Sakat Chauth 2022 Moonrise Timing: आज सकट चौथ पर यूपी, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में कब दिखेगा चांद, जानिए

Published Fri, 21 Jan 2022

सार Today Sakat Chauth 2022: गणेशजी की पूजा करने के बाद रात के समय आकाश में चांद के निकलने का इंतजार किया जाता और चांद के दर्शन करते हुए अर्घ्य देते हुए व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं सकट चौथ के दिनआपके शहर में कितने बजे चांद दिखेगा।

Today Sakat Chauth 2022: Sankashti Chaturthi Moonrise Timing in Delhi, Punjab, Haryana, UP and Bihar: आज सकट चौथ का त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चतुर्थी व्रत रखा जाता है। सकट चतुर्थी व्रत को संकष्टी चतुर्थी, सकंटा चौथ, तिल चौथ, लंबोदर चतुर्थी, तिलकुट चौथ और माघी चौथ के नाम से मनाया जाता है। सकट चौथ व्रत में माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के लिए दिनभर उपवास रखते हुए शाम के समय भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा-आराधाना, आरती और कथा सुनती हैं। मान्यता है कि सकट चौथ तिथि पर ही भगवान गणेश की जीवन में बड़ा संकट आया था। तभी हर माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतु्र्थी तिथि पर सकट चौथ का त्योहार मनाया जाता है। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद रात के समय आकाश में चांद के निकलने का इंतजार किया जाता और चांद के दर्शन करते हुए अर्घ्य देते हुए व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं सकट चौथ के दिनआपके शहर में कितने बजे चांद दिखेगा।

शहर चांद निकलने का समय दिल्ली 21:00 लखनऊ 20:46 वाराणसी 20:39 गाजियाबाद 20:59 बरेली 20:51 प्रयागराज 20:44 कानपुर 20:49 आगरा 20:58 मेरठ 20:57 पटना 20:30 रांची 20:31 भागलपुर 20:23 मधुबनी 20:25 गया 20:31 गुरुग्राम 21:01 फरीदाबाद 21:00 सिरसा 21:08 जालधंर 21:04 चंडीगढ़ 20:59 अमृतसर 21:06 इंदौर 21:11 भोपाल 21:04 ग्वालियर 20:58

सकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि