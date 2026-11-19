Bhagwan Vishnu ke Mantra: देवउठनी एकादशी को हिंदू धर्म में बेहद शुभ और महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागृत होते हैं। इसके साथ ही विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी का व्रत 20 नवंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करने का विशेष महत्व है।
मान्यता है कि एकादशी के दिन श्रीहरि के नाम का स्मरण और उनके मंत्रों का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। इससे मन को शांति मिलने के साथ सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति की कामना भी की जाती है। अगर आप भी देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो पूजा के दौरान इन पांच मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं श्रीहरि के इन प्रभावशाली मंत्रों के बारे में।
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श्री हरि के 5 शक्तिशाली मंत्र
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श्री हरि के 5 शक्तिशाली मंत्र
1. मंत्र- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवान विष्णु को समर्पित इस मंत्र को द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि नियमित रूप से इसका जाप करने से भक्तों को श्रीहरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक स्मरण करने से मन शांत रहता है और मानसिक परेशानियों से राहत पाने में सहायता मिल सकती है।
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भगवान विष्णु का सरल मंत्र
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2. भगवान विष्णु का सरल मंत्र
मंत्र- ॐ विष्णवे नमः।
यह श्रीहरि का एक सरल और प्रभावशाली मंत्र है। इसका जाप करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि इस मंत्र के नियमित उच्चारण से घर-परिवार में सुखद वातावरण बना रहता है। साथ ही जीवन की परेशानियों और बाधाओं को दूर करने के लिए भी इस मंत्र का जाप शुभ माना जाता है।
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3. श्रीकृष्ण मंत्र
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3. श्रीकृष्ण मंत्र
मंत्र- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्री:।
यह मंत्र भगवान विष्णु के श्रीकृष्ण स्वरूप को समर्पित है। देवउठनी एकादशी पर इस मंत्र का जाप करने से आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ने की मान्यता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार, इसके नियमित जाप से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा पाने का आशीर्वाद मिलता है।
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4. भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र
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4. भगवान विष्णु का ध्यान मंत्र
मंत्र- शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्।
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्॥
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम्।
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥
भगवान विष्णु के इस प्रसिद्ध स्तुति मंत्र में उनके दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। पूजा के समय इसका पाठ करने से मन में शांति और एकाग्रता का भाव विकसित होता है। धार्मिक मान्यता है कि श्रीहरि के इस स्वरूप का ध्यान करने से भय और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक उन्नति और सुख-समृद्धि की कामना के लिए भी इसका पाठ किया जाता है।