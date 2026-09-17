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राधा अष्टमी 2026: 19 सितंबर को जरूर करें ये 4 उपाय, प्रेम और वैवाहिक जीवन में आएगी मधुरता

Thu, 17 Sep 2026 03:27 PM IST
ज्योति मेहरा धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 17 Sep 2026 03:27 PM IST
सार

इस वर्ष राधा अष्टमी 19 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। विशेष रूप से भक्त इस दिन प्रेम जीवन, विवाह और दांपत्य संबंधों में सुख-शांति के लिए कुछ पारंपरिक उपाय करते हैं। आइए जानते हैं इस अवसर पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में।

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Radha Ashtami 2026 Upay For Love Marriage And Married Life
Radha Ashtami 2026 Upay - फोटो : AI

राधा अष्टमी का पर्व राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की पूजा को प्रेम, समर्पण और मधुर संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन सच्चे मन से राधा-कृष्ण का स्मरण करने और पूजा-अर्चना करने से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से प्रेम जीवन, विवाह और दांपत्य संबंधों में सुख-शांति की कामना रखने वाले भक्त इस दिन कुछ पारंपरिक उपाय करते हैं। इस वर्ष राधा अष्टमी 19 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस अवसर पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में।


 
Radha Ashtami 2026 Upay For Love Marriage And Married Life
राधा अष्टमी 2026 के विशेष उपाय - फोटो : Adobe Stock

राधा अष्टमी 2026 के विशेष उपाय

घर में लाएं तुलसी का पौधा
अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो राधा अष्टमी के दिन तुलसी का पौधा घर लाने की परंपरा शुभ मानी जाती है। पौधा लाने के बाद उसकी नियमित रूप से देखभाल करें और श्रद्धा के साथ पूजा करें। तुलसी भगवान कृष्ण को प्रिय है, इसलिए घर में तुलसी की उपस्थिति से राधा-कृष्ण की कृपा प्राप्त होने की कामना की जाती है।

Radha Ashtami 2026 Upay For Love Marriage And Married Life
विवाह में आ रही बाधा के लिए करें मंत्र जाप - फोटो : Adobe Stock

विवाह में आ रही बाधा के लिए करें मंत्र जाप
जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या विवाह से जुड़ी कोई अड़चन बनी हुई है, वे राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा कर मंत्र जाप कर सकते हैं। पूजा के दौरान श्रद्धापूर्वक 'ॐ ह्रीं श्री राधिकायै नमः' मंत्र का जाप करने की मान्यता है। माना जाता है कि राधा रानी की आराधना और मंत्र जाप से विवाह संबंधी मनोकामना के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है।

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प्रेम संबंध में मधुरता के लिए करें यह उपाय - फोटो : freepik

प्रेम संबंध में मधुरता के लिए करें यह उपाय
प्रेम जीवन में सुख और आपसी विश्वास की कामना रखने वाले लोग राधा अष्टमी पर भोजपत्र का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर चंदन की सहायता से अपने प्रिय व्यक्ति का नाम लिखकर उसे राधा रानी के चरणों में अर्पित करें। इस दौरान रिश्ते में प्रेम, विश्वास और मधुरता बनाए रखने की प्रार्थना करें। यह उपाय लोक-मान्यता पर आधारित है।

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दांपत्य जीवन में तनाव को दूर करने के लिए उपाय - फोटो : Adobe

दांपत्य जीवन में तनाव को दूर करने के लिए उपाय
राधा अष्टमी पर राधा-कृष्ण मंदिर में केले या अपनी श्रद्धा के अनुसार अन्य फलों का दान करना भी शुभ माना जाता है। यदि पति-पत्नी के बीच मतभेद या दांपत्य जीवन में तनाव चल रहा हो तो फल अर्पित करते हुए राधा-कृष्ण से रिश्ते में प्रेम, शांति और सामंजस्य बनाए रखने की प्रार्थना कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रद्धा और सकारात्मक भाव से की गई प्रार्थना मन को शांति प्रदान करती है।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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