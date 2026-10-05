{"_id":"6ac399e34097574d85021130","slug":"carlos-alcaraz-beats-jaume-munar-to-reach-japan-open-final-2026-10-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जापान ओपन: पहला सेट हारने के बाद पलटा मैच, अल्काराज ने मुनार को हराकर फाइनल में बनाई जगह","category":{"title":"Sports","title_hn":"खेल","slug":"sports"}}

कार्लोस अल्काराज ने जाउमे मुनार को 5-7, 6-3, 6-1 से हराकर जापान ओपन के फाइनल में जगह बना ली। पहला सेट गंवाने के बाद अल्काराज ने शानदार वापसी की और लगातार दो सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम किया।

विज्ञापन दुनिया के नंबर-3 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने स्पेन के ही जाउमे मुनार की कड़ी चुनौती से पार पाते हुए जापान ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। टोक्यो के एरियाके कोलिजियम में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में अल्काराज ने मुनार को 5-7, 6-3, 6-1 से हराया। अल्काराज को मुकाबले की शुरुआत में परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्होंने पहले सेट में बढ़त बनाने के बावजूद अपनी सर्विस गंवा दी और मुनार ने 7-5 से पहला सेट अपने नाम कर लिया। इसके बाद अल्काराज ने शानदार वापसी करते हुए दूसरा सेट 6-3 से जीता। निर्णायक तीसरे सेट में अल्काराज ने अपने खेल का स्तर और ऊंचा कर दिया। उन्होंने लगातार मुनार की सर्विस पर दबाव बनाया और 6-1 से सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

पहले सेट में फिर फंसे अल्काराज

अल्काराज पूरे टूर्नामेंट में पहले सेट में संघर्ष करते नजर आए हैं। मुनार के खिलाफ भी वह एक समय 5-3 से आगे थे और सेट के लिए सर्विस कर रहे थे। हालांकि, वह अपनी सर्विस बरकरार नहीं रख सके। मुनार ने अगले गेम में उनकी सर्विस तोड़ी और फिर 6-5 की बढ़त हासिल कर पहला सेट 7-5 से जीत लिया।



जीत के बाद अल्काराज ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि पहले सेट में क्या हुआ। सच कहूं तो पहले सेट में सामान्य तौर पर भी मुझे परेशानी हो रही है। मैं अच्छी शुरुआत करता हूं, ब्रेक हासिल करता हूं और सेट के लिए सर्विस करता हूं, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है। ऐसा लगता है कि मैं हर पहले सेट में संघर्ष कर रहा हूं। हालांकि, जिस तरह से मैं हर बार वापसी करता हूं, उससे मैं बहुत खुश हूं।'

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दूसरे सेट में बदला मैच का रुख

दूसरे सेट में अल्काराज ने आक्रामक अंदाज में खेलना शुरू किया। उन्होंने 2-1 की बढ़त के लिए मुनार की सर्विस तोड़ी और अपनी सर्विस बचाकर बढ़त को 3-1 किया। इसके बाद उन्होंने एक और ब्रेक हासिल कर 4-2 की बढ़त बनाई। अंत में मुनार की सर्विस फिर तोड़कर अल्काराज ने दूसरा सेट 6-3 से अपने नाम कर लिया।

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निर्णायक सेट में मुनार को नहीं दिया मौका

तीसरे सेट में अल्काराज पूरी तरह अपने रंग में नजर आए। उन्होंने लगातार अपनी सर्विस बरकरार रखने के साथ मुनार की सर्विस भी तोड़ी। 4-0 की बढ़त तक वह दो बार मुनार की सर्विस तोड़ चुके थे। मुनार ने इसके बाद अपनी सर्विस जरूर बचाई, लेकिन अल्काराज ने अपनी सर्विस पर मैच खत्म करते हुए निर्णायक सेट 6-1 से जीत लिया।