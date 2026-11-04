Rama Eakdashi 2026 Puja Mantra: 5 नवंबर 2026 को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रमा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। दिवाली उत्सव के दौरान पड़ने वाली यह एकादशी बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रमा लक्ष्मी जी का ही एक नाम है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करना भी शुभ होता है। इससे धन-वैभव की प्राप्ति होती हैं। वहीं, इस बार रमा एकादशी खास है, क्योंकि इस दिन पर गुरुवार का शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और वैधृति योग का साया भी रहेगा। मान्यता है कि इस दिन राशि के अनुसार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि किस राशि के जातकों को कौन-सा मंत्र जपना चाहिए।

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