फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Spirituality ›   Festivals ›   anant chaturdashi kab hai date time puja vidhi ganesh visarjan shubh muhurat

कब है अनंत चतुर्दशी, जानिए सही तिथि, पूजा विधि और गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त

Wed, 23 Sep 2026 06:38 PM IST
विनोद शुक्ला धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 23 Sep 2026 06:38 PM IST
सार

हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के पर्व का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा होती है और 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन होता है। 

विज्ञापन
anant chaturdashi kab hai date time puja vidhi ganesh visarjan shubh muhurat
Anant Chaturdashi 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान के साथ पूजा और अनंत सूत्र बांधा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन के साथ ही 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव का समापन हो जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए जानत हैं क्या है अनंत चतुर्दशी की सही तिथि, गणेश विसर्जन का मुहूर्त, पूजा विधि। 
विज्ञापन


अनंत चतुर्दशी 2026 तिथि
पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को रात 11 बजकर 18 मिनट से आरंभ होती है जो 25 सितंबर की रात 11 बजकर 06 मिनट पर खत्म हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर अनंत चतुर्दशी का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। 
विज्ञापन


अनंत चतुर्दशी 2026 पूजा शुभ मुहूर्त 
हिंदू पंचांग के अनुसार अनंत चतुर्दशी के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर को सुबह 06 बजकर 11 मिनट से लेकर रात 11 बजकर 06 मिनट तक रहेगा। ब्रह्रा मुहूर्त के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजकर 35 मिनट से लेकर शाम 5 बजकर 23 मिनट तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त पर पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजकर 48 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 37 मिनट तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2 बजकर 13 मिनट से लेकर 3 बजकर 01 मिनट तक रहेगा। वहीं गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 14 मिनट से लेकर 6 बजकर 38 मिनट तक रहेगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन

Anant Chaturdashi: अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधने की परंपरा क्यों? जानें गणेश विसर्जन से संबंध क्या है

अनंत चतुर्दशी पूजा विधि
अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर साफ-सुथरे कपड़े पहनें। फिर इसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु के मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। इसके बाद पंचामृत, गंगाजल से स्न्नान करें और आभूषण अर्ति करें। फिर पीला चंदन, अक्षत, फल-फूल, तुलसी दल और भोग अर्पित करें। इसके बाद 14 गांठ सूती या फिर रेशम के धागे से अनंतसूत्र बांधे। इसके बाद घी का दीपक, धूप जलाकर भगवान विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा और व्रत का पाठ करते हुए आरती उतारें। भगवान विष्णु को अर्पित किए अनंत धागा को हाथ में बांधे। 

पितृ पक्ष 2026: श्राद्ध शुरू होने से पहले निपटा लें ये 4 जरूरी काम, नहीं तो झेलना पड़ सकता है पितृ दोष

गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त 
25 सितंबर को गणेशोत्सव के आखिरी दिन यानी अनंत चतुर्दशी पर गणपति बप्पा की विदाई होगी। गणपति की विदाई का मुहूर्त इस प्रकार होगा।

सुबह का मुहूर्त- सुबह 06 बजकर 11 मिनट से लेकर 10 बजकर 42 मिनट तक।
दोपहर का मुहूर्त ( शुभ)- 12 बजकर 13 मिनट से लेकर 06 बजकर 14 मिनट तक।
अपराह्र मुहूर्त (चर)- 04 बजकर 44 मिनट से शाम 06 बजकर 14 मिनट तक। 
रात्रि मुहूर्त ( लाभ)- 09 बजकर 14 मिनट से 10 बजकर 43 मिनट तक।
रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत और चर) 26 सितंबर सुबह 12 बजकर 13 मिनट से लेकर 04 बजकर 42 मिनट तक।

शारदीय नवरात्रि 2026: 10 या 11 अक्तूबर कब होगी कलश स्थापना? जानें मां दुर्गा का वाहन और शुभ मुहूर्त

पितृपक्ष 2026: क्यों जरूरी है पितरों का श्राद्ध? जानें पितृ दोष के संकेत, महत्व और श्राद्ध की सभी तिथियां

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें आस्था समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आस्था जगत की अन्य खबरें जैसे पॉज़िटिव लाइफ़ फैक्ट्स,स्वास्थ्य संबंधी सभी धर्म और त्योहार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed