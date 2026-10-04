फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Asian Games 2026: How Far Ahead Was India From Pakistan in medals? 85 Medals vs 10, 21 Golds vs Zero

एशियन गेम्स: पाकिस्तान से कितना आगे रहा भारत? हमने जीते 21 स्वर्ण; PAK के 165 खिलाड़ी नहीं जीत पाए एक भी गोल्ड

Sun, 04 Oct 2026 01:17 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, आइची नागोया Published by: स्वप्निल शशांक Updated Sun, 04 Oct 2026 01:17 PM IST
सार

आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत ने 495 खिलाड़ियों के दल के साथ 21 स्वर्ण समेत 85 पदक जीते और चौथा स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के 165 खिलाड़ियों के दल को सिर्फ 10 पदक मिले और वह एक भी स्वर्ण नहीं जीत सका। पदक दक्षता के आंकड़े भी भारत को पाकिस्तान से करीब तीन गुना आगे दिखाते हैं।

विज्ञापन
Asian Games 2026: How Far Ahead Was India From Pakistan in medals? 85 Medals vs 10, 21 Golds vs Zero
भारत बनाम पाकिस्तान एशियाड पदक की तुलना - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

एशियाई खेलों में भारत और पाकिस्तान की स्थिति को सिर्फ पदक तालिका से देखें तो भी अंतर काफी बड़ा है। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य समेत कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। पाकिस्तान 10 पदकों के साथ 29वें स्थान पर रहा। लेकिन भारत की बढ़त सिर्फ कुल पदकों तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका यह रहा कि उसके 165 खिलाड़ियों के पूरे दल में से कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत सका। उसके खाते में दो रजत और आठ कांस्य पदक आए। दूसरी ओर भारत ने 21 बार पोडियम के सबसे ऊपर जगह बनाई और राष्ट्रगान बजा। 

विज्ञापन

Asian Games 2026: How Far Ahead Was India From Pakistan in medals? 85 Medals vs 10, 21 Golds vs Zero
भारत के पदकवीर - फोटो : IANS

तीन गुना खिलाड़ी, लेकिन पदक का फर्क उससे भी बड़ा
 

  • भारत ने एआईची-नागोया में 495 खिलाड़ियों का अंतिम दल उतारा। शुरुआत में 492 खिलाड़ियों को मंजूरी मिली थी, जिसे बाद में 503 तक किया गया और अंततः 495 खिलाड़ी आधिकारिक रूप से प्रतियोगिता में उतरे। भारतीय दल ने 36 खेलों में हिस्सा लिया।
  • पाकिस्तान ने 22 खेलों में 165 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा। उसके दल में 121 पुरुष और 44 महिला खिलाड़ी थीं। यानी भारत का दल पाकिस्तान से करीब तीन गुना बड़ा था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पदकों का अंतर सिर्फ तीन गुना नहीं रहा। भारत ने पाकिस्तान से साढ़े आठ गुना ज्यादा पदक जीते। भारत के 85 के मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 पदक रहे।

एशियन गेम्स 2026: भारत के किस खेल में कितने पदक
खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुल
तीरंदाजी 5 2 2 9
एथलेटिक्स 1 9 14 24
बैडमिंटन 0 0 1 1
बॉक्सिंग 3 0 3 6
क्रिकेट 2 0 0 2
गोल्फ 1 1 0 2
हॉकी 2 0 0 2
कबड्डी 2 0 0 2
कुराश 0 0 1 1
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स 0 0 1 1
रोइंग 0 0 1 1
सेलिंग 0 1 2 3
सेपकटकरा 0 0 1 1
निशानेबाजी 3 8 4 15
सॉफ्ट टेनिस 0 0 1 1
स्क्वैश 0 2 3 5
टेबल टेनिस 0 0 1 1
भारोत्तोलन 0 1 0 1
कुश्ती 2 2 2 6
वुशु 0 1 0 1
कुल 21 27 37 85
विज्ञापन
विज्ञापन

Asian Games 2026: How Far Ahead Was India From Pakistan in medals? 85 Medals vs 10, 21 Golds vs Zero
भारत के पदकवीर - फोटो : IANS

एक पदक के लिए भारत के 5.8 खिलाड़ी, पाकिस्तान के 16.5
 

  • अब इस तुलना को खिलाड़ियों की संख्या के हिसाब से देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है।
  • भारत के 495 खिलाड़ियों ने 85 पदक जीते। यानी औसतन हर 5.8 खिलाड़ियों पर भारत को एक पदक मिला।
  • पाकिस्तान के 165 खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते। वहां एक पदक के लिए औसतन 16.5 खिलाड़ियों का दल लगा।
  • यानी आसान भाषा में कहें तो भारत के करीब हर छह खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी पदक जीतकर लौटा, जबकि पाकिस्तान को एक पदक के लिए करीब 17 खिलाड़ियों की जरूरत पड़ी।
  • पदक सफलता दर भी यही कहानी कहती है। भारत की मेडल सक्सेस रेट 17.17 प्रतिशत रही, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 6.06 प्रतिशत। यानी इस पैमाने पर भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान से करीब 2.8 गुना ज्यादा प्रभावी रहा।

एशियन गेम्स 2026: पाकिस्तान के किस खेल में कितने पदक?
खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुल
क्रिकेट 0 1 1 2
ईस्पोर्ट्स 0 0 1 1
हॉकी 0 0 1 1
मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स 0 0 1 1
निशानेबाजी 0 0 1 1
स्क्वैश 0 1 2 3
वॉलीबॉल 0 0 1 1
कुल 0 2 8 10


भारत की ताकत सिर्फ एक-दो खेलों तक सीमित नहीं
 
  • भारत की 85 पदकों की कहानी कई खेलों में फैली हुई है। तीरंदाजी में भारत ने पांच स्वर्ण समेत नौ पदक जीते। शूटिंग में तीन स्वर्ण समेत 15 पदक आए। कुश्ती में दो स्वर्ण समेत छह पदक मिले।
  • एथलेटिक्स भारत का सबसे बड़ा पदक योगदान देने वाला खेल रहा, जहां कुल 24 पदक मिले। बॉक्सिंग में तीन स्वर्ण समेत छह पदक आए।
  • इसके अलावा क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में भारत ने स्वर्ण पदक जीते। इससे साफ है कि भारतीय सफलता किसी एक खेल या कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रही।

आंकड़े खुद बता रहे हैं भारत-पाकिस्तान का फर्क
आंकड़ा भारत पाकिस्तान
कुल खिलाड़ी 495 165
खेल 36 22
कुल पदक 85 10
स्वर्ण 21 0
रजत 27 2
कांस्य 37 8
पदक सफलता दर 17.17% 6.06%
एक पदक के लिए खिलाड़ी 5.8 16.5
विज्ञापन

Asian Games 2026: How Far Ahead Was India From Pakistan in medals? 85 Medals vs 10, 21 Golds vs Zero
भारत के पदकवीर - फोटो : IANS
क्रिकेट और हॉकी में भी भारत का पलड़ा भारी
भारत-पाकिस्तान की पुरानी खेल प्रतिद्वंद्विता वाले क्रिकेट और हॉकी में भी इस एशियाड में भारत आगे रहा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पाकिस्तान को रजत मिला। पुरुष हॉकी में भारत ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण अपने नाम किया और 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन भी हासिल किया। पाकिस्तान को यहां कांस्य से संतोष करना पड़ा। यानी पाकिस्तान के लिए मजबूत माने जाने वाले टीम खेलों में भी भारत ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया।

अरशद नदीम के प्रदर्शन ने भी बढ़ाए सवाल
पाकिस्तान के स्टार जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का प्रदर्शन भी उसके खेल ढांचे पर सवाल खड़े करता है। पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण जीतने वाले नदीम एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए।  दूसरी ओर भारत के यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर के प्रयास के साथ रजत और रोहित यादव ने 84.35 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य जीता। सबसे खास बात यह रही कि भारत के ये दोनों खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी में पोडियम तक पहुंचे। इससे भारत की जैवलिन थ्रो में बढ़ती गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है।

Asian Games 2026: How Far Ahead Was India From Pakistan in medals? 85 Medals vs 10, 21 Golds vs Zero
अरशद नदीम - फोटो : IANS
पाकिस्तान के लिए सिर्फ पदक नहीं, सिस्टम पर सवाल
पाकिस्तान के 165 खिलाड़ियों में से सिर्फ 10 पदक आए और एक भी स्वर्ण नहीं मिला। ऐसे में सिर्फ भारत के बड़े दल का हवाला देकर प्रदर्शन की तुलना को खारिज नहीं किया जा सकता। असल सवाल यह है कि पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को किस तरह की तैयारी, सुविधाएं, कोचिंग और लंबी अवधि की योजना दे रहा है।

भारत ने पिछले वर्षों में खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, विदेशी कोचिंग और खेल विज्ञान जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया है। इसका असर अलग-अलग खेलों में पदकों की संख्या और खिलाड़ियों की गहराई में दिखाई देता है। इसके उलट पाकिस्तान के खेल प्रशासन में लंबे समय से संसाधनों की कमी, संघों की राजनीति और जमीनी स्तर के कमजोर ढांचे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में हर असफलता के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय अपने सिस्टम का आकलन करना ज्यादा जरूरी है।

Asian Games 2026: How Far Ahead Was India From Pakistan in medals? 85 Medals vs 10, 21 Golds vs Zero
भारत के पदकवीर - फोटो : IANS
आखिर में इस तुलना का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भारत की बढ़त सिर्फ 85 बनाम 10 की नहीं है। भारत ने ज्यादा खिलाड़ियों के साथ ज्यादा पदक जीते ही, बल्कि हर खिलाड़ी के हिसाब से भी उसका पदक प्रदर्शन पाकिस्तान से करीब 2.8 गुना बेहतर रहा। यानी आइची-नागोया में भारत ने सिर्फ पदक तालिका में पाकिस्तान को पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि हर खिलाड़ी पर कितने पदक, स्वर्ण पदकों और खेलों में प्रदर्शन की गहराई, तीनों मोर्चों पर स्पष्ट बढ़त बनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed