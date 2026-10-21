एकादशी व्रत 2026: 22 अक्तूबर को पापांकुशा एकादशी, इस दिन जरूर करे इन चीजों का दान, बढ़ता है सौभाग्य

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हिंदू धर्म में तिल का विशेष महत्व होता है। पूजा में तिल के प्रयोग को बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी पर तिल के दान का विशेष महत्व होता है। ऐसे में पापांकुशा एकादशी पर तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसे में इस दिन व्रत रखते हुए और भगवान विष्णु की पूजा के बाद जरूरमंदों को तिल का दिन करें। ऐसी मान्यता है कि तिल का दान करने से शुभ फल की प्राप्ति और कार्यो में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। एकादशी पर तिल का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है।हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व होता है। जिसमें अन्न दान को महादान माना जाता है। ऐसे में पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखने और जरूरतमंद को अन्न का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। एकादशी पर सात तरह के दान करने का विशेष महत्व होता है। वहीं इस दिन गरीबों और असहाय व्यक्ति को भोजन करना और वस्त्र का दान करना भी बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कभी भी अन्न का भंडार खाली नहीं रहता है।हिंदू धर्म में एकादशी तिथि पर छाया दान का विशेष महत्व होता है। एकादशी पर छाते का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी और लाभकारी माना जाता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में हमेशा सुख-समृद्धि का वास होता है।एकादशी पर जल का दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसे में पापाकुंशा एकादशी पर जल से भरा पात्र दान करना चाहिए। इसके अलावा पशु-पक्षियों के लिए अन्न और जल का व्यवस्था करना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा।पापांकुशा एकादशी पर स्वर्ण और भूमि दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। पुराणों में इस दान को बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।