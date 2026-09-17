पितृ पक्ष: श्राद्ध-तर्पण के तुरंत बाद भूलकर भी न करें ये 4 काम, पूजा का फल हो सकता है प्रभावित

1 of 5 श्राद्ध करने के बाद न करें ये 4 काम - फोटो : AI







Link Copied



हिंदू धर्म में पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म किए जाते हैं। विशेष रूप से पितृपक्ष और अमावस्या के अवसर पर पूर्वजों का स्मरण कर उनके निमित्त दान-पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। हालांकि, श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान गलत आचरण करने से पूजा का पुण्य प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं श्राद्ध और तर्पण के बाद किन कार्यों से दूरी बनानी चाहिए।

2 of 5 तुरंत भोजन करने से बचें - फोटो : adobe stock

तुरंत भोजन करने से बचें

पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म संपन्न करने के बाद तुरंत भोजन करने की परंपरा नहीं मानी जाती। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूजा के बाद पहले ब्राह्मण, गाय, कुत्ते, कौए और चींटियों के लिए अन्न निकालना या उन्हें भोजन कराना चाहिए। इसके बाद कुछ समय का अंतर रखते हुए भोजन ग्रहण करना उचित माना जाता है। मान्यता के अनुसार, श्राद्ध कर्म पूरी तरह संपन्न होने के करीब एक घंटे बाद भोजन किया जा सकता है।

3 of 5 पूजा के तुरंत बाद आराम न करें - फोटो : adobe stock

पूजा के तुरंत बाद आराम न करें

पितृ पूजन पूरा होते ही बिस्तर पर जाकर आराम करने से भी बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूजा के बाद समय दान-पुण्य, सेवा और पितरों के स्मरण में लगाना शुभ माना जाता है। इस दौरान पितृ मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। मान्यता है कि श्राद्ध कर्म के करीब एक पहर यानी लगभग तीन घंटे बाद विश्राम करना उचित होता है। हालांकि, बुजुर्ग, अस्वस्थ या कमजोर लोगों के लिए ऐसी बाध्यता नहीं मानी जाती।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों से दूरी रखें - फोटो : Adobe Stock

तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों से दूरी रखें

जिस दिन घर में पितरों के निमित्त श्राद्ध या तर्पण किया गया हो, उस दिन खान-पान को लेकर विशेष सावधानी बरतने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हें पूजा के बाद भी त्यागने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि सात्त्विक भोजन और संयमित दिनचर्या से श्राद्ध कर्म की पवित्रता बनाए रखने में सहायता मिलती है।



विज्ञापन