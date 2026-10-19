फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Spirituality ›   Religion ›   Dussehra 2026 Shubh Muhurat Check the Auspicious Time for Worship in Major Indian Cities

दशहरा 2026 पूजा मुहूर्त: दशहरे पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक? शहर के हिसाब से नोट करें मुहूर्त

Tue, 20 Oct 2026 12:05 AM IST
श्वेता सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Tue, 20 Oct 2026 12:05 AM IST
सार

Dussehra 2026 Puja Muhurat: विजयादशमी पर पूजा के लिए कितना समय मिलेगा? जानें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत प्रमुख शहरों में दशहरा पूजा का शुभ मुहूर्त और विजय मुहूर्त की टाइमिंग।

विज्ञापन
Dussehra 2026 Shubh Muhurat Check the Auspicious Time for Worship in Major Indian Cities
दशहरा पूजा मुहूर्त - फोटो : amar ujala

Dussehra Puja Muhurat 2026: विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। दशहरे पर भगवान श्रीराम और मां दुर्गा की पूजा के साथ शस्त्र पूजन, मां अपराजिता की आराधना और शमी वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कई जगहों पर शमी के पत्तों को सोने का प्रतीक मानकर एक-दूसरे को बांटने की परंपरा है। मान्यता है कि विजयादशमी पर शुभ मुहूर्त में पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता की कामना की जाती है। हालांकि, पूजा के मुहूर्त में शहर के अनुसार अंतर हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं दशहरा 2026 पर विजय मुहूर्त कब रहेगा और दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में पूजा के लिए कौन-सा समय शुभ माना गया है।

Trending Videos
Dussehra 2026 Shubh Muhurat Check the Auspicious Time for Worship in Major Indian Cities
दशहरा 2026 रावण दहन समय - फोटो : AI

विजयादशमी 2026 का शुभ मुहूर्त

  • विजयादशमी: 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार
  • दशमी तिथि प्रारंभ: 20 अक्तूबर, दोपहर 12:50 बजे
  • दशमी तिथि समाप्त: 21 अक्तूबर, दोपहर 2:11 बजे
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 1:59 बजे से 2:45 बजे तक
  • मां अपराजिता पूजा मुहूर्त: दोपहर 1:14 बजे से 3:30 बजे तक
  • रावण दहन का संभावित समय: शाम 5:47 बजे से रात 8:21 बजे तक
Dussehra 2026 Shubh Muhurat Check the Auspicious Time for Worship in Major Indian Cities
दशहरा पूजा मुहूर्त - फोटो : ai

किस शहर में कब करें दशहरा पूजा?

  • दिल्ली: दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक
  • नोएडा: दोपहर 1:59 से 2:44 बजे तक
  • गुरुग्राम: दोपहर 2:00 से 2:46 बजे तक
  • मुंबई: दोपहर 2:19 से 3:06 बजे तक
  • पुणे: दोपहर 2:16 से 3:02 बजे तक
  • बेंगलुरु: दोपहर 2:02 से 2:49 बजे तक
  • चेन्नई: दोपहर 1:52 से 2:39 बजे तक
  • हैदराबाद: दोपहर 1:57 से 2:44 बजे तक
  • कोलकाता: दोपहर 1:17 से 2:03 बजे तक
  • अहमदाबाद: दोपहर 2:20 से 3:06 बजे तक
  • जयपुर: दोपहर 2:06 से 2:51 बजे तक
  • चंडीगढ़: दोपहर 2:00 से 2:46 बजे तक
विज्ञापन
विज्ञापन
Dussehra 2026 Shubh Muhurat Check the Auspicious Time for Worship in Major Indian Cities
दशहरा पर कैसे करें पूजा? - फोटो : Adobe Stock

दशहरा पर कैसे करें पूजा?

  • सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके भगवान श्रीराम और मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें।
  • दीपक जलाएं और देवी-देवताओं को फूल, रोली, अक्षत, फल तथा मिठाई अर्पित करें।
  • अपनी परंपरा के अनुसार मां अपराजिता की पूजा करें और सुख-समृद्धि व सफलता की प्रार्थना करें।
  • शस्त्र पूजन करते समय शस्त्रों या कामकाज से जुड़ी वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से साफ करें। इसके बाद रोली, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें।
  • धूप-दीप जलाकर आरती करें और प्रसाद बांटें।
  • परंपरा के अनुसार शमी वृक्ष की पूजा करें। पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर पुष्प और अक्षत चढ़ाए जा सकते हैं।
  • अंत में भगवान श्रीराम और मां दुर्गा का स्मरण करें। श्रद्धालु चाहें तो रामायण के सुंदरकांड या रामरक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं।
  • शस्त्रों, वाहनों और बिजली से चलने वाले उपकरणों पर जल या अन्य तरल पदार्थ डालने से बचें। पूजा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed