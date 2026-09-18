फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Spirituality ›   Religion ›   samarth ramdas swami dead person alive story shri ram hanuman bhakti

समर्थ रामदासजी ने क्या सच में मृत व्यक्ति को किया था जीवित? जानें श्रीराम-हनुमान भक्ति से जुड़ी कथा

Fri, 18 Sep 2026 11:45 AM IST
ज्योति मेहरा शैली प्रकाश
शैली प्रकाश Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 18 Sep 2026 11:45 AM IST
सार

संत समर्थ रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु और हनुमान भक्त थे। जनश्रुतियों के अनुसार, स्वामी समर्थ रामदास जी ने अपनी भक्ति और तपोबल के माध्यम से एक मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया था। चलिए जानते हैं इस घटना को विस्तार से।

विज्ञापन
samarth ramdas swami dead person alive story shri ram hanuman bhakti
क्या सच में हुआ था चमत्कार? पढ़ें मृत व्यक्ति के जीवित होने की कथा - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महाराष्ट्र की भूमि संत एवं महात्माओं की रही है। यह भूमि संत एकनाथ, संत नामदेव, संत जनाबाई, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, मुक्ताबाई, सोपानदेव आदि कई आध्यात्मिक संतों का जन्म स्थान एवं कर्म स्थान रही है। इसी श्रेणी के एक संत समर्थ रामदास स्वामी भी थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु और हनुमान भक्त थे। जनश्रुतियों के अनुसार, स्वामी समर्थ रामदास जी ने अपनी भक्ति और तपोबल के माध्यम से एक मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया था। चलिए जानते हैं इस घटना को विस्तार से।

विज्ञापन


मुख्य घटना और प्रसंग
एक नवविवाहिता स्त्री मार्ग से गुजरते समय समर्थ रामदास जी को देखकर उनके चरण स्पर्श करती है। समर्थ रामदास जी उसे "अखंड सौभाग्यवती भव" (सदा सुहागिन रहो) का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशीर्वाद प्राप्त होते ही वह स्त्री रोने लगती है और बताती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है तथा वह अपने पति के शव के साथ सती होने जा रही है।
विज्ञापन


समर्थ रामदास जी विचार करते हैं कि उनके मुख से निकला राम नाम का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। वे तत्काल चिता के समीप पहुँचते हैं, भगवान श्री राम का ध्यान करते हैं और मृत शरीर पर अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर शव पर छिड़कते हुए राम नाम का जाप करते हैं। प्रभु राम की असीम कृपा और समर्थ रामदास जी के तपोबल से वह मृत ब्राह्मण चिता पर ही पुनर्जीवित होकर उठ बैठता है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


नोट: लोककथाओं में इस व्यक्ति के किसी विशेष नाम का उल्लेख नहीं मिलता, उन्हें केवल एक 'ब्राह्मण' अथवा 'स्त्री के पति' के रूप में ही दर्शाया गया है।

संदर्भ एवं उल्लेख

  • इस प्रसंग का वर्णन समर्थ रामदास स्वामी के जीवन और चरित्र पर आधारित कई प्रमुख साहित्य व आधुनिक ग्रंथों में प्राप्त होता है:-
  • श्री समर्थ चरित्र (पारंपरिक जीवनी साहित्य): समर्थ रामदास जी के जीवन पर आधारित प्राचीन व प्रामाणिक मराठी ग्रंथों (जैसे हनुमान स्वामी द्वारा रचित चरित्र व अन्य बखर साहित्य) में इस चमत्कार का स्पष्ट उल्लेख है।
  • अमर चित्र कथा: जन-सामान्य और बच्चों के लिए प्रकाशित 'समर्थ रामदास' नामक कॉमिक बुक में इस घटना को सचित्र प्रस्तुत किया गया है।
  • द डिवाइन लाइफ सोसाइटी: स्वामी शिवानंद द्वारा स्थापित संस्था के आधिकारिक प्रकाशनों (जैसे Saints of India) में इस प्रसंग का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार आशीर्वाद देने के पश्चात उन्होंने जल छिड़ककर मृत व्यक्ति को जीवित किया।
  • जीवनी संबंधी साहित्य: समर्थ रामदास जी पर आधारित विभिन्न जीवनी पुस्तकों में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है।
  • उल्लेखनीय है कि समर्थ रामदास स्वामी द्वारा स्वयं रचित प्रसिद्ध ग्रंथों, जैसे 'दासबोध' या 'मनाचे श्लोक' में उनके अपने चमत्कारों का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि इनमें केवल भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और समाज-सुधार का उपदेश दिया गया है। इस घटना का विवरण उनके शिष्यों, अनुयायियों और इतिहासकारों द्वारा रचित जीवनियों (चरित्र-ग्रंथों) के माध्यम से ही प्राप्त होता है।


मन्नत पूरी होने पर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना श्रद्धा है या रिश्वत? जानिए धार्मिक और सामाजिक सच
गणेश उत्सव 2026: महाराष्ट्र से लेकर मिजोरम तक, जानें भारत के अलग-अलग राज्यों में गणेश उत्सव की अनोखी परंपराएं


- शैली प्रकाश

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed