुमुरु गणेश मणिरत्नम ने पुरुष कंपाउंड के 1/16 एलिमिनेशन राउंड में इंडोनेशिया के सोस्तर आंदारू रिनाल्डी को 144-142 से हराया। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन गणेश ने दबाव के बीच बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए।



भारत के लिए सुबह-सुबह ही मुकाबलों का आगाज हुआ और तीरंदाजी दल ने शानदार प्रदर्शन के साथ शुरुआत की। पुरुष कंपाउंड के 1/16 एलिमिनेशन राउंड में साहिल राजेश जाधव ने मंगोलिया के जामियांगोम्बो पुरेवदोरज को 149-137 से हराया। साहिल एशियन गेम्स के रिकॉर्ड की बराबरी करने से महज एक अंक दूर रहे।थिरुमुरु गणेश मणिरत्नम ने पुरुष कंपाउंड के 1/16 एलिमिनेशन राउंड में इंडोनेशिया के सोस्तर आंदारू रिनाल्डी को 144-142 से हराया। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन गणेश ने दबाव के बीच बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और प्रतियोगिता में आगे बढ़ गए।

06:12 AM, 28-Sep-2026 Asian Games Live: 28 सितंबर का कार्यक्रम सर्फिंग



सुबह 3:58 बजे – पुरुष शॉर्टबोर्ड राउंड-3: सिवराज बाबू

सुबह 6:46 बजे – पुरुष शॉर्टबोर्ड राउंड-3: किशोर कुमार

सुबह 9:26 बजे – पुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फाइनल, क्वालिफिकेशन के आधार पर



तीरंदाजी



सुबह 4:45 बजे – पुरुष कंपाउंड प्री-राउंड: साहिल राजेश जाधव बनाम जामियांगोम्बो पुरेवदोरज, मंगोलिया

सुबह 4:45 बजे – पुरुष कंपाउंड प्री-राउंड: थिरुमुरु गणेश मणिरत्नम बनाम सोस्तर आंदारू रिनाल्डी, इंडोनेशिया

सुबह 5:25 बजे – पुरुष कंपाउंड प्री-राउंड, क्वालिफिकेशन के आधार पर

सुबह 9:45 बजे – महिला कंपाउंड प्री-राउंड: ज्योति सुरेखा वेन्नम बनाम झेक्सेनबिनोवा एडेल, कजाखस्तान

सुबह 9:45 बजे – महिला कंपाउंड प्री-राउंड: तनीपर्थी चिकिता

सुबह 10:25 बजे – महिला कंपाउंड प्री-राउंड, क्वालिफिकेशन के आधार पर



शूटिंग



सुबह 6:10 बजे – महिला 25 मीटर पिस्टल टीम फाइनल: मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत

सुबह 6:10 बजे – महिला 25 मीटर पिस्टल रैपिड क्वालिफिकेशन: मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबत

सुबह 6:30 बजे – पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन: कायनान चेनाई, अहवर रिजवी, शपथ भारद्वाज

सुबह 6:30 बजे – महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन: नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत

सुबह 10:45 बजे – महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल, क्वालिफिकेशन के आधार पर



सेपक टकरॉ



सुबह 6:30 बजे – महिला युगल, ग्रुप बी: भारत बनाम जापान

सुबह 10:30 बजे – महिला युगल सेमीफाइनल, क्वालिफिकेशन के आधार पर



टेनिस



सुबह 6:30 बजे – पुरुष एकल: सुमित नागल बनाम सेओंगचान होंग, दक्षिण कोरिया

सुबह 6:30 बजे – पुरुष एकल: दक्षिणेश्वर सुरेश बनाम गुनावान त्रिस्नाविजया, इंडोनेशिया

सुबह 7:30 बजे – महिला युगल: अंकिता रैना/रुतुजा भोसले

सुबह 9:00 बजे – पुरुष युगल: युकी भांबरी/दक्षिणेश्वर सुरेश

सुबह 9:00 बजे – पुरुष युगल: अनिरुद्ध चंद्रशेखर/एन श्रीराम बालाजी

सुबह 9:00 बजे – मिश्रित युगल: एन श्रीराम बालाजी/अंकिता रैना



वॉलीबॉल



सुबह 6:30 बजे – पुरुष प्रारंभिक दौर: भारत बनाम हांगकांग



स्क्वैश



सुबह 6:30 बजे – महिला टीम: भारत बनाम चीन

सुबह 8:30 बजे – पुरुष टीम: भारत बनाम चीन

दोपहर 12:00 बजे – महिला टीम: भारत बनाम जापान

दोपहर 2:00 बजे – पुरुष टीम: भारत बनाम दक्षिण कोरिया



सेलिंग



सुबह 7:30 बजे – पुरुष स्किफ/49er: प्रिंस नोबल/मनु फ्रांसिस

सुबह 7:30 बजे – पुरुष डिंगी/ILCA 7: विष्णु सरवनन

सुबह 7:40 बजे – महिला स्किफ/49er FX: हर्षिता तोमर/शीतल वर्मा

सुबह 7:40 बजे – महिला डिंगी/ILCA 6: नेत्रा कुमानन

सुबह 8:30 बजे – मिश्रित डिंगी/470: श्रद्धा वर्मा/रविंद्र कुमार

सुबह 10:40 बजे – बालिका डिंगी/ILCA 4: माही वर्मा

सुबह 10:40 बजे – महिला स्किफ/49er FX रेस 6-9: हर्षिता तोमर/शीतल वर्मा



कुराश



सुबह 8:00 बजे – महिला -78 किग्रा क्वार्टर फाइनल: पिंकी बलहारा

सुबह 10:40 बजे – महिला -78 किग्रा सेमीफाइनल, क्वालिफिकेशन के आधार पर

सुबह 11:30 बजे – महिला -78 किग्रा फाइनल, क्वालिफिकेशन के आधार पर



क्रिकेट



सुबह 10:00 बजे – पुरुष क्वार्टर फाइनल: भारत बनाम अफगानिस्तान



मुक्केबाजी



सुबह 10:00 बजे – महिला 75 किग्रा क्वार्टर फाइनल: लवलीना बोरगोहेन

दोपहर 2:15 बजे – महिला 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल: प्रिया

दोपहर 3:45 बजे – पुरुष 90 किग्रा क्वार्टर फाइनल: कपिल पोखरिया



एथलेटिक्स



दोपहर 2:35 बजे – महिला डिस्कस थ्रो फाइनल: सीमा, सान्या यादव

दोपहर 3:09 बजे – मिश्रित 4x100 मीटर रिले राउंड-1: भारत

दोपहर 3:53 बजे – महिला 400 मीटर हर्डल्स फाइनल: विथ्या रामराज, अनु राघवन

शाम 4:03 बजे – पुरुष 400 मीटर फाइनल: संतोष कुमार

शाम 4:17 बजे – पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल: अविनाश साबले

शाम 4:30 बजे – पुरुष लॉन्ग जंप फाइनल: श्रीशंकर मुरली, डेविड सोलोमन पट्टुराज

शाम 4:38 बजे – पुरुष 1500 मीटर फाइनल: यूनुस शाह, गुलवीर सिंह

शाम 4:45 बजे – पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल: रोहित यादव, यशवीर सिंह

शाम 4:50 बजे – महिला 800 मीटर राउंड-1: गौतमी जयरामन

शाम 5:00 बजे – महिला 800 मीटर राउंड-1: पूजा

शाम 5:13 बजे – महिला 5000 मीटर फाइनल: पारुल चौधरी, सीमा

शाम 6:01 बजे – पुरुष 4x400 मीटर रिले राउंड-1: भारत

शाम 6:34 बजे – महिला 4x100 मीटर रिले फाइनल: भारत



हॉकी



दोपहर 3:30 बजे – पुरुष पूल ए: भारत बनाम बांग्लादेश सर्फिंगसुबह 3:58 बजे – पुरुष शॉर्टबोर्ड राउंड-3: सिवराज बाबूसुबह 6:46 बजे – पुरुष शॉर्टबोर्ड राउंड-3: किशोर कुमारसुबह 9:26 बजे – पुरुष शॉर्टबोर्ड क्वार्टर फाइनल, क्वालिफिकेशन के आधार परतीरंदाजीसुबह 4:45 बजे – पुरुष कंपाउंड प्री-राउंड: साहिल राजेश जाधव बनाम जामियांगोम्बो पुरेवदोरज, मंगोलियासुबह 4:45 बजे – पुरुष कंपाउंड प्री-राउंड: थिरुमुरु गणेश मणिरत्नम बनाम सोस्तर आंदारू रिनाल्डी, इंडोनेशियासुबह 5:25 बजे – पुरुष कंपाउंड प्री-राउंड, क्वालिफिकेशन के आधार परसुबह 9:45 बजे – महिला कंपाउंड प्री-राउंड: ज्योति सुरेखा वेन्नम बनाम झेक्सेनबिनोवा एडेल, कजाखस्तानसुबह 9:45 बजे – महिला कंपाउंड प्री-राउंड: तनीपर्थी चिकितासुबह 10:25 बजे – महिला कंपाउंड प्री-राउंड, क्वालिफिकेशन के आधार परशूटिंगसुबह 6:10 बजे – महिला 25 मीटर पिस्टल टीम फाइनल: मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबतसुबह 6:10 बजे – महिला 25 मीटर पिस्टल रैपिड क्वालिफिकेशन: मनु भाकर, ईशा सिंह, राही सरनोबतसुबह 6:30 बजे – पुरुष ट्रैप क्वालिफिकेशन: कायनान चेनाई, अहवर रिजवी, शपथ भारद्वाजसुबह 6:30 बजे – महिला ट्रैप क्वालिफिकेशन: नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावतसुबह 10:45 बजे – महिला 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल, क्वालिफिकेशन के आधार परसेपक टकरॉसुबह 6:30 बजे – महिला युगल, ग्रुप बी: भारत बनाम जापानसुबह 10:30 बजे – महिला युगल सेमीफाइनल, क्वालिफिकेशन के आधार परटेनिससुबह 6:30 बजे – पुरुष एकल: सुमित नागल बनाम सेओंगचान होंग, दक्षिण कोरियासुबह 6:30 बजे – पुरुष एकल: दक्षिणेश्वर सुरेश बनाम गुनावान त्रिस्नाविजया, इंडोनेशियासुबह 7:30 बजे – महिला युगल: अंकिता रैना/रुतुजा भोसलेसुबह 9:00 बजे – पुरुष युगल: युकी भांबरी/दक्षिणेश्वर सुरेशसुबह 9:00 बजे – पुरुष युगल: अनिरुद्ध चंद्रशेखर/एन श्रीराम बालाजीसुबह 9:00 बजे – मिश्रित युगल: एन श्रीराम बालाजी/अंकिता रैनावॉलीबॉलसुबह 6:30 बजे – पुरुष प्रारंभिक दौर: भारत बनाम हांगकांगस्क्वैशसुबह 6:30 बजे – महिला टीम: भारत बनाम चीनसुबह 8:30 बजे – पुरुष टीम: भारत बनाम चीनदोपहर 12:00 बजे – महिला टीम: भारत बनाम जापानदोपहर 2:00 बजे – पुरुष टीम: भारत बनाम दक्षिण कोरियासेलिंगसुबह 7:30 बजे – पुरुष स्किफ/49er: प्रिंस नोबल/मनु फ्रांसिससुबह 7:30 बजे – पुरुष डिंगी/ILCA 7: विष्णु सरवननसुबह 7:40 बजे – महिला स्किफ/49er FX: हर्षिता तोमर/शीतल वर्मासुबह 7:40 बजे – महिला डिंगी/ILCA 6: नेत्रा कुमाननसुबह 8:30 बजे – मिश्रित डिंगी/470: श्रद्धा वर्मा/रविंद्र कुमारसुबह 10:40 बजे – बालिका डिंगी/ILCA 4: माही वर्मासुबह 10:40 बजे – महिला स्किफ/49er FX रेस 6-9: हर्षिता तोमर/शीतल वर्माकुराशसुबह 8:00 बजे – महिला -78 किग्रा क्वार्टर फाइनल: पिंकी बलहारासुबह 10:40 बजे – महिला -78 किग्रा सेमीफाइनल, क्वालिफिकेशन के आधार परसुबह 11:30 बजे – महिला -78 किग्रा फाइनल, क्वालिफिकेशन के आधार परक्रिकेटसुबह 10:00 बजे – पुरुष क्वार्टर फाइनल: भारत बनाम अफगानिस्तानमुक्केबाजीसुबह 10:00 बजे – महिला 75 किग्रा क्वार्टर फाइनल: लवलीना बोरगोहेनदोपहर 2:15 बजे – महिला 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल: प्रियादोपहर 3:45 बजे – पुरुष 90 किग्रा क्वार्टर फाइनल: कपिल पोखरियाएथलेटिक्सदोपहर 2:35 बजे – महिला डिस्कस थ्रो फाइनल: सीमा, सान्या यादवदोपहर 3:09 बजे – मिश्रित 4x100 मीटर रिले राउंड-1: भारतदोपहर 3:53 बजे – महिला 400 मीटर हर्डल्स फाइनल: विथ्या रामराज, अनु राघवनशाम 4:03 बजे – पुरुष 400 मीटर फाइनल: संतोष कुमारशाम 4:17 बजे – पुरुष 3000 मीटर स्टीपलचेज फाइनल: अविनाश साबलेशाम 4:30 बजे – पुरुष लॉन्ग जंप फाइनल: श्रीशंकर मुरली, डेविड सोलोमन पट्टुराजशाम 4:38 बजे – पुरुष 1500 मीटर फाइनल: यूनुस शाह, गुलवीर सिंहशाम 4:45 बजे – पुरुष जैवलिन थ्रो फाइनल: रोहित यादव, यशवीर सिंहशाम 4:50 बजे – महिला 800 मीटर राउंड-1: गौतमी जयरामनशाम 5:00 बजे – महिला 800 मीटर राउंड-1: पूजाशाम 5:13 बजे – महिला 5000 मीटर फाइनल: पारुल चौधरी, सीमाशाम 6:01 बजे – पुरुष 4x400 मीटर रिले राउंड-1: भारतशाम 6:34 बजे – महिला 4x100 मीटर रिले फाइनल: भारतहॉकीदोपहर 3:30 बजे – पुरुष पूल ए: भारत बनाम बांग्लादेश