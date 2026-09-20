एशियाड: हॉकी में भारत का तूफानी आगाज, इंडोनेशिया को 13-1 से रौंदा; दिलप्रीत ने दागे चार गोल, अब स्वर्ण पर नजर

भारत ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। छठे मिनट में हरमनप्रीत सिंह के ड्रैग-फ्लिक को इंडोनेशिया के गोलकीपर अलाम फजार ने रोक दिया, लेकिन रिबाउंड पर शिलानंद लाकड़ा ने गोल कर भारत को बढ़त दिला दी।इसके बाद 12वें मिनट में अभिषेक ने रिबाउंड का फायदा उठाते हुए भारत की बढ़त 2-0 कर दी। इंडोनेशियाई गोलकीपर ने इससे पहले मंदीप सिंह के कुछ प्रयासों को रोककर अपनी टीम को बचाया था। पहले क्वार्टर के अंत तक भारत 2-0 से आगे था।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में अपने स्वर्ण पदक के अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। पूल ए के शुरुआती मुकाबले में भारत ने इंडोनेशिया को 13-1 से करारी शिकस्त दी। भारत की ओर से आठ अलग-अलग खिलाड़ियों ने गोल दागे, जिसमें दिलप्रीत सिंह चार गोल के साथ सबसे आगे रहे। इस शानदार जीत के बाद भारत अपने पूल ए के अगले मुकाबले में 22 सितंबर को श्रीलंका से भिड़ेगा।

दूसरे क्वार्टर में दागे पांच गोल

दूसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ पूरी तरह दबदबा बना लिया। दिलप्रीत सिंह ने 18वें और 19वें मिनट में लगातार दो गोल कर अपना खाता खोला। इसके बाद 19वें मिनट में राजिंदर सिंह ने गोल किया, जबकि 21वें मिनट में मंदीप सिंह ने भी अपना पहला गोल दाग दिया।



हरमनप्रीत सिंह ने 28वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदल दिया। इससे पहले उन्हें पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल करने का मौका मिला था, लेकिन फजार ने शानदार बचाव किया। पहले हाफ की समाप्ति तक भारत ने 7-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी।



इंडोनेशिया ने किया एक गोल, भारत का जवाब करारा

तीसरे क्वार्टर की शुरुआत में इंडोनेशिया ने वापसी की कोशिश की। 33वें मिनट में कप्तान औलिया अल अर्ध ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 7-1 कर दिया। वीडियो रेफरल के बाद इंडोनेशिया के पक्ष में फैसला आया।



हालांकि, भारत ने तुरंत जवाब दिया। 35वें मिनट में शिलानंद लाकड़ा ने अपना दूसरा गोल किया। इसके दो मिनट बाद दिलप्रीत ने हैट्रिक पूरी की। 38वें मिनट में सुखजीत सिंह ने भी गोल दाग दिया और तीसरे क्वार्टर के अंत तक भारत 10-1 से आगे हो गया।