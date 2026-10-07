शारदीय नवरात्रि 2026: नवरात्रि से पहले घर से बाहर कर दें ये 6 चीजें, खूब होगी माता रानी की कृपा
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 07 Oct 2026 05:16 PM IST
सार
नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से 6 अशुभ चीजें बाहर कर दें। मान्यता है कि इन चीजों को हटाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता रानी की कृपा बनी रहती है।
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विस्तार
शारदीय नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना और शक्ति उपासना का विशेष पर्व है। इस दौरान भक्त माता रानी के स्वागत के लिए घर की साफ-सफाई से लेकर पूजा की तैयारियां करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले घर को स्वच्छ और व्यवस्थित करना चाहिए। केवल धूल-मिट्टी साफ करना ही नहीं, बल्कि लंबे समय से जमा ऐसी चीजों को भी घर से बाहर करना चाहिए, जिन्हें अनुपयोगी या नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर 2026 से हो रही है। ऐसे में पूजा की तैयारी शुरू करने से पहले घर में रखी इन 6 चीजों पर एक नजर जरूर डाल लें।
पुरानी पूजा सामग्री
पूजा घर में कई बार पुरानी फूल-मालाएं, सूखे फूल, इस्तेमाल किए हुए कलावे, कपूर के अवशेष और पुरानी पूजा सामग्री जमा होती रहती है। नवरात्रि से पहले ऐसी सामग्री को मंदिर में रखने के बजाय सम्मानपूर्वक हटा देना चाहिए। मान्यता है कि पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी है।
खाली डिब्बे
रसोई और स्टोर में पड़े खाली डिब्बे, बोतलें और बेकार पैकेट अक्सर बिना जरूरत जमा होते रहते हैं। नवरात्रि से पहले ऐसे सामान को छांटकर बाहर कर देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में घर में अनावश्यक खाली वस्तुओं का ढेर लगाना शुभ नहीं माना जाता।
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खराब सामान
घर के किसी कोने में पड़ा खराब चार्जर, बंद पड़ा उपकरण, टूटे तार, खराब बल्ब या इस्तेमाल न होने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नवरात्रि से पहले हटा देना बेहतर माना जाता है। ऐसे सामान को घर में लंबे समय तक जमा करने के बजाय ई-वेस्ट के उचित निपटान के लिए अलग करना चाहिए।
बासी खाद्य सामग्री
नवरात्रि से पहले रसोई की सफाई करना भी जरूरी माना जाता है। अगर आटा, दाल, मसाले या कोई अन्य खाद्य सामग्री खराब हो चुकी है या लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है तो उसे रसोई में न रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्न और रसोई की शुद्धता का विशेष महत्व है।
घर में पड़ा पुराना जंग लगा औजार, टूटा स्टैंड, लोहे का बेकार सामान या अन्य कबाड़ भी नवरात्रि से पहले बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे सामान को लंबे समय तक घर में जमा करके रखने की बजाय उपयोगी और अनुपयोगी चीजों को अलग करना बेहतर माना जाता है।
पुरानी और खराब चीजें
कई घरों में ऐसी चीजें वर्षों तक रखी रहती हैं जिनका इस्तेमाल कभी नहीं होता। पुराने टूटे सामान, अनुपयोगी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिन्हें केवल इस सोच से संभालकर रखा गया है कि कभी काम आ सकती हैं, उन्हें भी नवरात्रि से पहले छांट लेना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में अनावश्यक सामान कम होने से सकारात्मक और व्यवस्थित वातावरण बनाने में मदद मिलती है।
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पुरानी पूजा सामग्री
पूजा घर में कई बार पुरानी फूल-मालाएं, सूखे फूल, इस्तेमाल किए हुए कलावे, कपूर के अवशेष और पुरानी पूजा सामग्री जमा होती रहती है। नवरात्रि से पहले ऐसी सामग्री को मंदिर में रखने के बजाय सम्मानपूर्वक हटा देना चाहिए। मान्यता है कि पूजा स्थल को साफ और व्यवस्थित रखना बेहद जरूरी है।
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खाली डिब्बे
रसोई और स्टोर में पड़े खाली डिब्बे, बोतलें और बेकार पैकेट अक्सर बिना जरूरत जमा होते रहते हैं। नवरात्रि से पहले ऐसे सामान को छांटकर बाहर कर देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में घर में अनावश्यक खाली वस्तुओं का ढेर लगाना शुभ नहीं माना जाता।
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खराब सामान
घर के किसी कोने में पड़ा खराब चार्जर, बंद पड़ा उपकरण, टूटे तार, खराब बल्ब या इस्तेमाल न होने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान भी नवरात्रि से पहले हटा देना बेहतर माना जाता है। ऐसे सामान को घर में लंबे समय तक जमा करने के बजाय ई-वेस्ट के उचित निपटान के लिए अलग करना चाहिए।
बासी खाद्य सामग्री
नवरात्रि से पहले रसोई की सफाई करना भी जरूरी माना जाता है। अगर आटा, दाल, मसाले या कोई अन्य खाद्य सामग्री खराब हो चुकी है या लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुई है तो उसे रसोई में न रखें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्न और रसोई की शुद्धता का विशेष महत्व है।
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घर में पड़ा पुराना जंग लगा औजार, टूटा स्टैंड, लोहे का बेकार सामान या अन्य कबाड़ भी नवरात्रि से पहले बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे सामान को लंबे समय तक घर में जमा करके रखने की बजाय उपयोगी और अनुपयोगी चीजों को अलग करना बेहतर माना जाता है।
पुरानी और खराब चीजें
कई घरों में ऐसी चीजें वर्षों तक रखी रहती हैं जिनका इस्तेमाल कभी नहीं होता। पुराने टूटे सामान, अनुपयोगी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिन्हें केवल इस सोच से संभालकर रखा गया है कि कभी काम आ सकती हैं, उन्हें भी नवरात्रि से पहले छांट लेना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, घर में अनावश्यक सामान कम होने से सकारात्मक और व्यवस्थित वातावरण बनाने में मदद मिलती है।