क्यों है मूषक गणेश जी का वाहन? इसमें छिपी हैं जीवन की 5 सीख

1 of 8 मूषक से लें जीवन की सीख - फोटो : amar ujala

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2 of 8 किसी व्यक्ति की क्षमता उसकी कद-काठी या हैसियत से तय नहीं होती। - फोटो : amar ujala

छोटा होना कमजोरी नहीं है

मूषक आकार में छोटा होता है, लेकिन गणेश जी का वाहन होने के कारण यह संदेश देता है कि किसी व्यक्ति की क्षमता उसकी कद-काठी या हैसियत से तय नहीं होती। सफलता के लिए आत्मविश्वास, सही सोच और लगातार प्रयास जरूरी हैं। इसलिए अपनी क्षमताओं को कम न आंकें और विनम्रता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।

3 of 8 लगातार मेहनत से मिलती है सफलता - फोटो : freepik

लगातार मेहनत से मिलती है सफलता

मूषक को लगातार सक्रिय रहने वाला जीव माना जाता है। इससे यह सीख मिलती है कि बड़े लक्ष्य एक दिन में हासिल नहीं होते। रोज किए गए छोटे-छोटे प्रयास समय के साथ बड़ी उपलब्धि में बदल सकते हैं। इसलिए सफलता के रास्ते में गति कम हो सकती है, लेकिन मेहनत और लगन नहीं रुकनी चाहिए।

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4 of 8 जरूरत और लालच के बीच अंतर समझकर जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। - फोटो : Money Spent

इच्छाओं पर नियंत्रण क्यों जरूरी है?

मूषक को कई धार्मिक व्याख्याओं में इच्छाओं और लालच का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी का उस पर सवार होना यह संदेश देता है कि इंसान को अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। जरूरत और लालच के बीच अंतर समझकर जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

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5 of 8 जीवन की मुश्किल परिस्थितियों को अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का अवसर समझना चाहिए। - फोटो : Amar Ujala