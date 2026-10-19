दशहरा 2026 पूजा मुहूर्त: दशहरे पर पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक? शहर के हिसाब से नोट करें मुहूर्त

Dussehra Puja Muhurat 2026: विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। दशहरे पर भगवान श्रीराम और मां दुर्गा की पूजा के साथ शस्त्र पूजन, मां अपराजिता की आराधना और शमी वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन कई जगहों पर शमी के पत्तों को सोने का प्रतीक मानकर एक-दूसरे को बांटने की परंपरा है। मान्यता है कि विजयादशमी पर शुभ मुहूर्त में पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता की कामना की जाती है। हालांकि, पूजा के मुहूर्त में शहर के अनुसार अंतर हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं दशहरा 2026 पर विजय मुहूर्त कब रहेगा और दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में पूजा के लिए कौन-सा समय शुभ माना गया है।
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दशहरा 2026 रावण दहन समय
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विजयादशमी 2026 का शुभ मुहूर्त
- विजयादशमी: 20 अक्तूबर 2026, मंगलवार
- दशमी तिथि प्रारंभ: 20 अक्तूबर, दोपहर 12:50 बजे
- दशमी तिथि समाप्त: 21 अक्तूबर, दोपहर 2:11 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर 1:59 बजे से 2:45 बजे तक
- मां अपराजिता पूजा मुहूर्त: दोपहर 1:14 बजे से 3:30 बजे तक
- रावण दहन का संभावित समय: शाम 5:47 बजे से रात 8:21 बजे तक
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दशहरा पूजा मुहूर्त
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किस शहर में कब करें दशहरा पूजा?
- दिल्ली: दोपहर 1:59 से 2:45 बजे तक
- नोएडा: दोपहर 1:59 से 2:44 बजे तक
- गुरुग्राम: दोपहर 2:00 से 2:46 बजे तक
- मुंबई: दोपहर 2:19 से 3:06 बजे तक
- पुणे: दोपहर 2:16 से 3:02 बजे तक
- बेंगलुरु: दोपहर 2:02 से 2:49 बजे तक
- चेन्नई: दोपहर 1:52 से 2:39 बजे तक
- हैदराबाद: दोपहर 1:57 से 2:44 बजे तक
- कोलकाता: दोपहर 1:17 से 2:03 बजे तक
- अहमदाबाद: दोपहर 2:20 से 3:06 बजे तक
- जयपुर: दोपहर 2:06 से 2:51 बजे तक
- चंडीगढ़: दोपहर 2:00 से 2:46 बजे तक
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दशहरा पर कैसे करें पूजा?
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दशहरा पर कैसे करें पूजा?
- सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके भगवान श्रीराम और मां दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें।
- दीपक जलाएं और देवी-देवताओं को फूल, रोली, अक्षत, फल तथा मिठाई अर्पित करें।
- अपनी परंपरा के अनुसार मां अपराजिता की पूजा करें और सुख-समृद्धि व सफलता की प्रार्थना करें।
- शस्त्र पूजन करते समय शस्त्रों या कामकाज से जुड़ी वस्तुओं को सुरक्षित तरीके से साफ करें। इसके बाद रोली, चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें।
- धूप-दीप जलाकर आरती करें और प्रसाद बांटें।
- परंपरा के अनुसार शमी वृक्ष की पूजा करें। पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर पुष्प और अक्षत चढ़ाए जा सकते हैं।
- अंत में भगवान श्रीराम और मां दुर्गा का स्मरण करें। श्रद्धालु चाहें तो रामायण के सुंदरकांड या रामरक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं।
- शस्त्रों, वाहनों और बिजली से चलने वाले उपकरणों पर जल या अन्य तरल पदार्थ डालने से बचें। पूजा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।