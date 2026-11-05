पुर्तगाल से रोनाल्डो का संन्यास: सबसे ज्यादा गोल किए, अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने में भी सबसे आगे, जानें रिकॉर्ड्स

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पुर्तगाल की टीम के लिए 23 साल तक खेलते हुए रोनाल्डो ने 234 मैचों में मौजूदगी दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने 146 अंतरराष्ट्रीय गोल किए।



आइये जानते हैं पुर्तगाल के लिए खेलते हुए रोनाल्डो ने कौन से रिकॉर्ड अपने नाम किए...



1. सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल

रोनाल्डो पुर्तगाल की ओर से खेलते हुए दुनिया के सर्वकालिक शीर्ष स्कोरर बने। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में रिकॉर्ड 146 गोल दागे। फुटबॉल की दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम से संन्यास का एलान कर दिया है। यानी रोनाल्डो अब पुर्तगाल से कभी फुटबॉल खेलते नहीं दिखेंगे। 41 वर्षीय रोनाल्डो का क्लब करियर फिलहाल जारी रहेगा। रोनाल्डो ने इसकी पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया औ कहा- "पुर्तगाल हमेशा मेरे अंदर रहेगा।"

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2. सर्वाधिक मैच का रिकॉर्ड

वह पुर्तगाल के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जहां उन्होंने अपने करियर में 232 से 243 अंतरराष्ट्रीय मैच (कैप्स) पूरे किए।



3. छह विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी

रोनाल्डो लगातार छह फीफा विश्व कप (2006 से 2026) में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने।



4. हर विश्व कप में स्कोरिंग का रिकॉर्ड

उन्होंने जिन छह विश्व कप टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया, उन सभी में गोल किए और कुल मिलाकर 11 विश्व कप गोल अपने नाम किए।

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5. विश्व कप नॉकआउट गोल

2026 विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में क्रोएशिया के खिलाफ पेनल्टी के जरिए उन्होंने अपना पहला विश्व कप नॉकआउट गोल दर्ज किया।



6. छह यूरोपीय चैंपियनशिप और छह विश्व कप

वह छह यूरोपीय चैंपियनशिप और रिकॉर्ड छह विश्व कप संस्करणों में खेलने वाले खिलाड़ी हैं।

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