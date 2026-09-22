अक्तूबर व्रत त्योहार लिस्ट: नवरात्रि, दशहरा, करवा चौथ समेत पड़ेंगे ये खास व्रत-त्योहार, यहां देखें पूरी लिस्ट

अक्तूबर 2026 का महीना त्योहारों और व्रतों से भरपूर रहने वाला है। इस महीने की शुरुआत ही शारदीय नवरात्रि से होगी, जिसके बाद दशहरा, शरद पूर्णिमा और करवा चौथ जैसे बड़े पर्व एक के बाद एक आएंगे। यह समय मां दुर्गा की आराधना, उपवास और सुहागिनों के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं अक्तूबर 2026 में पड़ने वाले सभी प्रमुख व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट, ताकि आप पहले से ही अपनी तैयारी और तारीखें नोट कर सकें।
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पितृ पक्ष
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पितृ पक्ष की समाप्ति के साथ शुरू होगा उत्सवों का सिलसिला
10 अक्तूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही पितृ पक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। इसके तुरंत बाद अक्तूबर का महीना पूरी तरह उत्सव और उमंग के रंग में रंग जाएगा। पितरों को विदाई देते ही घर-घर में देवी आराधना और त्योहारों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। यही वजह है कि अक्तूबर को इस साल के सबसे व्यस्त और शुभ महीनों में गिना जा रहा है।
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नवरात्रि 2026
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नवरात्रि से लेकर दशहरे तक का उत्सव
11 अक्तूबर 2026 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना के साथ होगी। नौ दिनों तक मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाएगी। इस दौरान 19 अक्तूबर को दुर्गा अष्टमी और महानवमी के साथ संधि पूजा का विशेष महत्व रहेगा, हालांकि कुछ पंचांगों में दुर्गा अष्टमी 18 अक्तूबर को भी बताई गई है। इसके अगले ही दिन यानी 20 अक्तूबर 2026 को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा, जब रावण दहन के साथ-साथ शस्त्र पूजा, वाहन पूजा और दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाएगा।
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करवा चौथ 2026
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शरद पूर्णिमा और करवा चौथ का विशेष महत्व
नवरात्रि और दशहरे के बाद 25 अक्तूबर 2026 को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी, जिसे कोजागरी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होती है। इसके बाद महीने का समापन सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व करवा चौथ के साथ होगा, जो 29 अक्तूबर 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखेंगी।
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कब है दशहरा
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अक्तूबर 2026 के प्रमुख व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट
- 1 अक्तूबर – षष्ठी श्राद्ध
- 2 अक्तूबर – रोहिणी व्रत, सप्तमी श्राद्ध, गांधी जयंती
- 3 अक्तूबर – जीवित्पुत्रिका व्रत, महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, कालाष्टमी, अष्टमी श्राद्ध
- 6 अक्तूबर – इंदिरा एकादशी
- 8 अक्तूबर – प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
- 10 अक्तूबर – सर्वपितृ अमावस्या
- 11 अक्तूबर – शारदीय नवरात्रि प्रारंभ, घटस्थापना
- 16 अक्तूबर – सरस्वती आवाहन, स्कंद षष्ठी
- 17 अक्तूबर – सरस्वती पूजा, तुला संक्रांति
- 19 अक्तूबर – दुर्गा अष्टमी, महानवमी, संधि पूजा
- 20 अक्तूबर – विजयादशमी/दशहरा, दुर्गा विसर्जन
- 22 अक्तूबर – पापांकुशा एकादशी
- 25 अक्तूबर – शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूजा
- 26 अक्तूबर – आश्विन पूर्णिमा, वाल्मीकि जयंती
- 27 अक्तूबर – कार्तिक मास आरंभ
- 29 अक्तूबर – करवा चौथ