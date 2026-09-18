समर्थ रामदासजी ने क्या सच में मृत व्यक्ति को किया था जीवित? जानें श्रीराम-हनुमान भक्ति से जुड़ी कथा

महाराष्ट्र की भूमि संत एवं महात्माओं की रही है। यह भूमि संत एकनाथ, संत नामदेव, संत जनाबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, मुक्ताबाई, सोपानदेव आदि कई आध्यात्मिक संतों का जन्म स्थान एवं कर्म स्थान रही है। इसी श्रेणी के एक संत समर्थ रामदास स्वामी भी थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु और हनुमान भक्त थे। जनश्रुतियों के अनुसार, स्वामी समर्थ रामदास जी ने अपनी भक्ति और तपोबल के माध्यम से एक मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया था। चलिए जानते हैं इस घटना को विस्तार से।

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