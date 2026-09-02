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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2026: जानिए कान्हा के इन 10 प्रतीकों का रहस्य, हर से मिलती है एक खास सीख

Wed, 02 Sep 2026 04:41 PM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 02 Sep 2026 04:41 PM IST
सार

श्रीकृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति, ज्ञान, संघर्ष और धर्म का अद्भुत संगम है। उनके व्यक्तित्व से जुड़े प्रतीक भी अपने भीतर विशेष अर्थ और जीवन के संदेश समेटे हुए हैं।

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Janmashtami 2026 the significance of 10 symbols of Kanha Inspiring Messages
Krishna Janmashtami 2026 - फोटो : अमर उजाला
4 सितम्बर 2026 को भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। श्रीकृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति, ज्ञान, संघर्ष और धर्म का अद्भुत संगम है। उनके व्यक्तित्व से जुड़े प्रतीक भी अपने भीतर विशेष अर्थ और जीवन के संदेश समेटे हुए हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर जानिए भगवान श्रीकृष्ण के ऐसे ही दस प्रमुख प्रतीकों का महत्व।
Janmashtami 2026 the significance of 10 symbols of Kanha Inspiring Messages
krishna janmashtami 2026 - फोटो : amar ujala
चंदन देता है शीतलता का संदेश
चंदन भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय माना जाता है। गोपी चंदन, हरि चंदन और सफेद चंदन इसके प्रमुख प्रकार हैं। इसकी सुगंध और शीतलता मन को प्रसन्न करती है। इसलिए चंदन को शांति, ताजगी और शीतलता का प्रतीक माना जाता है।

गोवर्धन है संरक्षण की पहचान
ब्रज में स्थित गोवर्धन पर्वत को भक्त गिरिराज जी कहते हैं। श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसलिए गोवर्धन भगवान की शरण, संरक्षण और भक्तों के प्रति करुणा का प्रतीक माना जाता है।

रासलीला में है आनंद
श्रीकृष्ण की रासलीला प्रेम और आनंद का स्वरूप मानी जाती है। यह मन को प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली मानी गई है। रासलीला जीवन में प्रेम और उल्लास बनाए रखने का संदेश देती है।
 
 
Janmashtami 2026 the significance of 10 symbols of Kanha Inspiring Messages
Krishna Janmashtami 2026 - फोटो : अमर उजाला
बांसुरी सिखाती है प्रेम और शांति
बांसुरी भगवान श्रीकृष्ण की विशेष पहचान है। इसकी मधुर ध्वनि प्रेम, आकर्षण और मन की शांति का संदेश देती है। बांसुरी हमें अहंकार से दूर रहकर जीवन में मधुरता बनाए रखने की प्रेरणा देती है।

विराट रूप है असीम ऊर्जा
महाभारत में कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। यह रूप भगवान की असीम शक्ति और व्यापक चेतना का प्रतीक माना जाता है।

वैजयंती माला है प्रेम का प्रतीक
भगवान श्रीकृष्ण को वैजयंती के फूल और उनकी माला प्रिय मानी जाती है। श्रीकृष्ण के मनोहारी स्वरूप से जुड़ी वैजयंती माला प्रेम, समर्पण और आत्मीयता का प्रतीक मानी जाती है।
 
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krishna janmashtami 2026 - फोटो : amar ujala
मोरपंख में है सौंदर्य
मोरपंख श्रीकृष्ण के मुकुट की विशेष पहचान है। मान्यता है कि माता यशोदा ने उनके मुकुट पर मोरपंख लगाया था। यह प्रेम, पवित्रता और सौंदर्यबोध का प्रतीक माना जाता है।

अजितंजय धनुष का संदेश है गुरु सम्मान
मान्यता के अनुसार, श्रीकृष्ण को गुरु सांदीपनि से अजितंजय धनुष प्राप्त हुआ था। यह धनुष गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। श्रीकृष्ण का जीवन गुरु के महत्व को भी दर्शाता है।
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janmashtami 2026 - फोटो : AI
गाय है करुणा और उदारता का प्रतीक
श्रीकृष्ण को गोपाल और गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। गाय उनके जीवन से गहराई से जुड़ी है। गाय को सेवा, ममता, क्षमा और उदारता का प्रतीक माना जाता है।

सुदर्शन चक्र देता है दृढ़ संकल्प की सीख
भगवान श्रीकृष्ण के हाथ में सुशोभित सुदर्शन चक्र उनकी शक्ति और न्याय का प्रतीक है। इसे दूरदृष्टि, उचित निर्णय और दृढ़ संकल्प से भी जोड़ा जाता है। श्रीकृष्ण के ये सभी प्रतीक हमें प्रेम, शांति, करुणा, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
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