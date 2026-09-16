गणेशोत्सव में इन 4 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ, बप्पा देंगे आशीर्वाद

1 of 5 गणेश जी की प्रिय राशियां - फोटो : amar ujala

Ganeshotsav 2026: गणेशोत्सव हिंदू धर्म के प्रमुख और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस दौरान भक्त भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं और सुख-समृद्धि, बुद्धि व सफलता की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभ कार्यों का देवता माना गया है। यही वजह है कि गणेशोत्सव के दिनों में बप्पा की पूजा का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में गणेशोत्सव के दौरान कुछ राशि के जातकों के लिए समय सकारात्मक रह सकता है। उन्हें करियर, धन, कारोबार और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिलने की संभावना मानी जाती है। वहीं कुछ लोगों को अपने प्रयासों में सफलता और रुके हुए कार्यों में गति मिलने के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं गणेशोत्सव 2026 के दौरान वे 4 राशियां कौन-सी हैं, जिन पर भगवान गणेश की विशेष कृपा रहने की ज्योतिषीय मान्यता है और किन क्षेत्रों में उन्हें लाभ मिल सकता है।

2 of 5 इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और साहस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। - फोटो : amar ujala

मेष राशि

गणेशोत्सव के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल रह सकती हैं। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और साहस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप किसी भी काम को पूरे उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से अटके हुए कामों में गति आने की संभावना है और आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या आय में वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद बन सकती है। कारोबार करने वाले जातकों को भी अपने काम में लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं।

3 of 5 कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं और इनसे भविष्य में फायदा मिलने की संभावना है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए गणेशोत्सव का समय व्यापार और कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। इस दौरान आपकी वाणी और संवाद करने की क्षमता पहले से अधिक प्रभावशाली हो सकती है, जिससे लोगों को अपनी बात समझाने में आसानी होगी। कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं और इनसे भविष्य में फायदा मिलने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण सौदे या बड़ी डील को अंतिम रूप देने का अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। किसी बड़े फैसले को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। - फोटो : amar ujala

मकर राशि

गणेशोत्सव मकर राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। पिछले कुछ समय से यदि आप किसी परेशानी या नकारात्मक सोच से घिरे हुए थे, तो अब उससे राहत महसूस हो सकती है। कामकाज में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए जरूरी कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। धन से जुड़े मामलों में राहत मिलने के साथ आय के नए रास्ते तलाशने का मौका मिल सकता है। निवेश या आर्थिक फैसले लेते समय समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मेहनत और धैर्य के बल पर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं।

विज्ञापन

5 of 5 लंबे समय से अधूरे पड़े काम पूरे करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है। - फोटो : amar ujala