Sharad Purnima 2026: कब है शरद पूर्णिमा, 25 या 26 अक्टूबर ? जानें व्रत, पूजा और दान का महत्व

1 of 5 शरद पूर्णिमा 2026 - फोटो : AI







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शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखने वाला पर्व है। शारदीय नवरात्र और दशहरे के बाद आने वाली आश्विन मास की पूर्णिमा को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इसे रास पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से युक्त होता है और उसकी किरणों को अमृत के समान माना जाता है। इसी मान्यता के चलते इस रात खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा प्रचलित है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 में शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, 25 या 26 अक्टूबर को व्रत रखना उचित होगा, पूजा का शुभ समय क्या है और खीर रखने की सही परंपरा क्या है।

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2 of 5 शरद पूर्णिमा कब है - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शरद पूर्णिमा कब है?

साल 2026 में शरद पूर्णिमा का व्रत 25 अक्तूबर , रविवार को रखने की परंपरा के अनुसार बताया जा रहा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 25 अक्तूबर को सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर आरंभ होगी और 26 अक्तूबर को समाप्त होगी। ऐसे में 25 अक्तूबर की रात पूर्णिमा तिथि होने के कारण इसी दिन चंद्रमा की पूजा करने और खीर को चांदनी में रखने की परंपरा निभाई जा सकती है। वहीं, 26 अक्तूबर को स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्यों का महत्व हो सकता है। हिंदू धर्म में कई व्रत और त्योहारों की तिथि निर्धारित करते समय तिथि की अवधि, रात्रि में उसकी उपस्थिति और उदयातिथि जैसे नियमों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा का व्रत रखने या पूजा करने से पहले अपने क्षेत्र के विश्वसनीय पंचांग से तिथि और समय की पुष्टि अवश्य कर लें।

3 of 5 शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शरद पूर्णिमा 2026 पूजा का शुभ मुहूर्त

शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं और धूप-दीप जलाकर विधि-विधान से पूजा करते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा-पाठ करने और प्रार्थना करने से परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। वर्ष 2026 में पूर्णिमा तिथि 25 अक्तूबर को सुबह 11:55 बजे शुरू होने के कारण उस रात चंद्रमा की पूजा की जा सकती है। हालांकि, पूजा का सटीक मुहूर्त और चंद्रोदय का समय अलग-अलग शहरों में भिन्न हो सकता है। इसलिए पूजा की तैयारी करने से पहले स्थानीय पंचांग में दिए गए समय को जरूर देख लें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना करें।

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4 of 5 शरद पूर्णिमा की रात खीर कब रखें? - फोटो : अमर उजाला

शरद पूर्णिमा की रात खीर कब रखें?

शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा इस पर्व की सबसे खास विशेषताओं में से एक है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणें अमृत के समान गुणों वाली होती हैं। इसी विश्वास के चलते दूध और चावल से बनी खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़े। साल 2026 में 25 अक्तूबर की रात चंद्रोदय के बाद खीर को चांदनी में रखने की परंपरा निभाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले घर में साफ-सफाई करके खीर तैयार करें। फिर उसे किसी स्वच्छ बर्तन में रखकर ऐसी जगह रखें, जहां चांदनी पड़ती हो। बर्तन को साफ जाली या ढक्कन से ढकना बेहतर है, ताकि धूल-मिट्टी और कीड़े उसमें न गिरें। परंपरा के अनुसार, अगले दिन सुबह इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। हालांकि, खीर को पूरी रात खुले वातावरण में रखने से उसके खराब होने का खतरा हो सकता है, खासकर गर्म या उमस वाले मौसम में। इसलिए खाद्य सुरक्षा का ध्यान रखें और खीर को लंबे समय तक ऐसे तापमान पर न रखें, जहां बैक्टीरिया पनपने की आशंका हो। धार्मिक परंपरा निभाते समय स्वच्छता और स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है।

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5 of 5 पूर्णिमा की रात भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया था। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी