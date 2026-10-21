पापांकुशा एकादशी 2026: राशि के अनुसार भगवान विष्णु को लगाएं इन चीजों का भोग, सुख-समृद्धि के खुलेंगे द्वार
Papankusha Ekadashi 2026: इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्तूबर 2026 को रखा जा रहा है। मान्यता है कि, इस दिन भगवान विष्णु को उनकी पसंद के अनुसार भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं।
विस्तार
Papankusha Ekadashi 2026: इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 21 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर होगा। वहीं, एकादशी तिथि का समापन 22 अक्तूबर को दोपहर 2 बजकर 47 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार, पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्तूबर 2026 को रखा जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत रखने से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही, जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु को उनकी पसंद के अनुसार भोग लगाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पापांकुशा एकादशी पर राशि के अनुसार भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
राशि के अनुसार भगवान विष्णु को लगाएं इन चीजों का भोग
- मेष राशि के जातक पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु को सेब का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है।
- वृषभ राशि के जातक भगवान विष्णु को बर्फी का भोग लगाएं। इससे जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आने की मान्यता है।
- मिथुन राशि के जातक एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मूंग दाल के हलवे का भोग लगा सकते हैं।
- कर्क राशि के जातक भगवान विष्णु को दूध का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
- सिंह राशि के जातक पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं।
- कन्या राशि के जातक मिठाई में केसर मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे भाग्य मजबूत होता है।
- तुला राशि के जातक भगवान विष्णु को सफेद रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इससे जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की कामना की जाती है।
- वृश्चिक राशि के जातक भगवान विष्णु को मौसमी फलों का भोग लगाएं।
- धनु राशि के जातक पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना की जाती है।
- मकर राशि के जातक भगवान विष्णु को मिठाई का भोग लगाएं। इससे जीवन में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहने की मान्यता है।
- कुंभ राशि के जातक भगवान विष्णु को लड्डू का भोग लगा सकते हैं।
- मीन राशि के जातक पापांकुशा एकादशी पर भगवान विष्णु को बेसन के हलवे का भोग लगाएं।