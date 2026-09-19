एशियन गेम्स: ओपनिंग सेरेमनी से ठीक पहले क्यों हुआ बदलाव? तजिंदर नहीं, यह कबड्डी खिलाड़ी होंगे भारत के ध्वजवाहक
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 19 Sep 2026 02:10 PM IST
सार
एशियन गेम्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक को लेकर आखिरी वक्त पर बदलाव हुआ है। शॉट-पुटर तजिंदरपाल सिंह तूर की जगह कबड्डी स्टार पवन सेहरावत भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। वह ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के साथ पालोमा मिजुहो स्टेडियम में तिरंगा थामेंगे।
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विस्तार
एशियन गेन्स 2026 की ओपनिंग सेरेमनी शनिवार को होनी है। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक होगा कबड्डी स्टार पवन सेहरावत होंगे। पवन ने शॉट-पुटर तजिंदरपाल सिंह तूर की जगह ली है। तूर को तकनीकी दिक्कतों की वजह से इस भूमिका से बाहर कर दिया गया है। शनिवार शाम को आइची-नागोया के पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में सहरावत ओलंपिक पदक विजेता शूटर मनु भाकर के साथ भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे।
आईओए के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, 'तकनीकी दिक्कतों की वजह से, तजिंदरपाल सिंह तूर भारत के ध्वजवाहक के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। उनकी जगह पवन सेहरावत शनिवार शाम को ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे।'
यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब भारत का एथलेटिक्स दल प्रतियोगिता से पहले अपनी तैयारी जारी रखे हुए है। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टोक्यो के पास यूनिवर्सिटी ऑफ त्सुकुबा में हैं, सोमवार को नागोया जाने से पहले वे मौसमी बदलावों के अनुसार ढालने वाले कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। एथलेटिक्स इवेंट उनके आने के दो दिन बाद शुरू होने वाले हैं।
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सेहरावत के लिए, यह सम्मान उनके पहले से ही शानदार कबड्डी करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ता है। वह पिछले एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और उन्होंने टीम के सफल कैंपेन के दौरान टीम की कप्तानी की थी। इस बार, वह एक सपोर्टिंग लीडरशिप रोल में काम करेंगे, जिसमें सुनील कुमार कप्तान की भूमिका निभाएंगे।
सेहरावत ने 2023 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी भारत को खिताब दिलाया है, जिससे देश के टॉप कबड्डी खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी साख और मजबूत हुई है। खेल में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 2023 में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।
भारत की पुरुष कबड्डी टीम इस कॉन्टिनेंटल इवेंट में अपना मजबूत रिकॉर्ड जारी रखने की कोशिश करेगी, जिसमें सेहरावत से मैट पर और लीडरशिप ग्रुप में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। ओपनिंग सेरेमनी से औपचारिक तौर पर आइची-नागोया एशियन गेम्स की शुरुआत होगी, जिसमें पूरे कॉन्टिनेंट के एथलीट शनिवार को कर्टेन-रेजर के लिए पालोमा मिजुहो स्टेडियम में इकट्ठा होंगे।
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आईओए के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, 'तकनीकी दिक्कतों की वजह से, तजिंदरपाल सिंह तूर भारत के ध्वजवाहक के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे। उनकी जगह पवन सेहरावत शनिवार शाम को ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे।'
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यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब भारत का एथलेटिक्स दल प्रतियोगिता से पहले अपनी तैयारी जारी रखे हुए है। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट टोक्यो के पास यूनिवर्सिटी ऑफ त्सुकुबा में हैं, सोमवार को नागोया जाने से पहले वे मौसमी बदलावों के अनुसार ढालने वाले कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। एथलेटिक्स इवेंट उनके आने के दो दिन बाद शुरू होने वाले हैं।
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सेहरावत के लिए, यह सम्मान उनके पहले से ही शानदार कबड्डी करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ता है। वह पिछले एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और उन्होंने टीम के सफल कैंपेन के दौरान टीम की कप्तानी की थी। इस बार, वह एक सपोर्टिंग लीडरशिप रोल में काम करेंगे, जिसमें सुनील कुमार कप्तान की भूमिका निभाएंगे।
सेहरावत ने 2023 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भी भारत को खिताब दिलाया है, जिससे देश के टॉप कबड्डी खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी साख और मजबूत हुई है। खेल में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 2023 में अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था।
भारत की पुरुष कबड्डी टीम इस कॉन्टिनेंटल इवेंट में अपना मजबूत रिकॉर्ड जारी रखने की कोशिश करेगी, जिसमें सेहरावत से मैट पर और लीडरशिप ग्रुप में अहम भूमिका निभाने की उम्मीद है। ओपनिंग सेरेमनी से औपचारिक तौर पर आइची-नागोया एशियन गेम्स की शुरुआत होगी, जिसमें पूरे कॉन्टिनेंट के एथलीट शनिवार को कर्टेन-रेजर के लिए पालोमा मिजुहो स्टेडियम में इकट्ठा होंगे।