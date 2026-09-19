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Asian Games Opening Ceremony 2026 Live: एशियन गेम्स का आज होगा आगाज; मनु भाकर के साथ पवन होंगे ध्वजवाहक
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sat, 19 Sep 2026 02:11 PM IST
खास बातें
Asian Games Opening Ceremony 2026 Live Updates: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज से आइची नागोया एशियन गेम्स की शुरुआत होने जा रही है। भारत इस साल हांगझोउ में 2023 में एशियन गेम्स के मेडल्स रिकॉर्ड को तोड़ने उतरा है। तब भारत ने 28 स्वर्ण समेत 107 पदक जीते थे। नीरज चोपड़ा इस साल एशियाड का हिस्सा नहीं होंगे।
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लाइव अपडेट
02:01 PM, 19-Sep-2026
Asian Games Opening Ceremony Live: उद्घाटन से पहले ही भारत ने शुरू कर दी पदकों की दौड़उद्घाटन समारोह में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन भारत का अभियान पहले ही रफ्तार पकड़ चुका है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं, टेेकबॉल में क्विंसी डिसूजा की कहानी भी चर्चा में है। वह अब दो कांस्य पदकों की दौड़ में बनी हुई हैं।
हालांकि, कुछ निराशाएं भी मिली हैं। भारतीय पुरुष सॉफ्ट टेनिस टीम का अभियान क्वार्टर फाइनल में खत्म हो गया, जबकि क्विम्सी को शनिवार सुबह महिला एकल सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उनके पास पदक जीतने के दो और मौके हैं। रविवार को वह मिश्रित युगल में मोहम्मद अनस इमरान बेग के साथ भी चुनौती पेश करेंगी। यानी उद्घाटन समारोह से पहले ही भारत के लिए एशियन गेम्स में जश्न, जीत और कुछ मायूसी के पल देखने को मिल चुके हैं।
02:00 PM, 19-Sep-2026
Asian Games Opening Ceremony Live: भारत के ध्वजवाहक में आखिरी वक्त पर बदलावउद्घाटन समारोह से पहले भारत के ध्वजवाहकों को लेकर आखिरी वक्त पर बदलाव हुआ है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ही उद्घाटन समारोह में भारत की महिला ध्वजवाहक रहेंगी, लेकिन पुरुष ध्वजवाहक के रूप में तजिंदरपाल सिंह तूर की जगह कबड्डी स्टार पवन सेहरावत को चुना गया है। तजिंदरपाल को समारोह के लिए जरूरी आधिकारिक किट मिलने में देरी के कारण यह बदलाव किया गया। वहीं, पवन सेहरावत हांगझोउ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा रहे थे। मनु भाकर अपने तीसरे एशियन गेम्स में भारत की अगुवाई करती नजर आएंगी। दूसरी ओर, तजिंदरपाल अब अपना पूरा ध्यान एथलेटिक्स प्रतियोगिता पर लगाएंगे। वह शॉटपुट में अपने एशियन गेम्स खिताब का बचाव करने उतरेंगे।
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01:42 PM, 19-Sep-2026
Asian Games Opening Ceremony Live: 20वां संस्करणएशिया के इस सबसे बड़े खेल महाकुंभ का 20वां संस्करण 16 दिनों तक चलेगा। पूरे महाद्वीप से आए खिलाड़ी पदकों के लिए जोर लगाएंगे, यादगार पल बनाएंगे और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। खेलों में मुकाबले शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज का दिन बड़े मंच, लहराते झंडों, खिलाड़ियों और जश्न के नाम है। भारत का दल भी उद्घाटन समारोह में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए तैयार है। तो आइए, एशियन गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह से जुड़े हर खास पल पर नजर डालते हैं।
01:33 PM, 19-Sep-2026