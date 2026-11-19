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देवउठनी एकादशी 2026 तिथि

पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 नवंबर को सुबह 07 बजकर 16 मिनट पर होगी। इस तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है। विज्ञापन



देवउठनी एकादशी पूजा शुभ मुहूर्त

देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की तुलसी संग विवाह का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं 20 नवंबर को एकादशी पर पूजन का शुभ मुहूर्त कब का है। विज्ञापन विज्ञापन

ब्रह्रा मुहूर्त- सुबह 05:01 से 05: 44 बजे

विजय मुहूर्त- दोपहर 01:53 से 02: 35 बजे

गोधूलि मुहूर्त- शाम 05: 26 से 05: 52 बजे

निशिता मुहूर्त- रात 11: 40 से 12: 43 बजे



देवउठनी एकादशी पूजा विधि इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़ें पहनकर घर के मंदिर की साफ-सफाई करें।

इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें।

भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, मिठाई, धूप-दीप आदि अर्पित करें।

इसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत के स्नान करवाएं और पीले रंग के कपड़े पहनाएं।

पूजा के दौरान लगातार ऊं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।

इस दिन शाम के समय गोधूलि मुहूर्त में तुलसी और शालिग्राम का विवाह की तैयारी करें।

शाम को गन्ने का मंडप बनाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। देवउठनी एकादशी पर किस समय करें पूजा और कैसे उठाएं देव? जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि



तुलसी विवाह पर इन चीजों से करें माता का सोलह श्रृंगार, बरसेगी भगवान विष्णु की कृपा



















पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 नवंबर को सुबह 07 बजकर 16 मिनट पर होगी। इस तिथि का समापन 21 नवंबर को सुबह 06 बजकर 32 मिनट पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को है।देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की तुलसी संग विवाह का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं 20 नवंबर को एकादशी पर पूजन का शुभ मुहूर्त कब का है।सुबह 05:01 से 05: 44 बजेदोपहर 01:53 से 02: 35 बजेशाम 05: 26 से 05: 52 बजेरात 11: 40 से 12: 43 बजे

हिंदू धर्म में हर महीने आने वाली एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का खास महत्व होता है। इसे देवउठनी, देवोत्थान, प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु चार माह की अपनी योगनिद्रा से जागते हैं और सृष्टि के संचालन का कार्यभार दोबारा से लेते हैं। भगवान के जागने के साथ ही चातुर्मास खत्म होता है और दोबारा से सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के साथ तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी पर शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी 20 या 21 नवंबर को कब है।