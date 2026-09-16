फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   Ganeshotsav Brings Good Fortune for These 4 Zodiac Signs Lord Ganesha Will Bless Them

गणेशोत्सव में इन 4 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ, बप्पा देंगे आशीर्वाद

Wed, 16 Sep 2026 11:46 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 16 Sep 2026 11:46 AM IST
सार

Ganeshotsav 2026: गणेशोत्सव का पर्व भगवान गणेश की पूजा और उनके आशीर्वाद के लिए विशेष माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशियों पर बप्पा की विशेष कृपा रह सकती है। आइए जानते हैं वे 4 राशियां कौन-सी हैं

विज्ञापन
Ganeshotsav Brings Good Fortune for These 4 Zodiac Signs Lord Ganesha Will Bless Them
गणेश जी की प्रिय राशियां - फोटो : amar ujala

Ganeshotsav 2026: गणेशोत्सव हिंदू धर्म के प्रमुख और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इस दौरान भक्त भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं और सुख-समृद्धि, बुद्धि व सफलता की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और शुभ कार्यों का देवता माना गया है। यही वजह है कि गणेशोत्सव के दिनों में बप्पा की पूजा का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है। ऐसे में गणेशोत्सव के दौरान कुछ राशि के जातकों के लिए समय सकारात्मक रह सकता है। उन्हें करियर, धन, कारोबार और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में अच्छे अवसर मिलने की संभावना मानी जाती है। वहीं कुछ लोगों को अपने प्रयासों में सफलता और रुके हुए कार्यों में गति मिलने के संकेत मिल सकते हैं। आइए जानते हैं गणेशोत्सव 2026 के दौरान वे 4 राशियां कौन-सी हैं, जिन पर भगवान गणेश की विशेष कृपा रहने की ज्योतिषीय मान्यता है और किन क्षेत्रों में उन्हें लाभ मिल सकता है।

Ganeshotsav Brings Good Fortune for These 4 Zodiac Signs Lord Ganesha Will Bless Them
इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और साहस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। - फोटो : amar ujala

मेष राशि
गणेशोत्सव के दौरान मेष राशि के जातकों के लिए परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल रह सकती हैं। इस अवधि में आपके आत्मविश्वास और साहस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आप किसी भी काम को पूरे उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। लंबे समय से अटके हुए कामों में गति आने की संभावना है और आपकी मेहनत रंग ला सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या आय में वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिलने की उम्मीद बन सकती है। कारोबार करने वाले जातकों को भी अपने काम में लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं।

Ganeshotsav Brings Good Fortune for These 4 Zodiac Signs Lord Ganesha Will Bless Them
कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं और इनसे भविष्य में फायदा मिलने की संभावना है। - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए गणेशोत्सव का समय व्यापार और कामकाज के लिहाज से अच्छा रह सकता है। इस दौरान आपकी वाणी और संवाद करने की क्षमता पहले से अधिक प्रभावशाली हो सकती है, जिससे लोगों को अपनी बात समझाने में आसानी होगी। कारोबार में नए संपर्क बन सकते हैं और इनसे भविष्य में फायदा मिलने की संभावना है। किसी महत्वपूर्ण सौदे या बड़ी डील को अंतिम रूप देने का अवसर मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। किसी बड़े फैसले को लेकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Ganeshotsav Brings Good Fortune for These 4 Zodiac Signs Lord Ganesha Will Bless Them
नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। - फोटो : amar ujala

मकर राशि
गणेशोत्सव मकर राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। पिछले कुछ समय से यदि आप किसी परेशानी या नकारात्मक सोच से घिरे हुए थे, तो अब उससे राहत महसूस हो सकती है। कामकाज में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लंबे समय से रुके हुए जरूरी कार्य पूरे होने की संभावना है। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में भी परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं। धन से जुड़े मामलों में राहत मिलने के साथ आय के नए रास्ते तलाशने का मौका मिल सकता है। निवेश या आर्थिक फैसले लेते समय समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मेहनत और धैर्य के बल पर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं।

विज्ञापन
Ganeshotsav Brings Good Fortune for These 4 Zodiac Signs Lord Ganesha Will Bless Them
लंबे समय से अधूरे पड़े काम पूरे करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है। - फोटो : amar ujala

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए गणेशोत्सव का समय नई उम्मीद और अवसर लेकर आ सकता है। इस अवधि में आपको अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को सामने लाने के कई मौके मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत हो सकती है, जिससे भविष्य में लाभ मिलने की संभावना रहेगी। करियर में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और रुके हुए धन से जुड़े मामलों में भी प्रगति हो सकती है। लंबे समय से अधूरे पड़े काम पूरे करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है। परिवार का सहयोग और सकारात्मक माहौल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। गणपति बप्पा की पूजा के साथ सकारात्मक सोच बनाए रखना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed