एकादशी 2026: शुभ योग में इंदिरा एकादशी का व्रत कल, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा-विधि

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इस वर्ष इंदिरा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और साध्य योग का संयोग बना रहा है और इसी के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार, इंदिरा एकादशी की तिथि की शुरुआत 6 अक्तूबर को तड़के 2 बजकर 7 मिनट पर होगी और एकादशी का समापन 7 अक्तूबर को देर रात 12 बजकर 34 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्तूबर होगा।पंचांग के अनुसार, इंदिरा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। सर्वाथि सिद्धि योग सुबह 6 बजकर 17 मिनट से लेकर रात 10 बजकर 17 मिनट तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11 बजकर 46 मिनयटे लेकर दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक रहेगा। ऐसे में इन दोनों ही मुहूर्त में पूजा-अर्चना करना शुभ रहेगा।इंदिरा एकादशी व्रत का पारण समय 7 अक्तूबर, बुधवार को किया जाएगा। पारण के लिए समय समय सुबह 6 बजकर 16 मिनट से लेकर सुबह 8 बजकर 39 मिनट तक रहेगा।- इंदिरा एकादशी पर दिन में जल्दी सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें।- इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें।- फिर भगवान विष्णु को पीले फूल, पीली मिठाई, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित करें।- भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर उनके मंत्रों का जाप और व्रत कथा का पाठ करें।- इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष में आता है ऐसे में पूजा के बाद पितरों को स्मरण करते हुए उनकी शांति और मोक्ष की प्रार्थना करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।