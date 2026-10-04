एशियन गेम्स: पाकिस्तान से कितना आगे रहा भारत? हमने जीते 21 स्वर्ण; PAK के 165 खिलाड़ी नहीं जीत पाए एक भी गोल्ड

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एशियाई खेलों में भारत और पाकिस्तान की स्थिति को सिर्फ पदक तालिका से देखें तो भी अंतर काफी बड़ा है। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य समेत कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। पाकिस्तान 10 पदकों के साथ 29वें स्थान पर रहा। लेकिन भारत की बढ़त सिर्फ कुल पदकों तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका यह रहा कि उसके 165 खिलाड़ियों के पूरे दल में से कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत सका। उसके खाते में दो रजत और आठ कांस्य पदक आए। दूसरी ओर भारत ने 21 बार पोडियम के सबसे ऊपर जगह बनाई और राष्ट्रगान बजा। विज्ञापन

तीन गुना खिलाड़ी, लेकिन पदक का फर्क उससे भी बड़ा

भारत ने एआईची-नागोया में 495 खिलाड़ियों का अंतिम दल उतारा। शुरुआत में 492 खिलाड़ियों को मंजूरी मिली थी, जिसे बाद में 503 तक किया गया और अंततः 495 खिलाड़ी आधिकारिक रूप से प्रतियोगिता में उतरे। भारतीय दल ने 36 खेलों में हिस्सा लिया।

पाकिस्तान ने 22 खेलों में 165 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा। उसके दल में 121 पुरुष और 44 महिला खिलाड़ी थीं। यानी भारत का दल पाकिस्तान से करीब तीन गुना बड़ा था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पदकों का अंतर सिर्फ तीन गुना नहीं रहा। भारत ने पाकिस्तान से साढ़े आठ गुना ज्यादा पदक जीते। भारत के 85 के मुकाबले पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 पदक रहे।

एशियन गेम्स 2026: भारत के किस खेल में कितने पदक खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुल तीरंदाजी 5 2 2 9 एथलेटिक्स 1 9 14 24 बैडमिंटन 0 0 1 1 बॉक्सिंग 3 0 3 6 क्रिकेट 2 0 0 2 गोल्फ 1 1 0 2 हॉकी 2 0 0 2 कबड्डी 2 0 0 2 कुराश 0 0 1 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स 0 0 1 1 रोइंग 0 0 1 1 सेलिंग 0 1 2 3 सेपकटकरा 0 0 1 1 निशानेबाजी 3 8 4 15 सॉफ्ट टेनिस 0 0 1 1 स्क्वैश 0 2 3 5 टेबल टेनिस 0 0 1 1 भारोत्तोलन 0 1 0 1 कुश्ती 2 2 2 6 वुशु 0 1 0 1 कुल 21 27 37 85

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एक पदक के लिए भारत के 5.8 खिलाड़ी, पाकिस्तान के 16.5

अब इस तुलना को खिलाड़ियों की संख्या के हिसाब से देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है।

भारत के 495 खिलाड़ियों ने 85 पदक जीते। यानी औसतन हर 5.8 खिलाड़ियों पर भारत को एक पदक मिला।

पाकिस्तान के 165 खिलाड़ियों ने 10 पदक जीते। वहां एक पदक के लिए औसतन 16.5 खिलाड़ियों का दल लगा।

यानी आसान भाषा में कहें तो भारत के करीब हर छह खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी पदक जीतकर लौटा, जबकि पाकिस्तान को एक पदक के लिए करीब 17 खिलाड़ियों की जरूरत पड़ी।

पदक सफलता दर भी यही कहानी कहती है। भारत की मेडल सक्सेस रेट 17.17 प्रतिशत रही, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 6.06 प्रतिशत। यानी इस पैमाने पर भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान से करीब 2.8 गुना ज्यादा प्रभावी रहा।

एशियन गेम्स 2026: पाकिस्तान के किस खेल में कितने पदक? खेल स्वर्ण रजत कांस्य कुल क्रिकेट 0 1 1 2 ईस्पोर्ट्स 0 0 1 1 हॉकी 0 0 1 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स 0 0 1 1 निशानेबाजी 0 0 1 1 स्क्वैश 0 1 2 3 वॉलीबॉल 0 0 1 1 कुल 0 2 8 10



भारत की ताकत सिर्फ एक-दो खेलों तक सीमित नहीं

भारत की 85 पदकों की कहानी कई खेलों में फैली हुई है। तीरंदाजी में भारत ने पांच स्वर्ण समेत नौ पदक जीते। शूटिंग में तीन स्वर्ण समेत 15 पदक आए। कुश्ती में दो स्वर्ण समेत छह पदक मिले।

एथलेटिक्स भारत का सबसे बड़ा पदक योगदान देने वाला खेल रहा, जहां कुल 24 पदक मिले। बॉक्सिंग में तीन स्वर्ण समेत छह पदक आए।

इसके अलावा क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में भारत ने स्वर्ण पदक जीते। इससे साफ है कि भारतीय सफलता किसी एक खेल या कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रही।

आंकड़े खुद बता रहे हैं भारत-पाकिस्तान का फर्क आंकड़ा भारत पाकिस्तान कुल खिलाड़ी 495 165 खेल 36 22 कुल पदक 85 10 स्वर्ण 21 0 रजत 27 2 कांस्य 37 8 पदक सफलता दर 17.17% 6.06% एक पदक के लिए खिलाड़ी 5.8 16.5

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क्रिकेट और हॉकी में भी भारत का पलड़ा भारी

भारत-पाकिस्तान की पुरानी खेल प्रतिद्वंद्विता वाले क्रिकेट और हॉकी में भी इस एशियाड में भारत आगे रहा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पाकिस्तान को रजत मिला। पुरुष हॉकी में भारत ने लगातार दूसरी बार स्वर्ण अपने नाम किया और 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफिकेशन भी हासिल किया। पाकिस्तान को यहां कांस्य से संतोष करना पड़ा। यानी पाकिस्तान के लिए मजबूत माने जाने वाले टीम खेलों में भी भारत ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया।



अरशद नदीम के प्रदर्शन ने भी बढ़ाए सवाल

पाकिस्तान के स्टार जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का प्रदर्शन भी उसके खेल ढांचे पर सवाल खड़े करता है। पेरिस ओलंपिक में 92.97 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण जीतने वाले नदीम एशियाई खेलों में चौथे स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। दूसरी ओर भारत के यशवीर सिंह ने 85.72 मीटर के प्रयास के साथ रजत और रोहित यादव ने 84.35 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य जीता। सबसे खास बात यह रही कि भारत के ये दोनों खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी में पोडियम तक पहुंचे। इससे भारत की जैवलिन थ्रो में बढ़ती गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है।

पाकिस्तान के लिए सिर्फ पदक नहीं, सिस्टम पर सवाल

पाकिस्तान के 165 खिलाड़ियों में से सिर्फ 10 पदक आए और एक भी स्वर्ण नहीं मिला। ऐसे में सिर्फ भारत के बड़े दल का हवाला देकर प्रदर्शन की तुलना को खारिज नहीं किया जा सकता। असल सवाल यह है कि पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को किस तरह की तैयारी, सुविधाएं, कोचिंग और लंबी अवधि की योजना दे रहा है।



भारत ने पिछले वर्षों में खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, विदेशी कोचिंग और खेल विज्ञान जैसी व्यवस्थाओं पर जोर दिया है। इसका असर अलग-अलग खेलों में पदकों की संख्या और खिलाड़ियों की गहराई में दिखाई देता है। इसके उलट पाकिस्तान के खेल प्रशासन में लंबे समय से संसाधनों की कमी, संघों की राजनीति और जमीनी स्तर के कमजोर ढांचे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में हर असफलता के लिए बाहरी कारणों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय अपने सिस्टम का आकलन करना ज्यादा जरूरी है।