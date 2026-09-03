श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026: योगेश्वर श्रीकृष्ण के उपदेश, समस्याओं से समाधान तक

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भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा- "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।"कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो।यह उपदेश केवल युद्धभूमि के लिए नहीं, जीवन की हर परिस्थिति के लिए है। श्रीकृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रत्येक कर्म को ईश्वर को अर्पित करते हुए निष्काम भाव से करना ही सच्चा योग है। जब हम फल की अपेक्षा से मुक्त होकर कार्य करते हैं, तब वह साधना बन जाता है। श्रीकृष्ण स्वयं हर स्थिति में कर्मशील रहे। गोपों के संग गोधन की रक्षा, सुदामा जैसे मित्र की सेवा या अर्जुन को गीता का उपदेश हर कर्म में उन्होंने ईश्वरत्व को जीवंत किया।श्रीकृष्ण का जीवन मानवीय संबंधों की गहराई और सुंदरता का जीवंत उदाहरण है। बाल्यकाल में यशोदा मैया के प्रति उनका वात्सल्य, सखा बलराम से अटूट बंधन, सुदामा से निष्कलंक मित्रता और रुक्मिणी-सत्यभामा के संग गृहस्थ जीवन में संतुलन हर संबंध में उन्होंने स्नेह और मर्यादा का अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। विशेष रूप से राधा और श्रीकृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं, आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। जहां न अधिकार है, न अपेक्षा; केवल समर्पण है। राधा-कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम में आत्मा का मिलन ही श्रेष्ठतम संबंध होता है। श्रीकृष्ण के जीवन से हम यह सीखते हैं कि संबंधों में समर्पण, श्रद्धा और स्नेह ही सबसे बड़ा बल होता है।जब महाभारत की रणभूमि में अर्जुन मोहवश कर्तव्य से विमुख हुए , तब श्रीकृष्ण ने उन्हें आत्मा, धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्य समझाए। उन्होंने बताया कि जीवन में संकट का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस समय धैर्य और विवेक का साथ ही हमें विजय की ओर ले जाता है। वे यह सिखाते हैं कि मानसिक स्थिरता और आत्मचिंतन ही सच्ची शक्ति है। अपने भीतर के कृष्ण को जगाकर ही हम निर्णय की घड़ी में सही मार्ग चुन सकते हैं।भगवान श्रीकृष्ण का संपूर्ण जीवन धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा।जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं अवतार लेता हूं।कंस का वध, जरासंध से युद्ध, शिशुपाल का शमन और कुरुक्षेत्र में पांडवों का पक्ष लेना हर स्थिति में श्रीकृष्ण ने धर्म की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखा। यह हमें यह सिखाता है कि जब समाज में अन्याय और असत्य बढ़ने लगे, तो सज्जनों को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, बल्कि धर्म के पक्ष में डटकर खड़ा होना चाहिए।श्रीकृष्ण ने गीता में कहा कि यदि मनुष्य पूर्ण विश्वास के साथ उनके शरणागत हो जाए, तो वे उसे समस्त पापों से मुक्त कर देते हैं। उनके अनुसार, भक्ति केवल पूजन विधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पण ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने रुख्मिणी से लेकर गोपियों तक और उद्धव से लेकर मीरा तक—हर भक्त को यही संदेश दिया कि जब प्रेम में अहंकार नहीं होता, तब वह ईश्वर तक पहुंचता है। भक्त और भगवान के बीच की दूरी केवल विश्वास और समर्पण से मिटती है।