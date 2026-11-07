गणेश जी की आरती: दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजा में जरूर करें गणेश जी की आरती, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा...

दिवाली के त्योहार का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। यह पर्व पांच दिनों तक चलता है, जो धनतेरस के साथ शुरू हो जाता है। दिवाली की रात को मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है, जिसकी तैयारियां पहले से शुरू हो जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की विधि-विधान के साथ पूजा करने से धन, सुख, वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, वहीं भगवान गणेश को रिद्धि-सिद्धि का दाता और विध्नहर्ता कहते हैं। भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता भी माना जाता है और इनकी पूजा सबसे पहले करने का विधान होता है। दिवाली पर पूजा के दौरान माता लक्ष्मी की आरती के साथ-साथ भगवान गणेश की भी आरती की जाती है। बिना गणेश आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है।

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Ganesh Ji Ki Aarti Lyrics in Hindi : जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।



जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥



एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी ।

माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी ॥



जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती,पिता महादेवा ॥



पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा ।

लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा ॥



जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥



अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया ।

बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया ॥



जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥



'सूर' श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥



जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा॥



दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी ।

कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी ॥



जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा ।

माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ॥

