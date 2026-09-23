Anant Chaturdashi:अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र बांधने की परंपरा क्यों? जानें गणेश विसर्जन से संबंध क्या है

1 of 9 अनंत चतुर्दशी के अनंत डोरे में क्यों होती हैं 14 गांठें? - फोटो : AI







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Anant Chaturdashi 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाता है। यह दिन दो बड़ी परंपराओं के लिए खास माना जाता है - एक तरफ भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा कर कलाई पर अनंत सूत्र (रक्षा सूत्र) बांधा जाता है, तो दूसरी तरफ इसी दिन दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन गणपति बप्पा के विसर्जन के साथ होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर इन दोनों परंपराओं की शुरुआत कैसे हुई और इनका आपस में क्या नाता है।

2 of 9 अनंत चतुर्दशी का पौराणिक महत्व - फोटो : AI

अनंत चतुर्दशी का पौराणिक महत्व

अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु के "अनंत" स्वरूप को समर्पित है। "अनंत" शब्द का अर्थ है - जिसका कोई अंत न हो, यानी जो शाश्वत और अनादि है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके शेषनाग रूप में की जाती है, इसीलिए इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है।

3 of 9 महाभारत काल से जुड़ी कथा - फोटो : AI

महाभारत काल से जुड़ी कथा

इस व्रत की सबसे प्रचलित कथा महाभारत काल से जुड़ी है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर वनवास काट रहे थे, तब भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने और अनंत सूत्र धारण करने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से ही पांडवों के कष्ट दूर हुए, उन्हें अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला और अंततः महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हुई। एक अन्य कथा के अनुसार, सुमंत ऋषि की पुत्री सुशीला अपने पति कौंडिन्य के साथ जब अनंत सूत्र का अनादर कर उसे नदी में फेंक देते हैं, तो उन्हें कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। बाद में पश्चाताप कर पुनः विधि-विधान से व्रत करने पर उनके सभी संकट दूर होते हैं। इसी कथा से अनंत सूत्र के महत्व और श्रद्धा की सीख मिलती है।

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4 of 9 अनंत सूत्र बांधने की परंपरा क्यों है खास? - फोटो : freepik

अनंत सूत्र बांधने की परंपरा क्यों है खास?

अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद रेशम या सूती धागे से बना एक विशेष डोरा, जिसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं, हाथ की कलाई पर बांधा जाता है। इसे ही "अनंत सूत्र" कहा जाता है।

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5 of 9 इस सूत्र में 14 गांठें लगाने के पीछे भी एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। - फोटो : Adobe Stock