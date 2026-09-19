एशियाड 2026: 20 सितंबर को भारत का शेड्यूल; क्विंसी जीत सकती हैं दो पदक; क्रिकेट में भारत-बांग्लादेश का मुकाबला

क्विंसी के पास दो पदक जीतने का मौका

क्विंसी सबसे पहले महिला एकल के कांस्य पदक मुकाबले में जापान की युइना सकामोटो के खिलाफ उतरेंगी। यह मुकाबला सुबह 6:30 बजे शुरू होगा। इसके तुरंत बाद क्विंसी मिश्रित युगल में मोहम्मद अनस इमरान बेग के साथ कोर्ट पर उतरेंगी। भारतीय जोड़ी का सामना वियतनाम के होआंग मिन्ह तान गुयेन और जिया न्गी त्रिन्ह से होगा। यह मुकाबला सुबह सात बजे शुरू होगा। भारतीय जोड़ी क्वार्टर फाइनल में इसी वियतनामी जोड़ी से हार गई थी। अब उसके पास कांस्य पदक के मुकाबले में वापसी करने का मौका होगा। यानी क्विम्सी के लिए रविवार सिर्फ एक मुकाबले का नहीं, बल्कि दो पदकों की संभावित दौड़ का दिन होगा।