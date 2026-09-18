फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Spirituality ›   Religion ›   radha ashtami 2026 kab hai radha ashtami birth story and significance

राधाष्टमी 2026: श्रीकृष्ण भी करते हैं राधारानी की पूजा, जानिए क्यों राधा-कृष्ण का प्रेम है सबसे दिव्य

Fri, 18 Sep 2026 02:41 PM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 18 Sep 2026 02:41 PM IST
सार

Radha Ashtami 2026: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हर वर्ष भगवान श्रीकृष्ण की प्राणप्रिया राधा जी का जन्म भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल राधाष्टमी का पर्व 19 सितंबर को है। 
 

विज्ञापन
radha ashtami 2026 kab hai radha ashtami birth story and significance
राधा अष्टमी का क्या है धार्मिक महत्व - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Radha Ashtami 2026: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीकृष्ण की प्राणप्रिया राधाजी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष राधाष्टमी 19 सितंबर को मनाई जाएगी। राधाजी को श्रीकृष्ण की शक्ति और उनकी परम आराध्या माना गया है। शास्त्रों में उन्हें अनादि, अजन्मा और अयोनिजा बताया गया है।  

विज्ञापन


ऐसे हुआ राधाजी का प्राकट्य
ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधाजी भी श्रीकृष्ण की तरह अनादि और अजन्मा हैं। वे ब्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या के रूप में प्रकट हुईं। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। मान्यता के अनुसार माता कीर्ति ने अपने गर्भ में ‘वायु’को धारण कर रखा था और योगमाया की प्रेरणा से उन्होंने वायु को जन्म दिया। उसी समय वहां राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। इसी कारण श्रीराधा को अयोनिजा कहा गया है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि ब्रह्माजी ने पुण्यमय वृंदावन में श्रीकृष्ण के साथ साक्षात राधाजी का विधिपूर्वक विवाह संपन्न कराया था।
विज्ञापन


इसलिए कहते हैं कृष्णवल्लभा
शास्त्रों में राधाजी को केवल श्रीकृष्ण की प्रियतमा ही नहीं, बल्कि उनकी पूजनीय शक्ति बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गोलोक के रासमंडल में श्रीकृष्ण द्वारा राधाजी के पूजन का वर्णन मिलता है। उन्होंने राधा-कवच को उत्तम रत्नों की गुटिका में रखकर अपने कंठ और दाहिनी बांह में धारण किया तथा भक्तिभाव से राधाजी का ध्यान और स्तवन किया। मान्यता है कि राधाजी श्रीकृष्ण के वक्षस्थल में निवास करती हैं और उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण उन्हें कृष्णवल्लभा कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोनों एक-दूसरे के आराध्य
राधा और कृष्ण का संबंध शास्त्रों में परस्पर आराधना का बताया गया है। राधाजी श्रीकृष्ण की आराधना करती हैं और श्रीकृष्ण राधाजी की। इस प्रकार दोनों एक-दूसरे के आराध्य और आराधक हैं। शास्त्रीय मान्यता में ‘राधा’नाम का उच्चारण पहले और उसके बाद ‘कृष्ण’नाम लेने की परंपरा बताई गई है। 

एक प्रसंग में भगवान शिव ने श्रीकृष्ण से उनके स्वरूप की प्राप्ति का उपाय पूछा तो श्रीकृष्ण ने राधाजी की शरण लेने की बात कही। इसी आधार पर राधाजी को श्रीकृष्ण की परम प्रिय और उनकी आराध्या शक्ति माना गया है। शास्त्रों में यहां तक कहा गया है कि राधाजी की पूजा के बिना श्रीकृष्ण की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती।

राधा अष्टमी 2026: राधा रानी को लगाएं इन चीजों का भोग, पूरी होंगी मनोकामनाएं और मिलेगी विशेष कृपा

राधा नाम से प्रसन्न होते हैं कृष्ण
शास्त्रों में राधा नाम की महिमा का विशेष वर्णन मिलता है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से राधा नाम का स्मरण करता है, उस पर श्रीकृष्ण की विशेष कृपा होती है। श्रीकृष्ण के राधाजी के प्रति इसी प्रेम को दर्शाते हुए शास्त्रों में उनका राधा के अधीन रहने का भाव प्रकट किया गया है। राधाजी को श्रीलक्ष्मी का स्वरूप भी माना गया है। इसलिए उनकी आराधना को धन-धान्य, ऐश्वर्य और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। राधाष्टमी पर राधा नाम का जप विशेष फलदायी माना गया है।


राधा अष्टमी 2026: 19 सितंबर को जरूर करें ये 4 उपाय, प्रेम और वैवाहिक जीवन में आएगी मधुरता

व्रत-जप से करें राधारानी की आराधना
राधाष्टमी के दिन व्रत रखकर विधि-विधान से राधाजी का पूजन करने की परंपरा है। इस दिन राधामंत्र ‘ॐ राधायै स्वाहा’का जाप किया जा सकता है। भक्त राधाजी को पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर उनकी आराधना करते हैं। नारद पुराण में राधाष्टमी व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से भक्त को राधाजी की कृपा प्राप्त होती है और वह उनके दिव्य परिकरों में स्थान पाने का अधिकारी बनता है। राधाष्टमी पर राधा नाम का स्मरण और श्रीकृष्ण के साथ राधाजी की संयुक्त आराधना विशेष महत्व रखती है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed