शारदीय नवरात्रि 2026: नवरात्रि से पहले घर से बाहर कर दें ये 6 चीजें, खूब होगी माता रानी की कृपा

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पूजा घर में कई बार पुरानी फूल-मालाएं, सूखे फूल, इस्तेमाल किए हुए कलावे, कपूर के अवशेष और पुरानी पूजा सामग्री जमा होती रहती है। नवरात्रि से पहले ऐसी सामग्री को मंदिर में रखने के बजाय सम्मानपूर्वक हटा देना चाहिए। मान्यता है कि पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी है।रसोई और स्टोर में पड़े खाली डिब्बे, बोतलें और बेकार पैकेट अक्सर बिना जरूरत जमा होते रहते हैं। नवरात्रि से पहले ऐसे सामान को छांटकर बाहर कर देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में घर में अनावश्यक खाली वस्तुओं का ढेर लगाना शुभ नहीं माना जाता।घर के किसी कोने में पड़ा खराब चार्जर, बंद पड़ा उपकरण, टूटे तार, खराब बल्ब या इस्तेमाल न होने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नवरात्रि से पहले हटा देना बेहतर माना जाता है। ऐसे सामान को घर में लंबे समय तक जमा करने के बजाय ई-वेस्ट के उचित निपटान के लिए अलग करना चाहिए।नवरात्रि से पहले रसोई की सफाई करना भी जरूरी माना जाता है। अगर आटा, दाल, मसाले या कोई अन्य खाद्य सामग्री खराब हो चुकी है या लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है तो उसे रसोई में न रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्न और रसोई की शुद्धता का विशेष महत्व है।घर में पड़ा पुराना जंग लगा औजार, टूटा स्टैंड, लोहे का बेकार सामान या अन्य कबाड़ भी नवरात्रि से पहले बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे सामान को लंबे समय तक घर में जमा करके रखने की बजाय उपयोगी और अनुपयोगी चीजों को अलग करना बेहतर माना जाता है।कई घरों में ऐसी चीजें वर्षों तक रखी रहती हैं जिनका इस्तेमाल कभी नहीं होता। पुराने टूटे सामान, अनुपयोगी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिन्हें केवल इस सोच से संभालकर रखा गया है कि कभी काम आ सकती हैं, उन्हें भी नवरात्रि से पहले छांट लेना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में अनावश्यक सामान कम होने से सकारात्मक और व्यवस्थित वातावरण बनाने में मदद मिलती है।