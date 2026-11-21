दो बार की मौजूदा चैंपियन और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के राउंड रॉबिन मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। शनिवार को खेले गए इस मुकाबले में भारत की ओर से मुमताज खान और सुनेलिता टोप्पो ने गोल किए। भारत ने इससे पहले गुरुवार को टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में मलेशिया को 4-1 से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम अब रविवार को अपने अगले मुकाबले में थाईलैंड से भिड़ेगी।

आखिरी मिनटों में दक्षिण कोरिया ने किया गोल

दो गोल से पिछड़ने के बाद दक्षिण कोरिया ने वापसी की कोशिश की। टीम को कुछ पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन भारतीय गोलकीपर बंसुरी सोलंकी ने शानदार बचाव करते हुए कोरियाई खिलाड़ियों को गोल करने से रोके रखा। बंसुरी को अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया की जगह टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने मुकाबले में कई अहम बचाव किए। हालांकि, मैच के 56वें मिनट में दक्षिण कोरिया की योंगयून होंग ने मैदानी गोल करके अंतर 2-1 कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी बढ़त बनाए रखी और मुकाबला अपने नाम कर लिया। भारत की अगली चुनौती थाईलैंड की होगी। दोनों टीमों के बीच रविवार को मुकाबला खेला जाएगा।