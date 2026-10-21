पापांकुशा एकादशी 2026: राशि के अनुसार भगवान विष्णु को लगाएं इन चीजों का भोग, सुख-समृद्धि के खुलेंगे द्वार

Papankusha Ekadashi 2026: इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 21 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। वहीं, एकादशी तिथि का समापन 22 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार, पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्तूबर 2026 को रखा जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही, जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को उनकी पसंद के अनुसार भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी पर राशि के अनुसार भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है।

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