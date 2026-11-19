Dev Uthani Ekadashi Vrat Katha: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे साल की प्रमुख एकादशियों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस तिथि को श्रीहरि की आराधना के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। भक्त इस अवसर पर व्रत रखते हैं, विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उन्हें फल, मिठाई सहित विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। इस अवसर पर एकादशी व्रत कथा का पाठ और श्रवण करना भी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कथा सुनने और पढ़ने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है।

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एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग बहुत धर्मपरायण थे। इस राज्य में एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता था। राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों, नौकर-चाकर और यहां तक कि पशुओं तक को आदेश दिया था कि एकादशी के दिन किसी को अन्न न दिया जाए। सभी लोग इस दिन फलाहार ही करते थे। एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति उस राजा के पास नौकरी मांगने आया। राजा ने कहा- ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी दे देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। रोज तुम्हें भोजन मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने खुशी-खुशी शर्त मान ली।

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एकादशी का दिन आया और व्यक्ति को फलाहार दिया गया। लेकिन वह अपने मन में सोचने लगा कि फलाहार से पेट कैसे भरेगा। वह राजा के सामने जाकर विनती करने लगा कि मुझे अन्न दें, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर अंत में उसे अन्न दे दिया। व्यक्ति ने जैसे ही भोजन बनाया, उसने भगवान को बुलाया, “आओ भगवान, भोजन तैयार है” तभी पीताम्बरधारी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्धान हो गए। पंद्रह दिन बाद जब व्यक्ति ने राजा से दुगुना अन्न मांगा, तो राजा ने पूछा क्यों। उसने बताया कि भगवान भी उसके साथ खाते हैं, इसलिए अन्न पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और व्यक्ति के साथ नदी के किनारे छिपकर देखा। जब व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने भोजन किया और उसे अपने धाम ले गए। इस घटना से राजा ने सीखा कि व्रत और पूजा का फल केवल मन की शुद्ध भक्ति से ही मिलता है।

कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह 07 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर होगा।