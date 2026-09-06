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क्यों है मूषक गणेश जी का वाहन? इसमें छिपी हैं जीवन की 5 सीख
धर्म डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:06 AM IST
सार
भगवान गणेश का मूषक सिर्फ उनका वाहन नहीं, बल्कि जीवन की कई गहरी सीखों का प्रतीक माना जाता है। इससे इच्छाओं पर नियंत्रण, मेहनत, साहस और बुद्धि के संतुलन जैसे महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं।
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मूषक से लें जीवन की सीख
- फोटो : amar ujala
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भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी ने मूषक को ही अपना वाहन क्यों बनाया? धार्मिक मान्यताओं में मूषक को मनुष्य की चंचल इच्छाओं, लालच और भटकते मन का प्रतीक माना जाता है। वहीं गणेश जी बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं। इसलिए गणेश जी का मूषक पर सवार होना इस बात का संदेश देता है कि बुद्धि और विवेक से इच्छाओं व मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। गणेश जी का मूषक केवल उनका वाहन नहीं माना जाता, बल्कि इससे जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सीख भी मिलती हैं। आइए जानते हैं इनका क्या अर्थ है।
किसी व्यक्ति की क्षमता उसकी कद-काठी या हैसियत से तय नहीं होती।
- फोटो : amar ujala
छोटा होना कमजोरी नहीं है
मूषक आकार में छोटा होता है, लेकिन गणेश जी का वाहन होने के कारण यह संदेश देता है कि किसी व्यक्ति की क्षमता उसकी कद-काठी या हैसियत से तय नहीं होती। सफलता के लिए आत्मविश्वास, सही सोच और लगातार प्रयास जरूरी हैं। इसलिए अपनी क्षमताओं को कम न आंकें और विनम्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।
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लगातार मेहनत से मिलती है सफलता
- फोटो : freepik
लगातार मेहनत से मिलती है सफलता
मूषक को लगातार सक्रिय रहने वाला जीव माना जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि बड़े लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होते। रोज किए गए छोटे-छोटे प्रयास समय के साथ बड़ी उपलब्धि में बदल सकते हैं। इसलिए सफलता के रास्ते में गति कम हो सकती है, लेकिन मेहनत और लगन नहीं रुकनी चाहिए।
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जरूरत और लालच के बीच अंतर समझकर जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
- फोटो : Money Spent
इच्छाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है?
मूषक को कई धार्मिक व्याख्याओं में इच्छाओं और लालच का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी का उस पर सवार होना यह संदेश देता है कि इंसान को अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। जरूरत और लालच के बीच अंतर समझकर जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।
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जीवन की मुश्किल परिस्थितियों को अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का अवसर समझना चाहिए।
- फोटो : Amar Ujala
नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला जा सकता है
मूषक को नुकसान और विनाश से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि वह अनाज और फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गणेश जी के साथ उसका संबंध एक अलग संदेश देता है। नकारात्मक ऊर्जा और परिस्थितियों को सही दिशा देकर सकारात्मक परिणाम में बदला जा सकता है। जीवन की मुश्किल परिस्थितियों को अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का अवसर समझना चाहिए।
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