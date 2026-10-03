शरद पूर्णिमा की रात क्यों जागते हैं भक्त? कोजागर पूजा से जुड़ी लक्ष्मी कृपा की मान्यता जानें

शरद पूर्णिमा की रात जागने की क्या है मान्यता?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। मान्यता है कि मां लक्ष्मी अपने भक्तों की भक्ति और जागरण को देखती हैं। इसी से जुड़ी परंपरा में लोग रात में जागकर मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करते हैं और भजन-कीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि इस रात जागरण करने वाले भक्तों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात को जागने की परंपरा को कोजागर व्रत से भी जोड़ा जाता है। 'कोजागर' शब्द का संबंध 'कौन जाग रहा है' से माना जाता है।