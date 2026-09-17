राधा अष्टमी 2026: 19 सितंबर को जरूर करें ये 4 उपाय, प्रेम और वैवाहिक जीवन में आएगी मधुरता

1 of 5 Radha Ashtami 2026 Upay - फोटो : AI







Link Copied



राधा अष्टमी का पर्व राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी की पूजा को प्रेम, समर्पण और मधुर संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन सच्चे मन से राधा-कृष्ण का स्मरण करने और पूजा-अर्चना करने से मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। विशेष रूप से प्रेम जीवन, विवाह और दांपत्य संबंधों में सुख-शांति की कामना रखने वाले भक्त इस दिन कुछ पारंपरिक उपाय करते हैं। इस वर्ष राधा अष्टमी 19 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस अवसर पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में।



2 of 5 राधा अष्टमी 2026 के विशेष उपाय - फोटो : Adobe Stock

राधा अष्टमी 2026 के विशेष उपाय



घर में लाएं तुलसी का पौधा

अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो राधा अष्टमी के दिन तुलसी का पौधा घर लाने की परंपरा शुभ मानी जाती है। पौधा लाने के बाद उसकी नियमित रूप से देखभाल करें और श्रद्धा के साथ पूजा करें। तुलसी भगवान कृष्ण को प्रिय है, इसलिए घर में तुलसी की उपस्थिति से राधा-कृष्ण की कृपा प्राप्त होने की कामना की जाती है।

3 of 5 विवाह में आ रही बाधा के लिए करें मंत्र जाप - फोटो : Adobe Stock

विवाह में आ रही बाधा के लिए करें मंत्र जाप

जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या विवाह से जुड़ी कोई अड़चन बनी हुई है, वे राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा कर मंत्र जाप कर सकते हैं। पूजा के दौरान श्रद्धापूर्वक 'ॐ ह्रीं श्री राधिकायै नमः' मंत्र का जाप करने की मान्यता है। माना जाता है कि राधा रानी की आराधना और मंत्र जाप से विवाह संबंधी मनोकामना के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 प्रेम संबंध में मधुरता के लिए करें यह उपाय - फोटो : freepik

प्रेम संबंध में मधुरता के लिए करें यह उपाय

प्रेम जीवन में सुख और आपसी विश्वास की कामना रखने वाले लोग राधा अष्टमी पर भोजपत्र का उपाय कर सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर चंदन की सहायता से अपने प्रिय व्यक्ति का नाम लिखकर उसे राधा रानी के चरणों में अर्पित करें। इस दौरान रिश्ते में प्रेम, विश्वास और मधुरता बनाए रखने की प्रार्थना करें। यह उपाय लोक-मान्यता पर आधारित है।

विज्ञापन